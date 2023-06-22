Саратовський депутат відправив чужу чотирирічну дитину на війну. ВIДЕО
Депутат обласної думи Олександр Янкович опублікував відео, на якому дитині якийсь "Аймак" урочисто вручив військовий квиток і шеврон, а мати дитини змушувала хлопчика вимовляти: "Хочу в армію, в 98-й полк, служитиму вірою та правдою".
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+33 Чайка Київ
показати весь коментар22.06.2023 22:24 Відповісти Посилання
+26 alexey prus
показати весь коментар22.06.2023 22:08 Відповісти Посилання
+19 Юрій Красій
показати весь коментар22.06.2023 22:22 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пока на рашке не будет своих Дрездена и Хиросимы - этих недочеловеков не исправить!!!
Аймаками тепер називаються райони у монголів, бурятів, калмиків, алтайців, мордви.
На свежие могилы сыновей...
И с завистью на них глядят соседи
Родившие когда-то дочерей..."
Скоро у свиносучек будут требовать БПЛА за гробовые и детей, как мясо...
Но, выгребная яма-404, она и есть выгребная яма-404... =)
Мы пройдём военным маршем.
Приезжай к нам в ленинград,
В тридцать первый детский сад."
Клич Слава риоссии и тот ******** у Украины.Ничего своего.