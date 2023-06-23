У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи, - ЗМІ

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Про перший вибух у місті повідомили близько 00:30. Через 15 хв повідомили про повторні вибухи.

Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку у Запорізькій області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу Запоріжжя рашистами із С-300. ФОТОрепортаж