Єдиний реєстр зброї запрацював відсьогодні, - МВС

Відсьогодні в Україні повноцінно запрацював Єдиний реєстр зброї.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки діджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена. Єдиний реєстр зброї передбачає також створення Електронних кабінетів", - йдеться в повідомленні.

Міінстр нагадав, що українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через "Єдине вікно громадянина" або у магазині з продажу зброї.

Також для інформування щодо нововведень працює контакт-центр ЄРЗ за телефоном: 044-33-44-035 та чат-бот у Telegram.

