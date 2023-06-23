УКР
Новини
5 989 55

Єдиний реєстр зброї запрацював відсьогодні, - МВС

зброя

Відсьогодні в Україні повноцінно запрацював Єдиний реєстр зброї.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки діджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена. Єдиний реєстр зброї передбачає також створення Електронних кабінетів", - йдеться в повідомленні.

Міінстр нагадав, що українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через "Єдине вікно громадянина" або у магазині з продажу зброї.

Також для інформування щодо нововведень працює контакт-центр ЄРЗ за телефоном: 044-33-44-035 та чат-бот у Telegram.

Читайте: Єдиний реєстр зброї запрацює з 23 червня, дозвіл можна буде оформити не виходячи з дому, - МВС

Єдиний реєстр зброї запрацював відсьогодні, - МВС 01
Єдиний реєстр зброї запрацював відсьогодні, - МВС 02
Єдиний реєстр зброї запрацював відсьогодні, - МВС 03

Автор: 

зброя (7694) реєстр (868) Клименко Ігор (518)
+13
''зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю''. А до цього вони немали інформації про зброю яка їм належить? Нічого дурнішого не чув. Хоча це в стилі зелених.
23.06.2023 09:37 Відповісти
+11
ЗАКОНА НЕТ , но есть очередной пи*деж ( как всегда )
23.06.2023 09:30 Відповісти
+8
Обов'язково все це треба прив'язати до «Дії» щоб кацапи відразу знали в кого з українців є зброя і яка. Також автори презентації послуги з совком в голові не забули використати силует совко-кацапського калаша, бо про інші автомати вони не чули.
23.06.2023 09:46 Відповісти
Нафіга?
23.06.2023 09:20 Відповісти
Легкість в адмініструванні. Багато реєстрів, баз і т.п. роблять перевірку дуже складною. Вже не кажучи за те що папірчик це гарантія підробки та можливість для всях кізяків, пгмнутих з рпц і т.п. незаконно володіти зброєю про яку держава навіть не догадується та при потребі показувати поліцейським фейковий дозвіл.
23.06.2023 10:00 Відповісти
Круто але ж це не для громадян а для самого МВС. А пістолет вже громадянину можна придбати? Ціни на зброю пішли донизу?
23.06.2023 10:18 Відповісти
Я проти пістолетів. Ось пістолет громадянам щоб що?

Щоб як в США поліція отримала право стріляти на ураження? Ви очевидно не розумієте що наявність короткостволу більше шкодить громадянам чим дає якісь можливості. Тому що заявити поліцейському про те що в руці привидівся пістолет (або він там міг бути) на порядок легше чим брехати про дробовик. Поліцейська інструкція в сша каже та вчить що якщо в руці, чи в кишені в підозрюваного може бути зброя то треба стріляти.

Тому раще дозволити володіти штурмовою зброєю, дробовиками, кулеметами, артилерією, танками і іншою бронетехнікою, тобто майже всі крім вибухівки та ппо. Чим дозволяти пістолети.

І ні це не скільки для МВС, скільки для самої держави як системи. А я все ж привик вважати себе патріотом.
23.06.2023 10:40 Відповісти
Чел, ти просто космос. Після війни буде стільки зброї, що її легалізація це вже невідворотня необхідність, а не предмет дискусії. Зараз потрібно вироблять механізм мінімізації ризиків і шкоди, бо чорний ствол я можу купити без особливих проблем і якщо ти біленький пухнастий і законслухляний, то я прийду весь поганий, злий і з пістолем до тебе додому і тоді побачимо що ти заспіваєш голенький , але правильненький.
23.06.2023 13:20 Відповісти
Зброї справді буде і вже є дофіга. Але ось пістолетів майже немає, бо це не зброя для війни. Я пістолети не сприймаю не просто так. Як на мене хочуть люди то нехай будуть їм пістолети, але є АЛЕ, я не хочу щоб поліцейський міг пристрелити мене (в тому числі на замовлення), а потім виправдати себе тим що в мене в долоні йому привидівся пістолет чи я тримав руку занадто близько до кишені або не в ту сторону нахилився. Тому ні бо від пістолетів більше ризиків чим користі, пістолетом магазин, бар, домівку не захистиш, пістолетом не повоюєш.

