Єдиний реєстр зброї запрацював відсьогодні, - МВС
Відсьогодні в Україні повноцінно запрацював Єдиний реєстр зброї.
Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"Основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки діджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена. Єдиний реєстр зброї передбачає також створення Електронних кабінетів", - йдеться в повідомленні.
Міінстр нагадав, що українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через "Єдине вікно громадянина" або у магазині з продажу зброї.
Також для інформування щодо нововведень працює контакт-центр ЄРЗ за телефоном: 044-33-44-035 та чат-бот у Telegram.
Щоб як в США поліція отримала право стріляти на ураження? Ви очевидно не розумієте що наявність короткостволу більше шкодить громадянам чим дає якісь можливості. Тому що заявити поліцейському про те що в руці привидівся пістолет (або він там міг бути) на порядок легше чим брехати про дробовик. Поліцейська інструкція в сша каже та вчить що якщо в руці, чи в кишені в підозрюваного може бути зброя то треба стріляти.
Тому раще дозволити володіти штурмовою зброєю, дробовиками, кулеметами, артилерією, танками і іншою бронетехнікою, тобто майже всі крім вибухівки та ппо. Чим дозволяти пістолети.
І ні це не скільки для МВС, скільки для самої держави як системи. А я все ж привик вважати себе патріотом.
І механізми справді треба виробляти, но як бачимо всі свої обіцянки забули та вдають що не на часі.
"не вирішуй за всіх" - а кому ще вирішувати?) Крім того я ж вам ще пояснюю, а не просто ставлю перед фактом.
Просто думайте хоч інколи. Ось прямо зараз візьміть та подумайте над наслідками дозволеного короткостволу та можливостями.
Ukrainian Texas - Український Техас. Когда оружие говорит, законы молчат ...
А ще нарешті треба реалізувати обіцянку роздати зброю населенню про яку забули. Щоб кожен хто відслужив йшов до дому із штурмовою гвинтівкою та парою цинків патронів один з яких відкрити можна лише із дозволу президента, прем'єра чи міністра оборони, або главкома.
І тоді все буде ок. Знання противником що у нас по ньому будуть стріляти з кожного вікна відіб'є будь-яке бажання. Київ доказ.
Чи ви думаєте що після портнова в русні ще немає списків кого треба вбити?
Зрозумійте. Свій суспільний устрій мають захищати громадяни, а не якась міфічна армія. Громадяни і є армія.
Очевидно ви не розумієте принципів держави та влади. Будь-яка влада походить від банди яка раніше захопила територію і стриже-кришує бидло яке на тій території живе. Якщо бидло не буде частиною банди, і тим більше буде противитись цій банді та повалить її, то прийде сусідня банда яка це бидло поріже на м'ясо як свинею. Бо бидло це лиш стадо. Типу як стадо свиней чи корів яким володіє банда. І чуже стадо це гарна можливість розжитись халявним м'ясом. Розумієте? Банда захищає своє стадо від інших банд. Тому дуже важливо формувати державу так щоб кожен громадянин був її частиною, а не являвся якимось чужерідним тілом.
Армiя - це тi ж самi громадяни, але якi мають i злагоджено виконують тактичнi завдання. Київ доказ чого ? Того що однi озброенi громадяни обстрiлюють iнших озброених громадян, тому що не мають анi засобiв iдентифiкацii, анi засобiв бути iдентифiкованими ?
Навiть в мене в Миколаевi на початку вiйни в центрi мiста пiдбили пару наших САУшок. Нашi. Френдлi-фаером, тому що не впiзнали своiх.
Ось Киiв, подii мiсячноi давнини. Летить шахiд - по ньому стрiляе якись вилупок з вiкна чи балкона. Той вилупок знае, чим заряджений шахiд ? Той вилупок знае над чим вiн збивае той шахiд ? Може там у сусiдньому гаражi склад БК та пiв-мiкрорайону здетонуе. Той вилупок гарантуе, що його 12мм куля чи шрапнель не впаде комусь на голову зверху ? Бо 50-грамова ******** з висоти 200 м пiд вiльним падiнням та везучому куту влучання - проб'е будь-яку черепушку перехожому.
