Вночі окупанти обстріляли околиці Запоріжжя, дві особи загинули, - ОВА

За минулу добу ворог здійснив 98 обстрілів 24 населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

Вночі російські військові атакували околиці обласного центра. На щастя, обійшлося без постраждалих. Влучання відбулося у відкриту територію і це врятувало від значних руйнувань та людських жертв", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби російські загарбники авіацією вдарили по Оріхову та Левадному, двічі атакували Степногірськ з БПЛА, завдали 5 ударів з РСЗВ по Червоному, Гуляйполю, Темирівці, здійснили 88 ударів артилерією по Червонодніпровці, Гуляйполю, Новодарівці, Білогір'ю, П'ятихатках та інших прифронтових селах.

"На жаль, є двоє загиблих - 55-річний чоловік з Малої Токмачки та 70-річний житель Гуляйполя", - додав Малашко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники протягом доби обстріляли 24 населені пункти Запорізької області, - ОВА . ФОТО