Поблизу Ялти вибухнув газопровід, - місцеві ЗМІ

вибух

У селищі Кореїз поблизу тимчасово окупованої Ялти вибухнув газопровід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал  "Крымский ветер".

Вибух на газопроводі стався близько першої години ночі.

"Вибухнула труба середнього діаметру, на ній знайшли сліди зовнішнього втручання", - зазначається в повідомленні.

У повідомлені окупаційної влади, яке передає видання "Крим.Реалії", сказано, що у Кореїзі 500 абонентів залишились без газу через "пошкодження газопроводу", про вибух не йдеться. Газопостачнання обіцяють відновити до кінця дня. 

23.06.2023 10:29 Відповісти
+10
Бережи Вас Боже Українські Сіромахи! Слава ЗСУ!
23.06.2023 10:27 Відповісти
+4
Зате є зайва хромосома.
23.06.2023 10:35 Відповісти
Бережи Вас Боже Українські Сіромахи! Слава ЗСУ!
23.06.2023 10:27 Відповісти
23.06.2023 10:29 Відповісти
Акуліна Петрівна... Білгород, вул. Леніна/Сталіна, 37...
23.06.2023 10:33 Відповісти
23.06.2023 10:34 Відповісти
23.06.2023 10:54 Відповісти
Не розуміють кацапи натяків, не хватає однієї деталі в черепушці ...
23.06.2023 10:33 Відповісти
Зате є зайва хромосома.
23.06.2023 10:35 Відповісти
У них ''скрєпа'' всю нестачу замінює.
23.06.2023 10:37 Відповісти
23.06.2023 10:39 Відповісти
Бойові комарі дірок в трубі наробили.
23.06.2023 10:36 Відповісти
"...в Кореезе..." - в КореИзе
23.06.2023 10:37 Відповісти
мокшанские быдлонасекомыши пытались газ воровать
23.06.2023 10:46 Відповісти
Вибухнула труба середнього діаметру Джерело:

Це яка така труба? Скільки буде у мм./см.? Що? Поблизу не було труб великого діаметру?
23.06.2023 10:51 Відповісти
В Кореізі смачні чебуреки робили.
23.06.2023 11:09 Відповісти
а шо такое , а кто ето сделал
23.06.2023 14:10 Відповісти
 
 