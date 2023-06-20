Наслідки обстрілу Запоріжжя рашистами із С-300. ФОТОрепортаж
Рашисти вночі обстрілювали Запоріжжя та передмістя, внаслідок чого частково пошкоджено об’єкти інфраструктури та приміщення сільгосппідприємства.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессслужбу Офісу Генпрокурора.
Так, вночі 20 червня майже годину російські військові із ЗРК С-300 завдавали ракетні удари по Запоріжжю та його передмістю.
"Внаслідок масованої атаки зазнали часткових руйнувань територія, приміщення сільгосппідприємства та декількох об’єктів інфраструктури. Пошкоджено автотранспорт", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Diesel_Sasha
показати весь коментар20.06.2023 12:43 Відповісти Мені подобається 4
✘
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль