Поставлена Німеччиною самохідна зенітна система Gepard працює у Запорізькій області. ВIДЕО

Поставлена Німеччиною самохідна зенітна система Gepard працює у Запорізькій області. Днями концерн Rheinmetall уклав з владою Німеччини багатомільярдну угоду на виробництво і постачання Україні трьохсот тисяч снарядів до систем Gepard. Вже цьогоріч виробник зобов’язався поставити до шістдесят боєприпасів.

Відповідне відео опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Саратовський депутат відправив чужу чотирирічну дитину на війну. ВIДЕО