У мережі показали момент вибуху Чонгарського мосту. ВIДЕО

Російська пропаганда опублікувала відео начеб-то перехоплення ракети Storm Shadow за допомогою ЗРПК "Панцир-С1", однак згодом наші бійці опублікували момент вибуху мосту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поставлена Німеччиною самохідна зенітна система Gepard працює у Запорізькій області. ВIДЕО

міст (1257) знищення (7992) Херсонська область (6112)
+36
Ну, якщо згадати, що цей міст повинен був підірваний ще 24.02.2022, але був збережений ЗЄрмаками для наступу кацапів...
23.06.2023 00:20 Відповісти
+15
Великий бадабум. )
22.06.2023 23:53 Відповісти
+15
Красівоє, треба повторити
22.06.2023 23:53 Відповісти
22.06.2023 23:53 Відповісти
ПєтуШарій - пітух.
23.06.2023 00:07 Відповісти
Бдні дві пташки, попали під роздачу.
23.06.2023 05:53 Відповісти
22.06.2023 23:53 Відповісти
"Попасть в десятку не пустяк, я снайпер.
Мы в этом мире все в гостях, я снайпер.
Перед глазами крест в кольце, смотрю на мир через прицел
Я снайпер, я снайпер."
22.06.2023 23:55 Відповісти
С моста удобно ловить рыбу.
23.06.2023 00:08 Відповісти
Я бляха друге відео раз 50 передивився.
23.06.2023 00:10 Відповісти
А пташок не шкода?
23.06.2023 00:19 Відповісти
Пташок шкода...
23.06.2023 02:15 Відповісти
Чупуха цей міст. Не той.
Якщо планується звільняти Крим то міст мав бути інший...
23.06.2023 00:12 Відповісти
чупуха у тебе замість мозку
23.06.2023 05:59 Відповісти
У Курську повітряна тривога і вибух (відео з веб камери) 😁
https://t.me/tipich_kursk/7773
https://t.me/tipich_kursk/7772
https://t.me/kurskbomond/26214
https://t.me/kurskbomond/26218
https://t.me/kurskbomond/26220
23.06.2023 00:16 Відповісти
23.06.2023 00:20 Відповісти
Навіть не знаю що краще в другому відео, влучання чи вотермарка.
23.06.2023 00:42 Відповісти
Гарно! Але замало… Треба буде повторити!
23.06.2023 00:52 Відповісти
на панцирі москаль кричить єсть,
а ракета далі полетіла))
23.06.2023 01:14 Відповісти
Взагалі не факт, що це було там ))
23.06.2023 10:04 Відповісти
але москаль залишиться москалем, навіть якщо і не там
23.06.2023 18:20 Відповісти
Це не "шторм шедоу",а скорише за все GLSDB,які пуляють з "хаймерсів"..Як би "шторм"гепнув,то наслідки були б зовсім інакші..
23.06.2023 02:16 Відповісти
З 5хв..https://youtu.be/48En-z7afvU
23.06.2023 06:30 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1671786806268817408 "это ничего не решает..."
23.06.2023 02:44 Відповісти
Савпадение?
23.06.2023 04:40 Відповісти
ну да, совпадение. Когда будет третий мост, то это будет уже закономерность.
23.06.2023 08:26 Відповісти
Да и Крымский мост ничего не решает, Гори оно все нафиг! Все ровно ничего не решает!🤡
23.06.2023 11:56 Відповісти
Судячи з відео - "Панцир" там був І "перехоплення" - було От тільки невдале У грі в "догонялки" "Шторм шедоу" виявився швидшим - ракети "Панцира" до нього долетіть не встигли
23.06.2023 06:24 Відповісти
Уничтожить Чонгарский мост - одного удара Storm Shadow достаточно - Александр Коваленко
23.06.2023 06:35 Відповісти
а можно повторить?
23.06.2023 07:13 Відповісти
шарий - пєтух!
23.06.2023 08:33 Відповісти
Я люблю такі відео, як 2ге.
Клас.

Давайте ще, хлопці.
23.06.2023 08:35 Відповісти
0:02 секунді чітко видно..ракету
23.06.2023 09:09 Відповісти
Дыра есть , НО грузовые машины , к сожалению , ездят ...
23.06.2023 09:17 Відповісти
А навіщо вотермарку так запускати, щоб вона якраз все важливе перекрила в найважливіший момент? Я не кажу, що це фейк, но це ознака фейку. Тож, якщо автори відео не прагнуть, щоб їх роботу вважали фейком, не треба так робить - лого у верхньому куті достатньо для визначення каналу і не заважає дивитися!
23.06.2023 10:54 Відповісти
 
 