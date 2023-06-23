Турецька компанія Baykar отримала ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 й Akıncı в Україні

Турецький виробник ударних безпілотників Bayraktar, компанія Baykar отримала ліцензійні дозволи від влади Туреччини на виробництво дронів TB2 та Akıncı в Україні.

Про це пише турецьке видання Akit

Очікується, що завод буде відкрито у 2025 році. Загальний обсяг запланованих інвестицій у підприємство становить $95,5 млн

Видання пише, що в Україні Baykar заснувала ТОВ "Авіа Венчур" ще у 2019 році з метою відкрити два заводи в Україні. Очікується, що саме ТОВ "Авіа Венчурс" від імені компанії Baykar буде займатися будівництвом заводу, де будуть вироблятися Bayraktar TB2 й AKINCI UCAV.

"Основна частина підготовчих робіт вже виконується, і очікується, що завод буде електрифікований у липні", - пише видання, посилаючись на слова гендиректора компанії Халюка Байрактара.

За даними видання, стимулом для реалізації проєкту стало підписання у лютому 2022 року рамкової угоди між урядами України та Туреччини про співробітництво в аерокосмічній галузі.

Угода, метою якої є заохочення прямих інвестицій у відповідну галузь та створення сприятливих умов для передачі технологій і використання виробництва, передбачає спеціальні податкові та митні стимули для турецьких інвесторів в аерокосмічному секторі України до січня 2035 року.

Також нещодавно Україна підписала 3 нові угоди з виробником "Байрактарів".