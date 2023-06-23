Удари по Чонгарському мосту: В Пентагоні кажуть, Україна сама планує і проводить бойові дії

У Пентагоні, реагуючи на ракетні удари по Чонгарському мосту, заявили, що Україна сама планує і проводить бойові дії.

Про це на брифінгу повідомив прессекретар Міноборони США Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"...Це боротьба України. Вони планують і проводять цю боротьбу. Ми зосереджені на співпраці з ними, нашими союзниками та нашими партнерами, щоб переконатися, що вони мають бойові можливості, необхідні для захисту своєї країни та повернення суверенної території", - сказав Райдер.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 22 червня російські окупанти заявили про обстріл Чонгарських мостів ракетами Storm Shadow. Пізніше в мережі було опубліковане відео вибуху.

Цей удар підірве логістику окупантів - такої думки дотримуються ОК "Південь" та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Росіяни збираються відремонтувати міст за кілька тижнів.