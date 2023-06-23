Поблизу Ялти вибухнув газопровід, - місцеві ЗМІ

У селищі Кореїз поблизу тимчасово окупованої Ялти вибухнув газопровід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Крымский ветер".

Вибух на газопроводі стався близько першої години ночі.

"Вибухнула труба середнього діаметру, на ній знайшли сліди зовнішнього втручання", - зазначається в повідомленні.

У повідомлені окупаційної влади, яке передає видання "Крим.Реалії", сказано, що у Кореїзі 500 абонентів залишились без газу через "пошкодження газопроводу", про вибух не йдеться. Газопостачнання обіцяють відновити до кінця дня.

Також читайте: Удари по Чонгарському мосту: В Пентагоні кажуть, Україна сама планує і проводить бойові дії