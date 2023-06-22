УКР
Поставлена Німеччиною самохідна зенітна система Gepard працює у Запорізькій області. ВIДЕО

Поставлена Німеччиною самохідна зенітна система Gepard працює у Запорізькій області. Днями концерн Rheinmetall уклав з владою Німеччини багатомільярдну угоду на виробництво і постачання Україні трьохсот тисяч снарядів до систем Gepard. Вже цьогоріч виробник зобов’язався поставити до шістдесят боєприпасів.

Відповідне відео опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у соцмережі.

Запорізька область (3963) ЗСУ (7844)
Неписьменний редактор, що не вміє рахувати, обходиться дешевше.
Курва, я не расист, але до чого тут ці "специфічні" наспіви?
"зобов'язався поставити до шістдесят ***********." Джерело:

Аж 60 ***********? Гепард їх випустить за секунди.
Ніґґа зараз у тренді. BLM-щики "прей фор Юкрейн"
показати весь коментар
22.06.2023 23:32 Відповісти
Гарна машинка!

Вона може зустріти та привітати і літак, і гвинтокрил, и дрон, и ракету.

Вжарьте, хлопці!
У 2019 какая разница на каком языке гАвАрить, а тепер всі патріоти.
потужний трек!
Какая разница...
"С каждого борта башни снаружи установлены 35-мм пушки «Эрликон» KDA скорострельностью 550 выстр./ мин"
Уже в этом году производитель обязался поставить до шестидесяти боеприпасов. - это шутка такая? Или опечатка?
60 tsd
" шістдесят ***********" до кінця року. Нічого собі потужності
гарна техніка - але замало....треба ще !
"Працює" - написано для гучного заголовка. Покрутив Гепрад баштою в сторони, погрався механізмом наводки і прогрів РЛС на камеру - це так у любителів клікбейтних заголовків виглядає бойова робота.
А налякати супостата,голо-командувач подає приклад,головне відосики.
Хорошая штука- красивая. Прям как мини звездный крейсер Империи
У "Тунгускок" ще в 80-х було 4 стволи і ракети. Де вони?
Це Тунгуска
Дійсно так. Виявляється 2А38 мала 2 ствола. Тому у "Тунгуски" ствола 4, а гармати 2.
Саме так, я тупанув гадаючи шо дві пушки це два ствола. Потім вспомнив та підвирився у Батька(він командував дивізіоном шілок, а потім їм дали секретні на той час тунгускі. Полігон тоді був біля Очамчири. То ото дитячі спогади і лишились, якщо чотири то шилка, дві то тунгуска
А зара, **** кацапи навчили шо ото дружині звоню:
Кажу: ******* т90
Вона: це отой шо Прорив? Ащей алігатора *********.
Вона в мене сестра медична, раніш цьому уваги непридавала. Зара міг від сушки відрізня
Де вони?

Або вже разбиті в канаві, або залишилися на параді у мацеве.
Саме головне не скільки стволів для такого виду зброї.. А головне це обладнання виявлення, тобто радар і обладнання керування вогнем, тунгуск а тим більше шилка це - гівно для стаціонарних цілей, а гепард крутий.
В Гепарді саме цікаве, це снаряд ))
Той снаряд без розуміння куда їм влучати і як вести ціль нічого не вартий
Само собою, але все решта вже втілено в різних системах ППО, а от програмуємий снаряд - це вещ! Як правило для знищення любої цілі достатньо пари десятків снарядів, в той час як та же Тунгуска чи Шилка можуть випуляти весь БК а імовірність ураження від 0.1 до 0.4
Нібито одного гепарда пошкодили чи то осколками чи ланцетом, у травні чи на початку червня. Джерело Ем випромінювання, на передовій запеленгують і може прилетіти, екіпаж напевне весь на нервах
Так з усією ******** військ. технікою. Крім ручної стрілецької.
Давай, Шольц, ще гепардів!

Або Леопардив.

Це гарні котики.
Нехай котячі рвуть кацапів на шматки.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/23/7408118/ Россияне ночью запустили по Украине 13 крылатых ракет: все уничтожены
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/23/7408117/ ДОПОЛНЕНО В Хмельницкой области прогремели взрывы: работала ПВО
Бачив у себе на районі як гепард працює по шахєдам. Виходить красівоє зрєліщє уночі. Наче "зоряні війни" тільки в реалі.
Гарно, це за 5 тисяч років вони закриють цю поставку.
Вони нам щось чи чимсь зобов'язані?
On YouTube someone with
Clint Eastwood avatar claimed,
Norway ammunition manufacturer
already delivers ammunition for Gepards.

Easy workaround for any licenses :

Either no shrapnel cloud,
or fixed distance shrapnel clouds at
4000, 3600, 3200, 2800, 2400 and
3800, 3400, 3000, 2600, 2200 metres.
