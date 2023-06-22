Поставлена Німеччиною самохідна зенітна система Gepard працює у Запорізькій області. ВIДЕО
Поставлена Німеччиною самохідна зенітна система Gepard працює у Запорізькій області. Днями концерн Rheinmetall уклав з владою Німеччини багатомільярдну угоду на виробництво і постачання Україні трьохсот тисяч снарядів до систем Gepard. Вже цьогоріч виробник зобов’язався поставити до шістдесят боєприпасів.
Відповідне відео опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у соцмережі.
Топ коментарі
+7 Trevo Trow
показати весь коментар22.06.2023 23:22 Відповісти Посилання
+6 Alex Vassago
показати весь коментар22.06.2023 23:06 Відповісти Посилання
+5 5 копійок
показати весь коментар22.06.2023 23:11 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вона може зустріти та привітати і літак, і гвинтокрил, и дрон, и ракету.
Вжарьте, хлопці!
Аж 60 ***********? Гепард їх випустить за секунди.
Уже в этом году производитель обязался поставить до шестидесяти боеприпасов. - это шутка такая? Или опечатка?
А зара, **** кацапи навчили шо ото дружині звоню:
Кажу: ******* т90
Вона: це отой шо Прорив? Ащей алігатора *********.
Вона в мене сестра медична, раніш цьому уваги непридавала. Зара міг від сушки відрізня
Або вже разбиті в канаві, або залишилися на параді у мацеве.
Або Леопардив.
Це гарні котики.
Нехай котячі рвуть кацапів на шматки.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/23/7408118/ Россияне ночью запустили по Украине 13 крылатых ракет: все уничтожены
Clint Eastwood avatar claimed,
Norway ammunition manufacturer
already delivers ammunition for Gepards.
Easy workaround for any licenses :
Either no shrapnel cloud,
or fixed distance shrapnel clouds at
4000, 3600, 3200, 2800, 2400 and
3800, 3400, 3000, 2600, 2200 metres.