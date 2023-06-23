УКР
ЗСУ збили ще один ворожий "Алігатор" Ка-52 на Донеччині

ка-52

У Донецькій області зранку 23 червня українські військові збили ще один ворожий вертоліт Ка-52.

Про це повідомив командувач Повітряних сил України генерал Микола Олещук

"Усім дякую за бойову роботу сьогодні вночі. Також дякую нашим зенітникам за ще один збитий "алігатор" на Донеччині сьогодні вранці", - йдеться в повідомленні. 

ЗСУ збили ще один ворожий Алігатор Ка-52 на Донеччині 01

+35
Добре день починається
23.06.2023 08:46 Відповісти
+16
Кацапы, по своему ТВ, выдали оффигенную версию как мы придумали уничтожать их вертолёты.
Короче, мы минируем маршруты их пролётов и от акустического шума винтов мины взрываются на земле и фсё - капут винтокрылу.......
Мы гении
23.06.2023 09:13 Відповісти
+13
Молодці !
Давайте ще сьогодні кілька доплюсуйте, хлопці.
23.06.2023 08:48 Відповісти
Добре день починається
23.06.2023 08:46 Відповісти
Не встиг прокинутися і вже в пакеті.
23.06.2023 09:09 Відповісти
2 пакети ))
23.06.2023 09:17 Відповісти
Поки в одному, ще не розділили по днк.
23.06.2023 09:26 Відповісти
Немає там ніякого ДНК - все розсипалося на зайві хромосоми
23.06.2023 14:43 Відповісти
Тебе в какую рамочку оформить,в аквафрешную или колорадскую?
23.06.2023 08:50 Відповісти
Молодці !
Давайте ще сьогодні кілька доплюсуйте, хлопці.
23.06.2023 08:48 Відповісти
Алі-мобік.
23.06.2023 08:58 Відповісти
це вже, мабуть, сьомий..., гарно йдуть...
23.06.2023 08:59 Відповісти
- А крокодили літають?
- Літають, але низько-низько.
23.06.2023 09:05 Відповісти
Цікаво, скільки їх збили від початку війни? Вони ще в Сірії падали. Пишуть, що залишилося близько 105 одиниць, станом на 2023 рік
23.06.2023 09:05 Відповісти
нам вже з початку війни ..постійно розповідають--ось..ось закінчуються.
23.06.2023 09:07 Відповісти
Це їхня віка так пише)))
23.06.2023 09:10 Відповісти
Всього виготовлено близько 170ти. 42 поставлено в Єгипет. Близько 80ти збито в Україні. Та ще декілька розбились. Тож залишилось десь 45, якщо дані прокількість виготовлених вірні.
23.06.2023 10:58 Відповісти
А саме головне, що там стояли українські ротори, які більше в кацапстан не поїдуть.
Так що кожен збитий ватоцефальний ка-52 - втрата яка вже не компенсується.
23.06.2023 18:12 Відповісти
Що за песимізм із самого ранку?!
Все буде Україна!
23.06.2023 09:12 Відповісти
Кацапы, по своему ТВ, выдали оффигенную версию как мы придумали уничтожать их вертолёты.
Короче, мы минируем маршруты их пролётов и от акустического шума винтов мины взрываются на земле и фсё - капут винтокрылу.......
Мы гении
23.06.2023 09:13 Відповісти
До речі, існує до..я і трошки протигелікоптер мін. Перші використовувались ще в Афганістані (ставились у місцях можливих приземлень ).
23.06.2023 12:23 Відповісти
Цей пташкопад говорить про нестачу арти/БК у кацапні, доводиться закривати дири дорогими вертушками.
23.06.2023 09:16 Відповісти
ну гарний же ж початок дня.
23.06.2023 09:30 Відповісти
добре було би ще і до вечері.
23.06.2023 09:31 Відповісти
вчора ще біля Барановичів Мі-24 наїбнувся об землю
23.06.2023 09:35 Відповісти
це вже 6 чи 7 з тих 20?
23.06.2023 09:56 Відповісти
Так вот почему Ка(стрюля) - 52(литра) ударный вертолет - постоянно ударяется о землю!
23.06.2023 13:07 Відповісти
Анжей ДУДА правильне визначення дав московії:
«Русский мир - это когда то, что должно быть прикручено саморезами, привязано шнурком или проволокой. (с) Анджей Дуда
Слава Україні!!
23.06.2023 16:52 Відповісти
Русский мир - это когда то, что должно быть прикручено саморезами, привязано шнурком или проволокой. (с) Анджей Дуда

Люди, правду кажуть!
23.06.2023 19:43 Відповісти
 
 