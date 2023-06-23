УКР
Новини Агресія Росії проти України
Вночі на Хмельниччині лунали вибухи, працювала ППО, - ОВА

Під час повітряної тривоги у Хмельницькій області пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Хмельницьку ОВА.

"Під час повітряної тривоги в Хмельницькій області спрацювала ППО. Про результати бойової роботи повідомимо пізніше", - йдеться в повідомленні.

вибух (4595) ППО (3481) Хмельницька область (1010)
https://t.me/zsuwar/33265 у Хмельницькому - чутно вибух , повідомлення в https://t.me/zsuwar/33265 03:15 від https://t.me/zsuwar zsuwar
