Росіяни намагаються наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, - Генштаб

Агресор зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Огірцеве і Плетенівка Харківська області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Нововасилівка, Степне Ворожба, Кіндратівка, Андріївка, Писарівка, Нова Січ, Славгород Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Плетенівка, Тихе, Варварівка, Бударки, Чугунівка, Амбарне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки. Завдав авіаційного удару біля Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Невське Луганської області та Іванівка, Торське, Білогорівка, Діброва і Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Богданівка, Біла Гора та Північне Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Рай-Олександрівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районах Сєверного та Авдіївки. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки і Невельського. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Ласточкине, Авдіївка, Карлівка, Первомайське і Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Мар’їнки та Побєди Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Водночас здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Максимільянівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районах Золота Нива, Велика Новосілка і Благодатне. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Сторожеве, Макарівка Донецької області та Левадне Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новоочеретувате, Макарівка, Сторожеве, Зелене Поле, Темирівка Донецької області; Левадне, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки, Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Дудчани, Іванівка, Садове, Молодіжне, Білозерка, Антонівка, Херсон та Дніпровське Херсонської області.