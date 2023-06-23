Турецька компанія Baykar отримала ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 й Akıncı в Україні
Турецький виробник ударних безпілотників Bayraktar, компанія Baykar отримала ліцензійні дозволи від влади Туреччини на виробництво дронів TB2 та Akıncı в Україні.
Про це пише турецьке видання Akit, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Dev.ua.
Очікується, що завод буде відкрито у 2025 році. Загальний обсяг запланованих інвестицій у підприємство становить $95,5 млн
Видання пише, що в Україні Baykar заснувала ТОВ "Авіа Венчур" ще у 2019 році з метою відкрити два заводи в Україні. Очікується, що саме ТОВ "Авіа Венчурс" від імені компанії Baykar буде займатися будівництвом заводу, де будуть вироблятися Bayraktar TB2 й AKINCI UCAV.
"Основна частина підготовчих робіт вже виконується, і очікується, що завод буде електрифікований у липні", - пише видання, посилаючись на слова гендиректора компанії Халюка Байрактара.
За даними видання, стимулом для реалізації проєкту стало підписання у лютому 2022 року рамкової угоди між урядами України та Туреччини про співробітництво в аерокосмічній галузі.
Угода, метою якої є заохочення прямих інвестицій у відповідну галузь та створення сприятливих умов для передачі технологій і використання виробництва, передбачає спеціальні податкові та митні стимули для турецьких інвесторів в аерокосмічному секторі України до січня 2035 року.
Також нещодавно Україна підписала 3 нові угоди з виробником "Байрактарів".
Наслідок втручання НедоСултана в економіку.Тому не варто розраховувати на турецькі інвестиції НЕ В ЛІРАХ...
НАВІТЬ Після рішення керівництва Центробанку (ЦБ) Туреччини про майже дворазове підвищення рівня ключової ставки з 8,5% до 15% річних курс місцевої національної валюти - ліри - продовжив ослаблення до американського долара. Під час торгів котирування оновили новий історичний мінімум і досягли психологічної планки 25 турецьких лір за долар,
23 червня газета «Комерсант» із посиланням на галузевих аналітиків повідомила, що для стримування курсу ліри до долара місцевому Центробанку (ЦБ) доведеться підвищувати рівень ключової ставки з нинішніх 15% до 25-30% річних.(***В Україні 30-ціна стабільності валюти,але у нас війна)
Місцева нацвалюта продовжує втрачати позиції після переобрання Реджепа Тайіпа Ердогана на пост президента республіки.