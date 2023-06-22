У мережі показали момент вибуху Чонгарського мосту. ВIДЕО
Російська пропаганда опублікувала відео начеб-то перехоплення ракети Storm Shadow за допомогою ЗРПК "Панцир-С1", однак згодом наші бійці опублікували момент вибуху мосту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у соцмережі.
Топ коментарі
+36 Герхард
показати весь коментар23.06.2023 00:20 Відповісти Посилання
+15 Rino Rino
показати весь коментар22.06.2023 23:53 Відповісти Посилання
+15 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар22.06.2023 23:53 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мы в этом мире все в гостях, я снайпер.
Перед глазами крест в кольце, смотрю на мир через прицел
Я снайпер, я снайпер."
Якщо планується звільняти Крим то міст мав бути інший...
https://t.me/tipich_kursk/7773
https://t.me/tipich_kursk/7772
https://t.me/kurskbomond/26214
https://t.me/kurskbomond/26218
https://t.me/kurskbomond/26220
а ракета далі полетіла))
Клас.
Давайте ще, хлопці.