Внаслідок падіння уламків ракет пошкоджені приватні будинки на Хмельниччині, – ОВА

Вночі ворог намагався атакувати ракетами військовий аеродром у Хмельницькій області. Сили ППО знищили усі 13 крилатих ракет. Більшість з них в небі Хмельниччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Хмельницьку ОВА.

"Внаслідок падіння уламків виникла пожежа будівлі, вибито вікна. Крім того, уламки ракет впали в полі коло одного з сіл, а також на території приватних будинків", - йдеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що постраждалих немає.

