Сили ППО знищили 13 крилатих ракет окупантів, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Уночі 23 червня противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили України

Зазначається, що рашисти спрямували свою атаку на військовий аеродром у Хмельницькій області.

"Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс. Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі на Хмельниччині лунали вибухи, працювала ППО, - ОВА