І механізми справді треба виробляти, но як бачимо всі свої обіцянки забули та вдають що не на часі.
23.06.2023 14:14 Відповісти
не хочешь то не купуй пістоял та не тримай руки в кишені коли поліція зупиняє, виконуй команди поліцейського і все буде ОК. А то розтрендівся я не хочу, не вирішуй за всіх. Відповідай за себе.
23.06.2023 15:07 Відповісти
І тебе пристрелять. Просто тому що є така можливість. І кожен психопат із відхиленням буде мріяти стати поліцейським щоб мати зброю (з написом "ти виї6*ний"), могти під час затримання знущатись віддаючи команди які виконати дуже важко, та в процесі згідно інструкції пристрелити і потім кайфувати що нічого за це не буде. Тому якщо будуть пістолети, то ні все ок не буде.

"не вирішуй за всіх" - а кому ще вирішувати?) Крім того я ж вам ще пояснюю, а не просто ставлю перед фактом.

Просто думайте хоч інколи. Ось прямо зараз візьміть та подумайте над наслідками дозволеного короткостволу та можливостями.
23.06.2023 15:23 Відповісти
Прочитай закон про НПУ стаття застосування вогнепалу і побачиш, що вони й так уповноважені це робити, але якщо мєнт застосує вогнепал, то з нього не злізуть доки він альманахи доказів необхідності/невинуватості не надасть. Корупційний елемент звісно може все, але це вже інша історія з якої росте гідра нещастя нашої країни.
23.06.2023 15:34 Відповісти
Раджу прочитати аналогічні закони із США щоб зрозуміти різницю. У нас інструкції зовсім не ті що в США так як цивільним заборонений короткоствол. Но якщо ми його дозволяємо то повинні міняти всі права, і інструкції для поліцейських на аналогічні тим що в США і тоді починаються всі наші проблеми бо поліція у нас ніфіга не з святих людей.
23.06.2023 16:03 Відповісти
Та у нас навіть правові системи різні, а ти посилаєшся на амереканскі закони.
23.06.2023 16:10 Відповісти
Я ж не просто так посилаюсь. Якщо хтось хоче щоб у нас були дозволені пістолети як в США то він повинен розуміти що це йде виключно із законами та інструкціями що є в США для поліцейських.
23.06.2023 16:31 Відповісти
Саме на часі, бо в 2022 кацапських окупанти по отриманим базам ходили по власникам легальної зброї, а тепер сервіс одна база і відразу в їх користуванні, бо хто ту писав. Цей реєстр мали запустити якраз перед вторгненням кацапів. Совпадєніє, нє думаю!
23.06.2023 10:52 Відповісти
Щоб туди зайти треба постукати. Навіть якщо зайдуть, то що побачать ? "Зайдіть у власний кабінет?"
23.06.2023 17:19 Відповісти


Ukrainian Texas - Український Техас. Когда оружие говорит, законы молчат ...
23.06.2023 14:48 Відповісти
Сайт зробили, а на хостинг грошей пожаліли, висить всьо)))
23.06.2023 09:21 Відповісти
..до сраки
23.06.2023 09:31 Відповісти
читайте уважно. Таб багато чого можна. І в черзі стояти не треба і нікуди не їхати.
23.06.2023 17:20 Відповісти
Якщо я вже маю дозвіл на нарізну зброю (червона книжечка), які ще папірці чи цифрові документи вимагатимуть мусори при транспортуванні карабіну наприклад до тиру?
23.06.2023 09:41 Відповісти
Переструєте, то взнаєте.
23.06.2023 10:54 Відповісти
Звичайно що треба прив'язати до Дії. Єдиний сервер і додаток це зручно та правильно.

А ще нарешті треба реалізувати обіцянку роздати зброю населенню про яку забули. Щоб кожен хто відслужив йшов до дому із штурмовою гвинтівкою та парою цинків патронів один з яких відкрити можна лише із дозволу президента, прем'єра чи міністра оборони, або главкома.

І тоді все буде ок. Знання противником що у нас по ньому будуть стріляти з кожного вікна відіб'є будь-яке бажання. Київ доказ.

