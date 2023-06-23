УКР
Новини
1 739 8

Удари по Чонгарському мосту: В Пентагоні кажуть, Україна сама планує і проводить бойові дії

пентагон,райдер

У Пентагоні, реагуючи на ракетні удари по Чонгарському мосту, заявили, що Україна сама планує і проводить бойові дії.

Про це на брифінгу повідомив прессекретар Міноборони США Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"...Це боротьба України. Вони планують і проводять цю боротьбу. Ми зосереджені на співпраці з ними, нашими союзниками та нашими партнерами, щоб переконатися, що вони мають бойові можливості, необхідні для захисту своєї країни та повернення суверенної території", - сказав Райдер.

Дивіться: У мережі показали момент вибуху Чонгарського мосту. ВIДЕО

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 22 червня російські окупанти заявили про обстріл Чонгарських мостів ракетами Storm Shadow. Пізніше в мережі було опубліковане відео вибуху.

Цей удар підірве логістику окупантів - такої думки дотримуються ОК "Південь" та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Росіяни збираються відремонтувати міст за кілька тижнів.

Автор: 

Крим (14222) міст (1258) Пентагон (1455)
Коментувати
Сортувати:
Слава Богу, а то для США це знову стало б непотрібною екскалацією і перетином червоних ліній ))
23.06.2023 10:06 Відповісти
23.06.2023 10:06 Відповісти
Мені здається Ви дещо спрощуєте дії США. Вони ні разу не зробили негативних для нас дій від перетину нами ху*ловських "краснихліній". А бла-бла-бла - це обізяну з гранатой заговорюють, щоби не кинула поки до неї поближче підберуться.
23.06.2023 10:13 Відповісти
23.06.2023 10:13 Відповісти
Вот же очкун!
23.06.2023 10:08 Відповісти
23.06.2023 10:08 Відповісти
блін, сама чи не сама.. Це ж логічно - розірвати логістичний ланцюжок агресора. Немає чого обговорювати навіть.
23.06.2023 10:12 Відповісти
23.06.2023 10:12 Відповісти
може вони теж не розуміють, чого це сталося зараз а ні півтори роки тому...
23.06.2023 10:43 Відповісти
23.06.2023 10:43 Відповісти
Поки вони захищають Кримський міст - бємо по інших
23.06.2023 10:14 Відповісти
23.06.2023 10:14 Відповісти
Вони, то ОП, по оманським домовленостям?
23.06.2023 11:04 Відповісти
23.06.2023 11:04 Відповісти
Треба просто наймення ракетам дати нейтральне...
НеприХаймерс, або ПацифікШторм...
23.06.2023 10:18 Відповісти
23.06.2023 10:18 Відповісти
 
 