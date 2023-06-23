Ракетна небезпека у Південно-Східних регіонах України, - Повітряні сили ЗСУ
Російські стратегічні бомбардувальники здійснили пуск крилатих ракет у бік Південно-Східних регіонів України.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Ракети (імовірно Х-101/Х-555) прямують у Південно-Східному напрямку. Курс може змінюватись", - йдеться у повідомленні.
Наразі повітряна тривого оголошена у Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.