Чи ви думаєте що після портнова в русні ще немає списків кого треба вбити?
23.06.2023 09:55 Відповісти
Обіг зброї має бути вільний а не тим хто відслужив або кому вирішили подарувати. В тому той різниця між нами та нормальними країнами (США) що там є чітке розуміння навіщо зброя громадянам а у нас про це не почуєш. Для захисту країни від зовнішніх ворогів є армія, громадянам зброя потрібна для іншого
23.06.2023 10:25 Відповісти
Це вибачте дебілізм. Інакше поясніть для чого це іншого потрібна громадянам зброя?

Зрозумійте. Свій суспільний устрій мають захищати громадяни, а не якась міфічна армія. Громадяни і є армія.

Очевидно ви не розумієте принципів держави та влади. Будь-яка влада походить від банди яка раніше захопила територію і стриже-кришує бидло яке на тій території живе. Якщо бидло не буде частиною банди, і тим більше буде противитись цій банді та повалить її, то прийде сусідня банда яка це бидло поріже на м'ясо як свинею. Бо бидло це лиш стадо. Типу як стадо свиней чи корів яким володіє банда. І чуже стадо це гарна можливість розжитись халявним м'ясом. Розумієте? Банда захищає своє стадо від інших банд. Тому дуже важливо формувати державу так щоб кожен громадянин був її частиною, а не являвся якимось чужерідним тілом.
23.06.2023 10:35 Відповісти
Це теж вибачте, дебiлiзм.

Армiя - це тi ж самi громадяни, але якi мають i злагоджено виконують тактичнi завдання. Київ доказ чого ? Того що однi озброенi громадяни обстрiлюють iнших озброених громадян, тому що не мають анi засобiв iдентифiкацii, анi засобiв бути iдентифiкованими ?

Навiть в мене в Миколаевi на початку вiйни в центрi мiста пiдбили пару наших САУшок. Нашi. Френдлi-фаером, тому що не впiзнали своiх.

Ось Киiв, подii мiсячноi давнини. Летить шахiд - по ньому стрiляе якись вилупок з вiкна чи балкона. Той вилупок знае, чим заряджений шахiд ? Той вилупок знае над чим вiн збивае той шахiд ? Може там у сусiдньому гаражi склад БК та пiв-мiкрорайону здетонуе. Той вилупок гарантуе, що його 12мм куля чи шрапнель не впаде комусь на голову зверху ? Бо 50-грамова ******** з висоти 200 м пiд вiльним падiнням та везучому куту влучання - проб'е будь-яку черепушку перехожому.

Ось такi вилупки i е стадом, про яке ви кажете.

Обов'язок громадянина - захищати державу, а не стрiляти, вбивати, вмирати. А це можна робити й з казеною зброею з армейських сховищ.

Громадянину зброя просто НЕ ПОТРIБНА - я на даний час не можу уявити жодного юзкейсу де вона може стати у нагодi.

Проти кадрових вiйськових - це смiшно, подii в Киевi це коли iванiв у параднiй формi загнали у незнайоме мiсто на "навчання", а якщо бажаете реальний приклад - шукайте iсторiю про ТРО в Бузковому парку Херсона, де полягло 24 людини за 5 хвилин, тупо розстрiляних з одного кулемета, тому що зброя була - а тактики, хоча б навичок iблом в землю - нi.

Проти потенцiйних злочинцiв теж смiшно, тому що нiхто нiкого не викликае на дуелi. Пiдiйшов позаду, ножа встромив та пiшов. Всi напади завжди робляться зненацька, а там де двобiй, там зброя i не потрiбна.

Щоб кожен громадянин був частиною держави, поперше всього треба вчитися розставляти прiорiтети. Рiнат Ахметов грабуе народ, пiдвищуе цiни, використовуе земельнi ресурси, а ви бiжете до Васька додому, тому що Васьок грае руського казахського Цоя мля ))) Доки прiорiтети розставляти не навчились - мушку спилiть
23.06.2023 11:11 Відповісти
"Армiя - це тi ж самi громадяни" - на жаль більшість людей не розуміють що таке армія. Вони вважають що воювати має, і буде чуть що армія, а не громадяни. Більшість навіть вчитись не хоче на очевидному зараз прикладі що в разі чогось воюють всі громадяни, а не міфічна армія.

"Київ доказ" - того що достатня кількість зброї на руках не залишає противнику нічого іншого чим відступити та міняти стратегію. Тобто окупувати наскоком не вийде. Лише стирання міст артилерією.

