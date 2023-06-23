Поблизу Ялти вибухнув газопровід, - місцеві ЗМІ
У селищі Кореїз поблизу тимчасово окупованої Ялти вибухнув газопровід.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Крымский ветер".
Вибух на газопроводі стався близько першої години ночі.
"Вибухнула труба середнього діаметру, на ній знайшли сліди зовнішнього втручання", - зазначається в повідомленні.
У повідомлені окупаційної влади, яке передає видання "Крим.Реалії", сказано, що у Кореїзі 500 абонентів залишились без газу через "пошкодження газопроводу", про вибух не йдеться. Газопостачнання обіцяють відновити до кінця дня.
Топ коментарі
+17 rofs
показати весь коментар23.06.2023 10:29 Відповісти Посилання
+10 Darnytsya Kyiv
показати весь коментар23.06.2023 10:27 Відповісти Посилання
+4 5 копійок
показати весь коментар23.06.2023 10:35 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це яка така труба? Скільки буде у мм./см.? Що? Поблизу не було труб великого діаметру?