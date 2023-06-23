Вночі на Хмельниччині лунали вибухи, працювала ППО, - ОВА

Під час повітряної тривоги у Хмельницькій області пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Хмельницьку ОВА.

"Під час повітряної тривоги в Хмельницькій області спрацювала ППО. Про результати бойової роботи повідомимо пізніше", - йдеться в повідомленні.