"Френдлi-фаером" - причина в тому що зброю отримали ті хто не вміють нею володіти та більше не є і ніколи не були частиною армії та територіальної оборони. Всіх цих проблем би не було якщо б люди цю зброю отримували після навчання-проходження служби; з цією зброєю жили все доросле життя; зберігали її дома та кожного року чи пару проходили вишколи по модернізації своєї військової спеціальності, чи освоєнню нової ********. Лише система регулярних вишколів може гарантувати координацію в громадян у випадку війни. Лише вишколи можуть гарантувати що громадянин не забув за 20 років з якої сторони тримати автомат, або як заводити танк. І як показує практика достатньо 1 місяця часу щоб з цивільного зробити бійця для фронту тобто ніякої класичної срочної служби нафіг не треба і бути не повинно - тобто треба нам виключно аналог системи як в Швейцарії.

"зброею з армейських сховищ" - це хибна думка. Централізація в час ракет, дронів чи пособників противника є гарантією того що цю зброю не отримають громадяни. Буде повтор Херсону де беззбройне ТРО розстріляли росіяни. ЩЕ РАЗ ТРО В ХЕРСОНІ НЕ МАЛО ЗБРОЇ! Зброю вивезли зелені пособники рф типу Сасальдо. (Тут має бути фото Сальдо із 95 кварталом, но мені лінь гуглити та прикріпляти) Тому зброя має бути виключно на руках. Щоб кожен нею міг понтуватись, купувати до неї обвіси, модернізувати її, доглядати за нею та при першому бажанні застосовувати, тобто щоб зброя стала для чоловіків як хобі, як машина з якою багато хто ******** бавитись.

"Щоб кожен громадянин був частиною держави" - треба робити так як я написав! А не бігти валити еліту призначення якої бидло стригти. Бо без змін системи в корні на місці одного прийде інший, і не факт що він буде краще. Ви просто неосвідчені та не розумієте що Васько або його діти мають шанс теж колись стати елітою. І очевидно що такі фанати Цоя і рюске шовіністичної культури зовсім не будуть шанувати бидло яке вони стригтимуть. Щоб у еліти була шана до свого бидла, щоб воно то бидло менше грабувало, то воно з тим бидлом має мати єдність та спільну культуру. При чому ця культура не повинна бути шовіністичною, і тоді еліта сприйматиме своє бидло як своїх недалеких родичів які не такі успішні і яких треба жаліти та яким треба помагати щоб вони не позорили себе а заодно і всю рідню частиною якої якраз є та еліта.

вчіться
23.06.2023 12:10 Відповісти
...прочитав твої "коменти" та дивуюсь - чому ти ще досі не міністр внутришніх справ?
23.06.2023 17:00 Відповісти
А може я... Та ні. 😅

Ви не думали що у мене є куди вдячніша (для мене особисто) та захоплююча можливість тратити свій робочий час?)
23.06.2023 19:33 Відповісти
Можно же и по короче. Сто раз печатал на форуме. Право на защиту себя, собственности, своей семьи---право КОНСТИТУЦИОННОЕ! Проверено давно и не Америкой только---а например Молдавией с 1993г. Все живые, пьют вино. Пока не будут уравнены права и обязаности всех социальных слоёв общества в том числе и правом на оружие---мы будем теми кем есть на сегодня и вчера---папуасы, лохторат, терпилы, раб-сила и очень дешёвая. Не наличие закона, а соблюдение закона---основа демократии. Проверено многими.
23.06.2023 21:51 Відповісти
Немає часу пояснювати прописні істини. 5 поправку конституції США читай.
20.07.2023 18:10 Відповісти
Займаєтесь некромантією старої новини та діалогу?) Місяць часу пройшов.

Я вам детально розписав чому ви не праві і чому ваші ідеї будуть не те що не працювати, а навпаки шкодити. Як вам особисто бо я отримаю можливість вас законно застрелити, так і державі. А 5 поправка до цього діалогу ну ні як не вписується. Хоч прямим текстом включіть її в нашу конституцію і всеодно ви залишитесь неправим.

