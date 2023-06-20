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Наслідки обстрілу Запоріжжя рашистами із С-300. ФОТОрепортаж

Рашисти вночі обстрілювали Запоріжжя та передмістя, внаслідок чого частково пошкоджено об’єкти інфраструктури та приміщення сільгосппідприємства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, вночі 20 червня майже годину російські військові із ЗРК С-300 завдавали ракетні удари по Запоріжжю та його передмістю.

"Внаслідок масованої атаки зазнали часткових руйнувань територія, приміщення сільгосппідприємства та декількох об’єктів інфраструктури. Пошкоджено автотранспорт", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки обстрілу Запоріжжя рашистами із С-300 01
Наслідки обстрілу Запоріжжя рашистами із С-300 02
Наслідки обстрілу Запоріжжя рашистами із С-300 03

Автор: 

Запоріжжя (2285) обстріл (28725) Офіс Генпрокурора (3262)


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******* получают 3,14зди на полі бою, тому херячать ракетами по жилих кварталах. кцпблд...
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20.06.2023 12:43 Відповісти
 
 