15 020 16

Сили ППО знищили 13 крилатих ракет окупантів, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Уночі 23 червня противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили України

Зазначається, що рашисти спрямували свою атаку на військовий аеродром у Хмельницькій області.

"Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс. Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині", - йдеться в повідомленні.

Вночі на Хмельниччині лунали вибухи, працювала ППО, - ОВА

Сили ППО знищили 13 крилатих ракет окупантів, - Повітряні сили 01

Автор: 

+34
Честь і хвала нашим воіна за чудову роботу 👍🏼🙏🏼❤️

23.06.2023 07:15 Відповісти
+19
Дякуюми за чудову роботу, хлопці! Слава Україні! Слава ЗСУ! Кацапи бояться поставок F-16, тому і прагнуть знищити аеродроми.

23.06.2023 07:56 Відповісти
+15
Окупанти влаштували полювання на ракетоносії Storm Shadow.

Після вчорашнього удару по Чонгарському мосту, російські воєнкори заявили, що однією із пріоритетних цілей для росії має стати знищення українських Су-24, які після модернізації є носієм Storm Shadow.

Цим і пояснюється нічний масований удар по військовому аеродрому у Хмельницькій області. (c)

23.06.2023 07:29 Відповісти
Честь і хвала нашим воіна за чудову роботу 👍🏼🙏🏼❤️

23.06.2023 07:15 Відповісти
Научиться бы их ещё на Воронеж перенаправлять...

23.06.2023 07:28 Відповісти
Тут хоть бы научиться их истребителями перехватывать и уничтожать из пушек, а не расходовать дорогущие зенитные ракеты.

23.06.2023 16:46 Відповісти
Осталось F-16 получить и вперёд...

23.06.2023 17:22 Відповісти
Думаю, тут дело не в отсутствии F-16. Такую маломаневренную и необороняющуюся цель может перехватить даже бомбардировщик СУ-24.

23.06.2023 17:33 Відповісти
Окупанти влаштували полювання на ракетоносії Storm Shadow.

Після вчорашнього удару по Чонгарському мосту, російські воєнкори заявили, що однією із пріоритетних цілей для росії має стати знищення українських Су-24, які після модернізації є носієм Storm Shadow.

Цим і пояснюється нічний масований удар по військовому аеродрому у Хмельницькій області. (c)

23.06.2023 07:29 Відповісти
Будет как с деревяными хаймарсами)щелкунчики *****

23.06.2023 07:38 Відповісти
Чудова робота ППО . Слава ЗСУ !

23.06.2023 07:33 Відповісти
Це добре шо Хмельницьку обл. укріпили ППО -- стільки ж можна іх кошмарити .

23.06.2023 07:39 Відповісти
Дякуюми за чудову роботу, хлопці! Слава Україні! Слава ЗСУ! Кацапи бояться поставок F-16, тому і прагнуть знищити аеродроми.

23.06.2023 07:56 Відповісти
..нажаль, Шановний..90 відсотків наших аеродромів для використання F-16 непридатні за якістью ЗПС. А так дійсно..фантастична робота по знищенню смердячих ракет!

23.06.2023 12:57 Відповісти
Шось кількість непарна. Мабуть, декілька ракет "втомилися" по дорозі.

23.06.2023 09:19 Відповісти
Коли почнемо бомбордувати к кацапські летовища?

23.06.2023 10:51 Відповісти
Дякумо, рідненькі. Бог у поміч

23.06.2023 12:48 Відповісти
Молодцы хлопцы. Так держать!

23.06.2023 16:24 Відповісти
Здається, що комусь там в Хмельницькому добряче хвоста накрутили.
І нарешті летовище там захищено.
Цікаво, захист полтавського також зробили?

23.06.2023 17:22 Відповісти
 
 