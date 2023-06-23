Внаслідок падіння уламків ракет пошкоджені приватні будинки на Хмельниччині, – ОВА
Вночі ворог намагався атакувати ракетами військовий аеродром у Хмельницькій області. Сили ППО знищили усі 13 крилатих ракет. Більшість з них в небі Хмельниччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Хмельницьку ОВА.
"Внаслідок падіння уламків виникла пожежа будівлі, вибито вікна. Крім того, уламки ракет впали в полі коло одного з сіл, а також на території приватних будинків", - йдеться в повідомленні.
В ОВА зазначили, що постраждалих немає.
хто зна..
Як за розкладом
Треба будувати бункери для літаків і розставатись із совковими стоянками просто неба