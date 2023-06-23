Партнери нададуть $60 млрд на відбудову, - підсумки конференції в Лондоні

Учасники Конференції з відновлення України в Лондоні, яка тривала в середу й четвер, сукупно пообіцяли скерувати додаткові 60 мільярдів доларів на потреби Києва у відновленні й відбудові.

Про це йдеться в підсумковому документі конференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

До згаданої суми входять, серед іншого, кошти багаторічного фонду Європейського Союзу на суму до 50 мільярдів євро, 1,3 мільярда доларів, які пообіцяли виділити Сполучені Штати, й 3 мільярди доларів кредитних гарантій з боку Великої Британії.

Своєю чергою Швейцарія оголосила про додаткову підтримку у розмірі 1,5 млрд швейцарських франків до 2027 року, а Франція анонсувала надання Україні ще 40 млн євро допомоги для невідкладної відбудови у 2023 році.

"Міжвідомча платформа координації донорської допомоги Україні продовжить підтримувати узгодження зобов'язань донорів із пріоритетами раннього відновлення та реформ", - зазначається в заяві.

Крім того, майже 500 компаній з 42 країн світу з загальною вартістю активів понад 5,2 трильйона доларів США та 21 сектору економіки вже підписали так званий Український бізнес-компакт (Ukrainian Business Compact), взявши на себе зобов'язання підтримати відновлення та реконструкцію України.

"Компанії з усього світу погодилися співпрацювати з Україною, щоб допомогти реалізувати її величезний потенціал у пріоритетних секторах, зокрема енергетики, технологій, інфраструктури та фінансів, а також застосувати свій досвід у розвитку приватного сектору України", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 21-22 червня в Лондоні відбулась чергова Конференція з відновлення України. Вона є продовженням щорічних Конференцій щодо реформ в Україні, які відбувалися з 2017 року.