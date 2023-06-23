ЗСУ збили ще один ворожий "Алігатор" Ка-52 на Донеччині
У Донецькій області зранку 23 червня українські військові збили ще один ворожий вертоліт Ка-52.
Про це повідомив командувач Повітряних сил України генерал Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.
"Усім дякую за бойову роботу сьогодні вночі. Також дякую нашим зенітникам за ще один збитий "алігатор" на Донеччині сьогодні вранці", - йдеться в повідомленні.
Давайте ще сьогодні кілька доплюсуйте, хлопці.
- Літають, але низько-низько.
Так що кожен збитий ватоцефальний ка-52 - втрата яка вже не компенсується.
Все буде Україна!
Короче, мы минируем маршруты их пролётов и от акустического шума винтов мины взрываются на земле и фсё - капут винтокрылу.......
Мы гении
«Русский мир - это когда то, что должно быть прикручено саморезами, привязано шнурком или проволокой. (с) Анджей Дуда
Слава Україні!!
Люди, правду кажуть!