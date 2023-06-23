УКР
Новини Агресія Росії проти України
13 760 46

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 223 330 осіб (+680 за добу), 4017 танків, 3985 артсистем, 7798 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 23 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 223 330 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 223330 (+680) осіб ліквідовано,

танків - 4017 (+4) од,

бойових броньованих машин - 7798 (+15) од,

артилерійських систем - 3985 (+44) од,

РСЗВ - 617 (+0) од,

засоби ППО - 379 (+3) од,

літаків - 314 (+0) од,

гелікоптерів - 307 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3447 (+9),

крилаті ракети - 1214 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6708 (+30) од,

спеціальна техніка - 545 (+6).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни намагаються наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, - Генштаб

Автор: 

армія рф (18514) Генштаб ЗС (7136) ліквідація (4370) знищення (8040)
+45
По арт.системам мабуть рекорд сьогодні. Так тримати.
23.06.2023 08:08 Відповісти
23.06.2023 08:08 Відповісти
+35
Зранку приземлили ще один Ка-52. Донецький напрямок Добрий ранок ☕
23.06.2023 08:22 Відповісти
23.06.2023 08:22 Відповісти
+26
23.06.2023 08:11 Відповісти
23.06.2023 08:11 Відповісти
По арт.системам мабуть рекорд сьогодні. Так тримати.
23.06.2023 08:08 Відповісти
23.06.2023 08:08 Відповісти
.бать арти! Оце хлопці наколошматили 3.14дарів з їх залізяччям!
23.06.2023 08:23 Відповісти
23.06.2023 08:23 Відповісти
Стволи в арти кацапські дєбіли роздовбали за 17 місяців, коли цілодобово клали по площам по "мирняку", з б/к в них теж напряг починається, от і відсмоктують по арті.
Срака їм...
23.06.2023 08:29 Відповісти
23.06.2023 08:29 Відповісти
Кажуть, що тому і використовують вони гелікоптери
23.06.2023 08:36 Відповісти
23.06.2023 08:36 Відповісти
Ще один такий день і арти буде більше ніж танків!!!
23.06.2023 08:41 Відповісти
23.06.2023 08:41 Відповісти
Арта затра-післязавтра пережене танчики, как прєкрасєн етот дєнь, пасматри))))
23.06.2023 08:10 Відповісти
23.06.2023 08:10 Відповісти
за весь час по арті це рекорд. наступ йде
23.06.2023 08:11 Відповісти
23.06.2023 08:11 Відповісти
23.06.2023 08:11 Відповісти
23.06.2023 08:11 Відповісти
зачем старое клише? если террорист - то с бородой и в тюбитейке?
терористы сейчас другие - в костюмчике без бороды с триколором на лацкане
23.06.2023 11:06 Відповісти
23.06.2023 11:06 Відповісти
Цифри вражаючи. Тяжко собі представити 4017 танків. Не дивно, що Шойгу хоче створите резервну армію. Бо від основної армії вже мало, що залишилось. Слава ВСУ!
23.06.2023 08:11 Відповісти
23.06.2023 08:11 Відповісти
Потрібно розуміти що вся техніка у даних списках не є втраченою остаточно, більше половини точно повернулась в стрій після легкого або тривалого ремонту чи навіть канібалізму.
23.06.2023 12:32 Відповісти
23.06.2023 12:32 Відповісти
Тези Пригожина про український контр-наступ, які не сходяться ні з позицією Москви, ні з позицією Києва.
Вірити - не вірити, особиста справа кожного.
______________________________________________________________________________

1. Пятихатки, Урожайное, северная часть Работино - под ВСУ. "Российская армия потеряла огромные куски территории", - сказал Пригожин.

2. Под Токмаком в селе Садовое уже находятся ВСУ. "Дай Бог, чтоб это была просто ДРГ", - сказал Пригожин (отметим, что Токмак - это 25 километров от линии фронта, по сути - глубокий тыл).

3. "Вооружения нет, боеприпасов нет, солдаты пишут письма, что им нужны снаряды, противотанковые средства, гранаты, бронебойные патроны. Огромные потери", - описал ситуацию в российских войсках на линии фронта Пригожин.

4. ВСУ идут в сторону Молочного Лимана, чтоб перерезать сухопутный коридор в Крым. "Если они туда выйдут - большинство территорий, захваченных за время т.н. "СВО", будут потеряны", - заявил Пригожин. Отметим, что Молочный Лиман - это побережье Азовского моря. Очень глубокий тыл.

