ЗСУ збили ще один ворожий "Алігатор" Ка-52 на Донеччині

У Донецькій області зранку 23 червня українські військові збили ще один ворожий вертоліт Ка-52.

Про це повідомив командувач Повітряних сил України генерал Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Усім дякую за бойову роботу сьогодні вночі. Також дякую нашим зенітникам за ще один збитий "алігатор" на Донеччині сьогодні вранці", - йдеться в повідомленні.

