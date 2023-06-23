Румунія може передати Україні частину надприбутків енергокомпаній

Румунія розглядає можливість спрямування частини прибутків енергокомпаній на відновлення енергетичної інфраструктури України. Надприбутки ці компанії отримали внаслідок зростання цін після російського вторгнення в Україну.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко говорив з міністром закордонних справ Румунії Лумініцею Одобеску, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на на прес-службу Міненерго.

Сторони обговорили звернення Міненерго до іноземних компаній з проханням поділилися додатковими прибутками, які вони отримали через розв’язану Росією війну в Україні.

"Міністр енергетики Румунії Вірджил Даніель Попеску проінформував українську сторону про готовність румунських колег розглянути цю ініціативу", - йдеться у повідомленні.

Раніше першою рішення про спрямування 10%, або EUR12 млн, надприбутків на відновлення України ухвалила Міжнародна енергетична компанія Ignitis Group зі штаб-квартирою у Вільнюсі (Литва).