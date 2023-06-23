УКР
У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи, - ЗМІ

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Про перший вибух у місті повідомили близько 00:30. Через 15 хв повідомили про повторні вибухи.

Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку у Запорізькій області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу Запоріжжя рашистами із С-300. ФОТОрепортаж

вибух (4595) Запоріжжя (2362) обстріл (30447)
Було 3 вибухи і чомусь розкатисті.
23.06.2023 08:14 Відповісти
Кто бы мог подумать шо против советских с-300 нет противодействия.Падлы последнее время совсем оборзели,скоро и перезаряжатся начнут там откуда стреляют.И прилетов было не три а больше.
23.06.2023 09:21 Відповісти
 
 