Ось для вас моделювання: Роздаєте всім право на зброю просто так без мотиву, приймаєте навіть повний аналог 5 поправки, і державу в лиці поліції по суті своїй залишається без вибору. Тому що згідно геометрії всесвіту та законів фізики ви скот держави якого вона має стригти та при потребі забивати на м'ясо (чим прогресивніша держава як господар тим рідше вона переробляє своїх баранів на м'ясо), а тому держава в лиці поліції та Ради стає вимушеною прийняти повністю аналогічні норми та закони до тих що є в США. Ви тут напевне зраділи но в реальності не все так весело.

Що це за закони і норми? А ті що дозволяють ЗАКОННО вбити мені вас під час затримання навіть якщо у вас немає в руках зброї, бо я МАЮ ПРАВО заявити що мені здалось що у вас в руці пістолет чи поставити вам нездійсненні вимоги типу руки над головою і лягайте так на землю, ноги складіть одна на одну та повзіть до мене, і пофіг що ви може хворі, п'яні чи фізично нездатні це зробити, тобто опустите руки під час лягання я вас застрелю, знімете ногу з ноги коли будете повзти я вас застрелю, під час повзіння з вас злізуть штани та труси я вас застрелю і мене оправдають. (І ні це я не вигадав, це реальна подія з США зафільмована на відео, по якій оправдали поліцейського психопата без ніяких проблем. З чого я взяв що він психопат?) Напис на його зброї дуже красномовний, як і дії. Тим не менш держава свого пса оправдала бо все законно.)

Ви хочете жити в такому суспільстві, де настільки великий розкол між бандою-державою і вами її скотом-м'ясом? В суспільстві де банда-держава вимушена настільки агресивно ставитись до свого стада? Я не хочу. Це занадто небезпечно. Тому закони мають бути правильними - саме такими як я описав. 💪 Держава-банда і її стадо мають мати єдність, бути одним цілим, зброя тільки тим баранам хто піднявся на достатній рівень ієрархії в банді-державі, ця можливість піднятись в ієрархії має бути в кожного барана навіть якщо відбудеться ситуація що баранів без зброї не залишиться. (Саме простий шлях це членство в ЗСУ - яке є зобов'язанням на регулярні вишколи, зобов'язанням мобілізувати у випадку війни і т.п..) Пістолети та інша проблемна зброя під забороною для масового барана. І так далі, щоб не повторюватись. І тоді все буде окей, а саме не буде ніяких масових стрільців як їх немає в Швейцарії, но є в США, не буде ніяких проблем із зловживанням поліцією і так далі...
22.07.2023 02:07 Відповісти
алеж це працює у США. Далі паток сознанія не читав
30.07.2023 09:55 Відповісти
Многа букаф.
Деградант бідний деградант.

Хоча дивлюсь я на це, читаю книгу по темі інформаційних війн, і розумію що це провокація прямо по методичці троля-бота щоб не давати аргументовано вести діалог і взагалі не допускати діалог бо мої аргументи когось то зможуть переконати, а у вас чим мені заперечити немає. Звичайно що після такого вашого накиду діалогу більше бути не може, а лише кидання гівном. А взаємне кидання гівном це для вас можливість зберегти аудиторію своєї позиції ізолювавши її від діалогу з противниками цієї позиції.

Все ж гарна ілюстрація до деяких меседжів Темелкуран.
30.07.2023 13:08 Відповісти
Вільний обіг зброї це маразм і Сомалі.
23.06.2023 13:05 Відповісти
Штатний бот схвалив, нормальним людям бути напоготові.
23.06.2023 10:55 Відповісти
Звичайно що треба прив'язати до Дії. Єдиний сервер і додаток це зручно та правильно.