Ось такi вилупки i е стадом, про яке ви кажете.
Обов'язок громадянина - захищати державу, а не стрiляти, вбивати, вмирати. А це можна робити й з казеною зброею з армейських сховищ.
Громадянину зброя просто НЕ ПОТРIБНА - я на даний час не можу уявити жодного юзкейсу де вона може стати у нагодi.
Проти кадрових вiйськових - це смiшно, подii в Киевi це коли iванiв у параднiй формi загнали у незнайоме мiсто на "навчання", а якщо бажаете реальний приклад - шукайте iсторiю про ТРО в Бузковому парку Херсона, де полягло 24 людини за 5 хвилин, тупо розстрiляних з одного кулемета, тому що зброя була - а тактики, хоча б навичок iблом в землю - нi.
Проти потенцiйних злочинцiв теж смiшно, тому що нiхто нiкого не викликае на дуелi. Пiдiйшов позаду, ножа встромив та пiшов. Всi напади завжди робляться зненацька, а там де двобiй, там зброя i не потрiбна.
Щоб кожен громадянин був частиною держави, поперше всього треба вчитися розставляти прiорiтети. Рiнат Ахметов грабуе народ, пiдвищуе цiни, використовуе земельнi ресурси, а ви бiжете до Васька додому, тому що Васьок грае
руськогоказахського Цоя мля ))) Доки прiорiтети розставляти не навчились - мушку спилiть
"Київ доказ" - того що достатня кількість зброї на руках не залишає противнику нічого іншого чим відступити та міняти стратегію. Тобто окупувати наскоком не вийде. Лише стирання міст артилерією.
"Френдлi-фаером" - причина в тому що зброю отримали ті хто не вміють нею володіти та більше не є і ніколи не були частиною армії та територіальної оборони. Всіх цих проблем би не було якщо б люди цю зброю отримували після навчання-проходження служби; з цією зброєю жили все доросле життя; зберігали її дома та кожного року чи пару проходили вишколи по модернізації своєї військової спеціальності, чи освоєнню нової ********. Лише система регулярних вишколів може гарантувати координацію в громадян у випадку війни. Лише вишколи можуть гарантувати що громадянин не забув за 20 років з якої сторони тримати автомат, або як заводити танк. І як показує практика достатньо 1 місяця часу щоб з цивільного зробити бійця для фронту тобто ніякої класичної срочної служби нафіг не треба і бути не повинно - тобто треба нам виключно аналог системи як в Швейцарії.
"зброею з армейських сховищ" - це хибна думка. Централізація в час ракет, дронів чи пособників противника є гарантією того що цю зброю не отримають громадяни. Буде повтор Херсону де беззбройне ТРО розстріляли росіяни. ЩЕ РАЗ ТРО В ХЕРСОНІ НЕ МАЛО ЗБРОЇ! Зброю вивезли зелені пособники рф типу Сасальдо. (Тут має бути фото Сальдо із 95 кварталом, но мені лінь гуглити та прикріпляти) Тому зброя має бути виключно на руках. Щоб кожен нею міг понтуватись, купувати до неї обвіси, модернізувати її, доглядати за нею та при першому бажанні застосовувати, тобто щоб зброя стала для чоловіків як хобі, як машина з якою багато хто ******** бавитись.
"Щоб кожен громадянин був частиною держави" - треба робити так як я написав! А не бігти валити еліту призначення якої бидло стригти. Бо без змін системи в корні на місці одного прийде інший, і не факт що він буде краще. Ви просто неосвідчені та не розумієте що Васько або його діти мають шанс теж колись стати елітою. І очевидно що такі фанати Цоя і рюске шовіністичної культури зовсім не будуть шанувати бидло яке вони стригтимуть. Щоб у еліти була шана до свого бидла, щоб воно то бидло менше грабувало, то воно з тим бидлом має мати єдність та спільну культуру. При чому ця культура не повинна бути шовіністичною, і тоді еліта сприйматиме своє бидло як своїх недалеких родичів які не такі успішні і яких треба жаліти та яким треба помагати щоб вони не позорили себе а заодно і всю рідню частиною якої якраз є та еліта.
