У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи, - ЗМІ
У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Про перший вибух у місті повідомили близько 00:30. Через 15 хв повідомили про повторні вибухи.
Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку у Запорізькій області.
