Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 223 330 осіб (+680 за добу), 4017 танків, 3985 артсистем, 7798 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 23 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 223 330 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 223330 (+680) осіб ліквідовано,
танків - 4017 (+4) од,
бойових броньованих машин - 7798 (+15) од,
артилерійських систем - 3985 (+44) од,
РСЗВ - 617 (+0) од,
засоби ППО - 379 (+3) од,
літаків - 314 (+0) од,
гелікоптерів - 307 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3447 (+9),
крилаті ракети - 1214 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6708 (+30) од,
спеціальна техніка - 545 (+6).
Срака їм...
терористы сейчас другие - в костюмчике без бороды с триколором на лацкане
Вірити - не вірити, особиста справа кожного.
1. Пятихатки, Урожайное, северная часть Работино - под ВСУ. "Российская армия потеряла огромные куски территории", - сказал Пригожин.
2. Под Токмаком в селе Садовое уже находятся ВСУ. "Дай Бог, чтоб это была просто ДРГ", - сказал Пригожин (отметим, что Токмак - это 25 километров от линии фронта, по сути - глубокий тыл).
3. "Вооружения нет, боеприпасов нет, солдаты пишут письма, что им нужны снаряды, противотанковые средства, гранаты, бронебойные патроны. Огромные потери", - описал ситуацию в российских войсках на линии фронта Пригожин.
4. ВСУ идут в сторону Молочного Лимана, чтоб перерезать сухопутный коридор в Крым. "Если они туда выйдут - большинство территорий, захваченных за время т.н. "СВО", будут потеряны", - заявил Пригожин. Отметим, что Молочный Лиман - это побережье Азовского моря. Очень глубокий тыл.
5. ВСУ начинают форсировать Днепр. В Голой Пристани появляются первые ДРГ. Скоро будут и регулярные войска. "Всё это полностью скрывается от всех", - заявил Пригожин.
6. "Россия проснётся в какой-то день и выяснит, что уже и Крым передан украинцам".
7. "Всё, чем занимается руководство "СВО" - подтасовка фактов, чтобы передавать в Москву красивые доклады. "СВО" проводится ценой тотального уничтожения армии. Ради чего? Чтобы какой-то Швондер получил маршальскую звезду?", - заявил Пригожин.
і взагалі - в народі кажуть що москаль як не бреше треба його поштурхати палицею!
... Гіркін бреше просто тому, що НЕ брехати не може
1 - за поносом брехні і яду час від часу проскакували відомості про наміри москви( буде війна, і будуть заходити з півночі в харківську сумську і чернігівську)
2 - по його унинію можна зорієнтуватись у тумані війни
гіркін такий що направду переймається пушним звєрьком який підкрадається до московії.
а пригожин подібний до тих хто піде по трупах до своєї цілі і на расєю йому плювати. і до того ж коли він піариться на купі трупаків і свіжих могилах мені важко зрозуміти що там в голові.
Збито усі 13 ракет та 1 БПЛА. Частина цієї фуєти пролетіла над головою..Слава УКРАЇНІ,Слава ЗСУ!!Здохни,расцея ,до останьої свинособаки..
102!!! одиниці техніки та більше 680 чумардосів. Арта рекорд 44!, логістика супер, броня присутня постійно, ППО : спецтехніка - 3-6. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 223 000!!! більше, ніж таке місто, як славнозвісний Енгельс ...
16 Months now since February 2022.
My estimates are 2/3rd dead of announced
liquidated Ruzzian personnel.
500 days x200 = 100 tsd (½ until Pizzaghostin for Soledar)
500 days x300 = 150 tsd (½)
500 days x400 = 200 tsd (⅔)
x1 as injured Ruzzian troops.
Бо ж з ранку ще один ка52 ЗСУ "жорстко приземлили".
Опираючись на дані ДіпСтейт звільнено 4.8 квадтратних кілометрів за добу.
С логистикой и артприкрытием у россиян намечаются проблемки. А это один из основных компонентов будущего успеха ЗСУ.
Эх, авиации бы нам ещё подкинули . . .
44 гармати депутiнiзiрували.