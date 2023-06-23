15 020 16
Сили ППО знищили 13 крилатих ракет окупантів, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
Уночі 23 червня противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили України
Зазначається, що рашисти спрямували свою атаку на військовий аеродром у Хмельницькій області.
"Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс. Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині", - йдеться в повідомленні.
Після вчорашнього удару по Чонгарському мосту, російські воєнкори заявили, що однією із пріоритетних цілей для росії має стати знищення українських Су-24, які після модернізації є носієм Storm Shadow.
Цим і пояснюється нічний масований удар по військовому аеродрому у Хмельницькій області. (c)
І нарешті летовище там захищено.
Цікаво, захист полтавського також зробили?