5. ВСУ начинают форсировать Днепр. В Голой Пристани появляются первые ДРГ. Скоро будут и регулярные войска. "Всё это полностью скрывается от всех", - заявил Пригожин.

6. "Россия проснётся в какой-то день и выяснит, что уже и Крым передан украинцам".

7. "Всё, чем занимается руководство "СВО" - подтасовка фактов, чтобы передавать в Москву красивые доклады. "СВО" проводится ценой тотального уничтожения армии. Ради чего? Чтобы какой-то Швондер получил маршальскую звезду?", - заявил Пригожин.
23.06.2023 08:15 Відповісти
23.06.2023 08:15 Відповісти
пригожин брехло не гірше унилого гіркіна.
і взагалі - в народі кажуть що москаль як не бреше треба його поштурхати палицею!
23.06.2023 08:21 Відповісти
23.06.2023 08:21 Відповісти
Брехло то він брехло, але між ним і Гіркіним є величезна різниця. Гіркін бреше просто тому, що брехати не може і в будь-якому випадку його брехня ні на що не впливає. В одне вухо впустив, а в інше випустив. Така собі базарна "бабка Маня" з погонами полковника. А за Пригожиним армійський корпус з важким озброєнням і авіацією, на сьогодні найбоєздатніше з'єднання в російській армії. І тому до того, що він говорить у будь-якому випадку, варто прислухатися. Хоч і не вся правда, але частина правди там є.
23.06.2023 08:28 Відповісти
23.06.2023 08:28 Відповісти
Помилка:

... Гіркін бреше просто тому, що НЕ брехати не може
23.06.2023 08:31 Відповісти
23.06.2023 08:31 Відповісти
А якщо він не бреше? Бо атаки ЗСУ по карті відповідають
23.06.2023 09:01 Відповісти
23.06.2023 09:01 Відповісти
про таких я пригожин кажуть тамбовський вовк йому кум. це щоб не сказати таке що ксьондз в церкві рекомендує вслух не говорити хто йому кум
23.06.2023 09:11 Відповісти
23.06.2023 09:11 Відповісти
я раніше слухав гіркіна з двох причин:
1 - за поносом брехні і яду час від часу проскакували відомості про наміри москви( буде війна, і будуть заходити з півночі в харківську сумську і чернігівську)
2 - по його унинію можна зорієнтуватись у тумані війни
гіркін такий що направду переймається пушним звєрьком який підкрадається до московії.

а пригожин подібний до тих хто піде по трупах до своєї цілі і на расєю йому плювати. і до того ж коли він піариться на купі трупаків і свіжих могилах мені важко зрозуміти що там в голові.
23.06.2023 09:08 Відповісти
23.06.2023 09:08 Відповісти
так это еще позавчера было,если 40% нахрюка правда,то это очень неплохое продвижение,а то судя по быстроте нашего мо,то они новости в свет выдают только тогда когда наша пехота там новые окопы нароет.
23.06.2023 08:22 Відповісти
23.06.2023 08:22 Відповісти
Пригожин набиває собі ціну. Йому кров з носа потрібно щоб його пвк знову була задіяна в тому форматі який є зараз, тобто з ним. Думаю він кожного ранку і вечера молиться сатані щоб контрнаступ був більш успішним чим є.
23.06.2023 08:27 Відповісти
23.06.2023 08:27 Відповісти
Пригожин бреше для якихось своїх цілей. Не варто його слова сприймати як правду
23.06.2023 08:29 Відповісти
23.06.2023 08:29 Відповісти
Із всього сказаного явна брехня про Молочний Лиман. Інше +/- можна списати на перебільшення.
23.06.2023 09:04 Відповісти
23.06.2023 09:04 Відповісти
Наші арту стабільно викошують і це радує.
23.06.2023 08:20 Відповісти
23.06.2023 08:20 Відповісти
Зранку приземлили ще один Ка-52. Донецький напрямок Добрий ранок ☕
23.06.2023 08:22 Відповісти
23.06.2023 08:22 Відповісти
https://vsim.ua/Podii/rosiya-atakuvala-aerodrom-na-hmelnichchini-sili-ppo-zbili-vse-11842836.html Росія атакувала аеродром на Хмельниччині. Сили ППО збили все