вчіться
Ви не думали що у мене є куди вдячніша (для мене особисто) та захоплююча можливість тратити свій робочий час?)
Я вам детально розписав чому ви не праві і чому ваші ідеї будуть не те що не працювати, а навпаки шкодити. Як вам особисто бо я отримаю можливість вас законно застрелити, так і державі. А 5 поправка до цього діалогу ну ні як не вписується. Хоч прямим текстом включіть її в нашу конституцію і всеодно ви залишитесь неправим.
Ось для вас моделювання: Роздаєте всім право на зброю просто так без мотиву, приймаєте навіть повний аналог 5 поправки, і державу в лиці поліції по суті своїй залишається без вибору. Тому що згідно геометрії всесвіту та законів фізики ви скот держави якого вона має стригти та при потребі забивати на м'ясо (чим прогресивніша держава як господар тим рідше вона переробляє своїх баранів на м'ясо), а тому держава в лиці поліції та Ради стає вимушеною прийняти повністю аналогічні норми та закони до тих що є в США. Ви тут напевне зраділи но в реальності не все так весело.
Що це за закони і норми? А ті що дозволяють ЗАКОННО вбити мені вас під час затримання навіть якщо у вас немає в руках зброї, бо я МАЮ ПРАВО заявити що мені здалось що у вас в руці пістолет чи поставити вам нездійсненні вимоги типу руки над головою і лягайте так на землю, ноги складіть одна на одну та повзіть до мене, і пофіг що ви може хворі, п'яні чи фізично нездатні це зробити, тобто опустите руки під час лягання я вас застрелю, знімете ногу з ноги коли будете повзти я вас застрелю, під час повзіння з вас злізуть штани та труси я вас застрелю і мене оправдають. (І ні це я не вигадав, це реальна подія з США зафільмована на відео, по якій оправдали поліцейського психопата без ніяких проблем. З чого я взяв що він психопат?) Напис на його зброї дуже красномовний, як і дії. Тим не менш держава свого пса оправдала бо все законно.)
Ви хочете жити в такому суспільстві, де настільки великий розкол між бандою-державою і вами її скотом-м'ясом? В суспільстві де банда-держава вимушена настільки агресивно ставитись до свого стада? Я не хочу. Це занадто небезпечно. Тому закони мають бути правильними - саме такими як я описав. 💪 Держава-банда і її стадо мають мати єдність, бути одним цілим, зброя тільки тим баранам хто піднявся на достатній рівень ієрархії в банді-державі, ця можливість піднятись в ієрархії має бути в кожного барана навіть якщо відбудеться ситуація що баранів без зброї не залишиться. (Саме простий шлях це членство в ЗСУ - яке є зобов'язанням на регулярні вишколи, зобов'язанням мобілізувати у випадку війни і т.п..) Пістолети та інша проблемна зброя під забороною для масового барана. І так далі, щоб не повторюватись. І тоді все буде окей, а саме не буде ніяких масових стрільців як їх немає в Швейцарії, но є в США, не буде ніяких проблем із зловживанням поліцією і так далі...
Деградант бідний деградант.
Хоча дивлюсь я на це, читаю книгу по темі інформаційних війн, і розумію що це провокація прямо по методичці троля-бота щоб не давати аргументовано вести діалог і взагалі не допускати діалог бо мої аргументи когось то зможуть переконати, а у вас чим мені заперечити немає. Звичайно що після такого вашого накиду діалогу більше бути не може, а лише кидання гівном. А взаємне кидання гівном це для вас можливість зберегти аудиторію своєї позиції ізолювавши її від діалогу з противниками цієї позиції.
Все ж гарна ілюстрація до деяких меседжів Темелкуран.
У Дії зберігається мінімум. Вона дає можливість абоненту підключатися до різних реєстрів з одного сайту..
Сам реєстр обіцяють прив'язати до Дії, яка жодного разу не зламувалася і витоків інформації з якої ніколи не було і яку розробляють виключно українські фахівці, а для цього використовують виключно американські захищені сервери.
В США дуже релiгiйнi люди, а у нас поtреб/\ядi, якi лупцюють вчителей в школах. Куй вам а не кулi. Cтрiлялку запустiть на компi попустить тварин
Ви ж залишились ??