Партнери нададуть $60 млрд на відбудову, - підсумки конференції в Лондоні
Учасники Конференції з відновлення України в Лондоні, яка тривала в середу й четвер, сукупно пообіцяли скерувати додаткові 60 мільярдів доларів на потреби Києва у відновленні й відбудові.
Про це йдеться в підсумковому документі конференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
До згаданої суми входять, серед іншого, кошти багаторічного фонду Європейського Союзу на суму до 50 мільярдів євро, 1,3 мільярда доларів, які пообіцяли виділити Сполучені Штати, й 3 мільярди доларів кредитних гарантій з боку Великої Британії.
Своєю чергою Швейцарія оголосила про додаткову підтримку у розмірі 1,5 млрд швейцарських франків до 2027 року, а Франція анонсувала надання Україні ще 40 млн євро допомоги для невідкладної відбудови у 2023 році.
"Міжвідомча платформа координації донорської допомоги Україні продовжить підтримувати узгодження зобов'язань донорів із пріоритетами раннього відновлення та реформ", - зазначається в заяві.
Крім того, майже 500 компаній з 42 країн світу з загальною вартістю активів понад 5,2 трильйона доларів США та 21 сектору економіки вже підписали так званий Український бізнес-компакт (Ukrainian Business Compact), взявши на себе зобов'язання підтримати відновлення та реконструкцію України.
"Компанії з усього світу погодилися співпрацювати з Україною, щоб допомогти реалізувати її величезний потенціал у пріоритетних секторах, зокрема енергетики, технологій, інфраструктури та фінансів, а також застосувати свій досвід у розвитку приватного сектору України", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, 21-22 червня в Лондоні відбулась чергова Конференція з відновлення України. Вона є продовженням щорічних Конференцій щодо реформ в Україні, які відбувалися з 2017 року.
тобто розгромили Україну на трильон , а дадуть дулю . 50 млрд далі Польщі на розвиток від ЕС І ТАМ НЕ БУЛО ВІЙНИ І НЕ СТИРАЛИ МІСТА У НУЛЬ .
Шмигаль, йди у відставку - нема з тебе толку ось і посилай дурнів за грошима ‼️Мабудь і арахамія з гетьманцевим там були , і корупціонер Найем .
А ще головне щоб не проср4ли нафта-газові родовища Українці - після перемоги України всі або частка нафто-газових родовищ Засрашки маю перейти у власність України!
Це хтось рукожопий писав статтю.
за 10 лет Украина превратится в зажиточную ухоженную европейскую страну типа нынешней Польши. Киев будет сиять как Варшава, а Львов, как Краков.
Он навіть арештований за взятку суддя отримує далі свою зарплатню, цитата:
"Відсторонення від посади не передбачає позбавлення особи суддівської винагороди. Тобто, будучи відстороненим від здійснення правосуддя, особа все одно отримуватиме виплати, що передбачено нормами чинного законодавства", - пояснили у САП.
То якщо за ці кошти наші топ чиновники-корупціонери піднімуть собі зарплати, спрямують ці коштина проекти, на яких можна максимально збагатитись, але від яких не буде жодного економічного ефекту, напевно, і трильйона доларів не вистачить на відбудову.
Єдине, кого можна допустити - це дати роботу простим людям (та й то - пі жорстким контролем...).
Цією шмигальсько-зеленською камаріьєю керує лише один дороговказ -ХАЛЯВА І ВІДКАТИ, вони заполонили їм все поле зору, всі мотиви і спонуки. Через цю ******* Українців у світі обзивають злодюгами, котрі крадуть і наживаються навіть на крові своїх солдатів, котрі захищають Батьківщину..
***, Гітлера з Гіммлером на них немає!