Збито усі 13 ракет та 1 БПЛА. Частина цієї фуєти пролетіла над головою..Слава УКРАЇНІ,Слава ЗСУ!!Здохни,расцея ,до останьої свинособаки..
23.06.2023 08:25 Відповісти
23.06.2023 08:25 Відповісти
Ну нарешті Старокостянтинів прикрито. Бо було...
23.06.2023 08:31 Відповісти
23.06.2023 08:31 Відповісти
23.06.2023 08:31 Відповісти
23.06.2023 08:31 Відповісти
Чудово попрацювали наші воїни. Завтра, мабудь, ювілей по арті !
23.06.2023 08:40 Відповісти
23.06.2023 08:40 Відповісти
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3409 день.
102!!! одиниці техніки та більше 680 чумардосів. Арта рекорд 44!, логістика супер, броня присутня постійно, ППО : спецтехніка - 3-6. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 223 000!!! більше, ніж таке місто, як славнозвісний Енгельс ...
23.06.2023 09:06 Відповісти
23.06.2023 09:06 Відповісти
якщо рахуєш з 14 го року, то і втрати з 14 го пиши
23.06.2023 09:17 Відповісти
23.06.2023 09:17 Відповісти
Ти не перший, хто задає це питання на цих шпальтах. Якщо вкажеш на реальну статистику з 2014 року, буду вдячний. Поки ніхто не надав, тому пишу офіційну статистику генштабу.
23.06.2023 09:52 Відповісти
23.06.2023 09:52 Відповісти
то не пиши 3409 день, пиши з "початку повномасштабного вторгненя" наприклад
23.06.2023 09:57 Відповісти
23.06.2023 09:57 Відповісти
То не розказуй мені що робити...
23.06.2023 09:59 Відповісти
23.06.2023 09:59 Відповісти
Thanks for keeping update.

16 Months now since February 2022.

My estimates are 2/3rd dead of announced
liquidated Ruzzian personnel.

500 days x200 = 100 tsd (½ until Pizzaghostin for Soledar)
500 days x300 = 150 tsd (½)
500 days x400 = 200 tsd (⅔)

x1 as injured Ruzzian troops.
23.06.2023 20:16 Відповісти
23.06.2023 20:16 Відповісти
День артиллерии!
23.06.2023 09:29 Відповісти
23.06.2023 09:29 Відповісти
АналоговнЄтні гелікоптери змушені падати у блідосруській області аби тільки не летіти на бімбас
Бо ж з ранку ще один ка52 ЗСУ "жорстко приземлили".
23.06.2023 09:33 Відповісти
23.06.2023 09:33 Відповісти
Какая красивая цифра у арты за вчера.
23.06.2023 10:21 Відповісти
23.06.2023 10:21 Відповісти
цифры уничтожения свиноцабак поражающие...\настолько - что многие не могут в это поверить...!\
23.06.2023 11:16 Відповісти
23.06.2023 11:16 Відповісти
русоскот залишиться без арти, в контрбатарейній боротьбі ми перемогли, немає чого робити штурми технікою і людьми по мінним полям, всю оборону треба випалювати по квадратам вольфрамовими, термобаричними і касетними ************. козломолрді мають або втікати або випаровуватись без варіантів.
23.06.2023 11:55 Відповісти
23.06.2023 11:55 Відповісти
Додам і я трошки статистики
Опираючись на дані ДіпСтейт звільнено 4.8 квадтратних кілометрів за добу.
23.06.2023 12:27 Відповісти
23.06.2023 12:27 Відповісти
Примечательно, что наши особенно сконцентрированы на вырезании артиллерии и транспорта оккупантов.
С логистикой и артприкрытием у россиян намечаются проблемки. А это один из основных компонентов будущего успеха ЗСУ.

Эх, авиации бы нам ещё подкинули . . .
23.06.2023 12:50 Відповісти
23.06.2023 12:50 Відповісти
Совiстi у ВСУ нема.
44 гармати депутiнiзiрували.
23.06.2023 19:12 Відповісти
23.06.2023 19:12 Відповісти
Месяца два назад писал что война закончится когда арта догонит танки, и тут как раз Пригожин вылез))
24.06.2023 05:48 Відповісти
24.06.2023 05:48 Відповісти
 
 