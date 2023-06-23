УКР
Новини
3 463 23

Партнери нададуть $60 млрд на відбудову, - підсумки конференції в Лондоні

лондон

Учасники Конференції з відновлення України в Лондоні, яка тривала в середу й четвер, сукупно пообіцяли скерувати додаткові 60 мільярдів доларів на потреби Києва у відновленні й відбудові.

Про це йдеться в підсумковому документі конференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

До згаданої суми входять, серед іншого, кошти багаторічного фонду Європейського Союзу на суму до 50 мільярдів євро, 1,3 мільярда доларів, які пообіцяли виділити Сполучені Штати, й 3 мільярди доларів кредитних гарантій з боку Великої Британії.

Своєю чергою Швейцарія оголосила про додаткову підтримку у розмірі 1,5 млрд швейцарських франків до 2027 року, а Франція анонсувала надання Україні ще 40 млн євро допомоги для невідкладної відбудови у 2023 році.

"Міжвідомча платформа координації донорської допомоги Україні продовжить підтримувати узгодження зобов'язань донорів із пріоритетами раннього відновлення та реформ", - зазначається в заяві.

Крім того, майже 500 компаній з 42 країн світу з загальною вартістю активів понад 5,2 трильйона доларів США та 21 сектору економіки вже підписали так званий Український бізнес-компакт (Ukrainian Business Compact), взявши на себе зобов'язання підтримати відновлення та реконструкцію України.

"Компанії з усього світу погодилися співпрацювати з Україною, щоб допомогти реалізувати її величезний потенціал у пріоритетних секторах, зокрема енергетики, технологій, інфраструктури та фінансів, а також застосувати свій досвід у розвитку приватного сектору України", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 21-22 червня в Лондоні відбулась чергова Конференція з відновлення України. Вона є продовженням щорічних Конференцій щодо реформ в Україні, які відбувалися з 2017 року.

конференція (175) Лондон (401) допомога (8668) відбудова (376)
Топ коментарі
+10
Якщо ці гроші підуть на розбудову ******** промисловості то це добре. Якщо ж на асфальт, тоді нам гайки
23.06.2023 08:58 Відповісти
+9
⁉️⁉️⁉️

тобто розгромили Україну на трильон , а дадуть дулю . 50 млрд далі Польщі на розвиток від ЕС І ТАМ НЕ БУЛО ВІЙНИ І НЕ СТИРАЛИ МІСТА У НУЛЬ .

Шмигаль, йди у відставку - нема з тебе толку ось і посилай дурнів за грошима ‼️Мабудь і арахамія з гетьманцевим там були , і корупціонер Найем .
23.06.2023 08:31 Відповісти
+9
жлоби! То зелені не хватить навіть десятий раз поремонтувати трасу Київ-Одеса
23.06.2023 08:44 Відповісти
23.06.2023 08:31 Відповісти
Рашистів коштом буде відбудова.
А ще головне щоб не проср4ли нафта-газові родовища Українці - після перемоги України всі або частка нафто-газових родовищ Засрашки маю перейти у власність України!
23.06.2023 09:16 Відповісти
Корупціонерам гроші дають нехотя..... на жаль. А може і правильно.
23.06.2023 09:36 Відповісти
Так е вихід- приймайте у ЕС І УСІ ПРОГРАМИ під контролем еврокомісарів .
23.06.2023 09:42 Відповісти
500млрд московії передадуть Україні
23.06.2023 14:18 Відповісти
Після віини Киів буде такии багатенькии Буратіно -- може и інші регіони не забудуть .
23.06.2023 08:38 Відповісти
Де в статті мова йде, що Київській громаді дададуть 60 млрд?!
Це хтось рукожопий писав статтю.
23.06.2023 09:48 Відповісти
Украину ждут перспективы Польши:

