Внаслідок падіння уламків ракет пошкоджені приватні будинки на Хмельниччині, – ОВА

ракети

Вночі ворог намагався атакувати ракетами військовий аеродром у Хмельницькій області. Сили ППО знищили усі 13 крилатих ракет. Більшість з них в небі Хмельниччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Хмельницьку ОВА.

"Внаслідок падіння уламків виникла пожежа будівлі, вибито вікна. Крім того, уламки ракет впали в полі коло одного з сіл, а також на території приватних будинків", - йдеться в повідомленні. 

В ОВА зазначили, що постраждалих немає.

ППО (3481) ракети (4150) Хмельницька область (1010)
Там базуються носії Шторм Шедоу, місце розташування яких здав резніков.
показати весь коментар
23.06.2023 10:25 Відповісти
Схоже, в Хмельницькій області , вже стоять муляжи F-16-тих ... а може 16 "Мірежей"...
хто зна..
показати весь коментар
23.06.2023 10:24 Відповісти
Старокостянтинів...
Як за розкладом

Треба будувати бункери для літаків і розставатись із совковими стоянками просто неба
показати весь коментар
23.06.2023 10:25 Відповісти
Ти іще покажи куда в пало,навіщо писати куда литіла ціль???
показати весь коментар
23.06.2023 10:30 Відповісти
Цілі вже літають?
показати весь коментар
23.06.2023 10:38 Відповісти
Tam ze buly angary dlja litakiw. Proisdyw pows w/ch sche w 2014.
показати весь коментар
23.06.2023 11:25 Відповісти
 
 