У Дії зберігається мінімум. Вона дає можливість абоненту підключатися до різних реєстрів з одного сайту..
23.06.2023 17:22 Відповісти
тамже й пістолет навіщось пришпандьорений. У нас що громадяни можуть короткоствол придбати? Намалювали б одразу й танка й підводного човна - крінжовіше вже не буде.
23.06.2023 10:08 Відповісти
хотів відразу получити дозвіл, получив защеку...
23.06.2023 10:22 Відповісти
Чергове ****@во від "зелених"! Ось і все, що потрібно знати про цей "єдиний реєстр зброї"... Врешті решт всі питання стосовно масового володіння громадянами України вогнепальною зброєю за зразком США буде впроваджувати після нашої Перемоги над московитами вже ІНША ВЛАДА! А "зелені", як ті, хто "нє оправдал оказаного довєрія" підуть "під прес правосуддя". Правда, не знаю якого, - або вже створеного "з нуля" за західним зразком, або ж того, яке вони "реформували" та яке буде їм виносити приговори "за телефонним правом"!
23.06.2023 13:06 Відповісти
справки собираешь очно, а подаешь их заочно)
23.06.2023 13:18 Відповісти
Так, Дія не може підключити до психіатра і переслати довідку !!
23.06.2023 17:24 Відповісти
Як це "нихуя не роблю"? От же - Єдиний регістр зброї запрацював. Шо, "коли МВС запрацює"? Наступне питання, будь ласка.
23.06.2023 15:04 Відповісти
Ровно 161 год назад, 10 января 1862 года, в США скончался знаменитый изобретатель стрелкового оружия Сэмюэл Кольт. Согласно знаменитой на весь мир американской пословице, «Бог создал людей, а Сэм Кольт сделал их равными», подарив каждому оружие и тем самым, сделав их одинаково защищенными. Действительно, с появлением массового ручного огнестрельного оружия общество изменилось. Свободные люди в демократической, свободной стране должны иметь орудие, чтобы они могли защищать себя, свою семью, свою страну. Похороны промышленника проводили за государственный счет. На них лично прибыл губернатор штата, а караул нес весь двенадцатый пехотный полк. Попрощаться с изобретателем пришли многие жители города, а прощальный фейерверк был запущен не только в Хартфорде, но и по всему штату Коннектикут. С такими почестями в последний путь провожали только самых выдающихся граждан США. В Украине сделан первый шаг, чтобы каждый житель имел возможность иметь зарегистрированное оружие. Всех с этим поздравляю.
23.06.2023 15:08 Відповісти
ЄРЗ, про який радісно повідомили передбачає подання заявки онлайн. Всі справки та відстріл - збираєш ножками. Потім скануєш і відправляєш поштою, рекомендованим листом з описом вкладеного до відповідного відділку поліції. Тобто покращення - чисто косметичне, ніякого відношення до врегулювання нормального обігу зброї - не веде. Чому? Бо є Інструкція МВС № 622, а закона про обіг зброї - немає. Додам, що ЄРЗ до короткоствольної нарізної відношення немає також. Короткоствол - лише по "наградній" процедурі (тут можна загуглити, скільки А.Аваков подарував зброї, прикинути кількість обласних управлінь поліції, помножити на ХХХ грн. і зрозуміти розмір ринку).
Сам реєстр обіцяють прив'язати до Дії, яка жодного разу не зламувалася і витоків інформації з якої ніколи не було і яку розробляють виключно українські фахівці, а для цього використовують виключно американські захищені сервери.
23.06.2023 16:04 Відповісти
легалайз пушок - це нормально, коли кожний громадянин промитий християнський зомбi, що по три рази на день довбиться в iкону/ А так як у нас - коли бiльшiсть розумних людей вже за кордоном - якось не хочецця купи довбодятлiв з кулею у кишенi.

В США дуже релiгiйнi люди, а у нас поtреб/\ядi, якi лупцюють вчителей в школах. Куй вам а не кулi. Cтрiлялку запустiть на компi попустить тварин
23.06.2023 16:27 Відповісти
"А так як у нас - коли бiльшiсть розумних людей вже за кордоном"

Ви ж залишились ??
23.06.2023 17:27 Відповісти
Черговий зелений висер
23.06.2023 16:56 Відповісти
Через сколько базу сольют? Так почти никто не знал что у тебя есть.....
23.06.2023 17:06 Відповісти
Поки що не зливали массово.
23.06.2023 17:29 Відповісти
Для начала надо работающий закон про самооборону. В котором некоторые вещи были бы прописаны и работали автоматически, чтобы никакой судья не мог вертеть фактами так как ему вздумается "у жертвы в руках был топор и он кричал убью - но раз не убил - то превышение необходимой самообороны".
23.06.2023 17:57 Відповісти
Калаш на схемі - грьобаний стид ...До речі рік назад полтавські фермери затрофеїли 10 танків ..До них прийшли поліціянти і забрали трофеї ... Треба повернути
23.06.2023 19:24 Відповісти
Ще раз підтверджено,мусора піда...си.
23.06.2023 21:25 Відповісти
 
 