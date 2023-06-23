УКР
Новини
Румунія може передати Україні частину надприбутків енергокомпаній

галущенко,одобеску

Румунія розглядає можливість спрямування частини прибутків енергокомпаній на відновлення енергетичної інфраструктури України. Надприбутки ці компанії отримали внаслідок зростання цін після російського вторгнення в Україну.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко говорив з міністром закордонних справ Румунії Лумініцею Одобеску, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на на прес-службу Міненерго.

Сторони обговорили звернення Міненерго до іноземних компаній з проханням поділилися додатковими прибутками, які вони отримали через розв’язану Росією війну в Україні.

"Міністр енергетики Румунії Вірджил Даніель Попеску проінформував українську сторону про готовність румунських колег розглянути цю ініціативу", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Партнери нададуть $60 млрд на відбудову, - підсумки конференції в Лондоні

Раніше першою рішення про спрямування 10%, або EUR12 млн, надприбутків на відновлення України ухвалила Міжнародна енергетична компанія Ignitis Group зі штаб-квартирою у Вільнюсі (Литва).

допомога (8668) Румунія (1227) Галущенко Герман (548) Міненерго (1448)
А ми маємо платити зеленій наволочі за відновлення її кишені... А чи є майбутнє у нашої Неньки?
23.06.2023 10:26 Відповісти
Ні, адже на відновлення величезну кількість обладнання та мільярди доларів та євро надали США, ЄС та Японія. Ми платимо, аби Ахмєтов і йому подібні продовжували отримувати надприбутки.
23.06.2023 12:05 Відповісти
Ого! А наші капіталісти надприбутки в офшори!
23.06.2023 10:31 Відповісти
Навіть у країни, що мала нещодавно територіальні претензії до України, та має і нині мовні претензії, відношення до нашої країни та народу краще, ніж відношення українських олігархів, та влади до нас.
23.06.2023 10:33 Відповісти
Хай дають бажано кешем і напряму Ахметову чи Зелемойському у Лондоні.
23.06.2023 10:48 Відповісти
А наші виродки не хочуть спрямувати свої надприбутки на відновлення?
23.06.2023 10:55 Відповісти
США заклали гроші на відновлення енегретики а наші уроди підняли ціни майже в два рази.Як то так ахметов і шобла буде без прибутків,а людям сволочі розказують що то мошкаль понищив і треба ціни піднімати..Тоість за людські бабки вони відремонтують а допомогу від союзників собі у кишеню..
23.06.2023 11:04 Відповісти
Тільки в Україні енергокомпанії збиткові.