за 10 лет Украина превратится в зажиточную ухоженную европейскую страну типа нынешней Польши. Киев будет сиять как Варшава, а Львов, как Краков.
23.06.2023 16:21 Відповісти
23.06.2023 08:44 Відповісти
Радує одне - до факту викрадання грошей наданих Заходом, відношення там буде значно прискіпливіше, ніж до вкрадених нашими чиновниками українських фінансів. Одним словом, на ці гроші, вілли в Іспанії купувати буде значно важче.
23.06.2023 08:55 Відповісти
23.06.2023 08:58 Відповісти
Для зелених то на четверту частину половини туалета для робочих, які кладуть дороги.
23.06.2023 10:01 Відповісти
Перед тим як почати давати такі гроші, Україні треба або реформувати судову чи систему щоб ті, хто вже протирає руки на ці гроші потирали їх об решітку камери, або щоб хтось за цими коштами наглядав, щось на кшталт наглядової комісії. Бо з таким рівнем корупції аби половина коштів пішла на те що треба. А якщо замість чогось корисного вони почнуть дорожні розвʼязки за мільярди гривень будувати, або почнуть собі заробітні плати піднімати, то толку не буде.

Он навіть арештований за взятку суддя отримує далі свою зарплатню, цитата:

"Відсторонення від посади не передбачає позбавлення особи суддівської винагороди. Тобто, будучи відстороненим від здійснення правосуддя, особа все одно отримуватиме виплати, що передбачено нормами чинного законодавства", - пояснили у САП.

То якщо за ці кошти наші топ чиновники-корупціонери піднімуть собі зарплати, спрямують ці коштина проекти, на яких можна максимально збагатитись, але від яких не буде жодного економічного ефекту, напевно, і трильйона доларів не вистачить на відбудову.
23.06.2023 10:13 Відповісти
Пусть сначала дадут 60 млрд на ОРУЖИЕ. На все виды оружия и в первую очередь Ф16,ударные тяжелые дроны и дальнобойные крылатые ракеты-хуярить по российским городам. Иначе до орков не дойдет что война хто плохо-пока украинская ракета не убьет его семью. До этих пор война для них-только по телевизору и поэтому они ее поддерживают. Нельзя пбедить в войне не нанося удары по территории противника-это азы военной науки
23.06.2023 10:17 Відповісти
Lonndon! Much love from Ukraine!
23.06.2023 12:56 Відповісти
Ці європейські партнери збожеволіли...? Категорично не можна давати живі гроші в руки цій продажній злодюжній зеленій камарільї!. Категорично не можна задіювати для т.з. "відновлення" (ремонтів, будівництва, закупок матеріалів і т.п.) фірми і фірмочки українських високопосадавців, олігархів, нардепів і решту наволочі! ВСЕ РОЗКРАДУТЬ, РОЗПИЛЯЮТЬ І РОЗНЕСУТЬ НА ВІДКАТИ ЗНИЗУ ДО САМОЇ ВЕРХІВКИ! А т.з. "правоохЕРОнні органи розведуть руками - мовляв,"відсутні докази", чи "підозрювані втекли за кордон" (з мільярдами можна і втекти...), чи"вийшов термін провадження"...
Єдине, кого можна допустити - це дати роботу простим людям (та й то - пі жорстким контролем...).
Цією шмигальсько-зеленською камаріьєю керує лише один дороговказ -ХАЛЯВА І ВІДКАТИ, вони заполонили їм все поле зору, всі мотиви і спонуки. Через цю ******* Українців у світі обзивають злодюгами, котрі крадуть і наживаються навіть на крові своїх солдатів, котрі захищають Батьківщину..
***, Гітлера з Гіммлером на них немає!
23.06.2023 13:13 Відповісти
Передавать миллиарды сегодняшнему ворью, это тушить пожар бензином.
23.06.2023 13:32 Відповісти
для начала нужно забрать паспорта у ЗЕледрочеров, отдать беню Штатам в месте с пинчуком и ахметам, а кучму посадит в муровейник....
23.06.2023 13:51 Відповісти
Якщо потраплять до Шмигаля то знову будемо з новими дорогами, а ще з кав'ярнями і салонами краси. Але без домів для біженців, заводів і фабрик.
23.06.2023 15:01 Відповісти
І надайте аудиторів, а то ті гроші швидко підуть по кишеням
23.06.2023 18:19 Відповісти
Україна-дивна країна, в якій більшість населення-достатньо заможна, а держава бідкається по всьому світу в пошуках грошей для свого існування
24.06.2023 07:07 Відповісти
 
 