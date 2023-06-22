УКР
Саратовський депутат відправив чужу чотирирічну дитину на війну. ВIДЕО

Депутат обласної думи Олександр Янкович опублікував відео, на якому дитині якийсь "Аймак" урочисто вручив військовий квиток і шеврон, а мати дитини змушувала хлопчика вимовляти: "Хочу в армію, в 98-й полк, служитиму вірою та правдою".

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

+33
показати весь коментар
22.06.2023 22:24 Відповісти
+26
понял?
показати весь коментар
22.06.2023 22:08 Відповісти
+19
Тут треба розуміти що він нічого не відстрілює. Його таким гадьонишом робить його мамаша і оцей урюк в формі окупанта
показати весь коментар
22.06.2023 22:22 Відповісти
А мамка-самка ещё нарожает! Зато у ней будет куча металлолома под названием "калина"! Китайцы потом оценят.)))
показати весь коментар
22.06.2023 22:17 Відповісти
Память как у аквариумной рыбки .
показати весь коментар
22.06.2023 23:02 Відповісти
Ну, ещё есть гуманисты, отрицающие виновность всего "глубинного народа"??
Пока на рашке не будет своих Дрездена и Хиросимы - этих недочеловеков не исправить!!!
показати весь коментар
22.06.2023 22:22 Відповісти
Мене вже давно на дивують новини з того дурдому
показати весь коментар
22.06.2023 22:08 Відповісти
Скоро поїде обратно до мами. Як " Колбаса детская".
показати весь коментар
22.06.2023 22:10 Відповісти
кончені
показати весь коментар
22.06.2023 22:12 Відповісти
Аймак (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 монг. Аймаг, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ayimagh.svg [æːmɑ̆ɡ̊]; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D1%96%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B8 спрощ. : 艾马克; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B8 кит. трад. : 艾馬克; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%8C%D1%97%D0%BD%D1%8C піньїнь : àimǎkè; «плем'я») - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F плем'я в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8 монголів ; в давнину група споріднених сімей, які вважають, що походять від одного предка і кочують на одній території.

Аймаками тепер називаються райони у монголів, бурятів, калмиків, алтайців, мордви.
показати весь коментар
22.06.2023 22:13 Відповісти
Та в Саратовській області таких "аймаків" повно В основному - "полукровки" Суміш поволзьких татар з іншими народами Своєї мови не знають і "разгаваривают толька на "абщепанятнам русскоматерном" Там навіть казахів таких немало
показати весь коментар
23.06.2023 05:14 Відповісти
П#здець……на той рАсійкі усі -на всю голову є….🤦‍♀️
показати весь коментар
22.06.2023 22:15 Відповісти
Малорос.
показати весь коментар
22.06.2023 22:15 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2023 22:24 Відповісти
Да вот для того, чтобы эту самую "гранту" и получить! И подкатить на ней на погост, и накатить за упокой души "хероя севео", а потом по-пьяни гардицца перед соседями и бить им @бальники, если кто-то что-то не то скажет!)
показати весь коментар
22.06.2023 22:32 Відповісти
"Они летят на "Ладе" как в карете
На свежие могилы сыновей...
И с завистью на них глядят соседи
Родившие когда-то дочерей..."
показати весь коментар
23.06.2023 05:07 Відповісти
что им всем в еду добавляют интересно...вообще редкость встретить русню без дефектов речи-то пришипётовают то картавят ....
показати весь коментар
22.06.2023 22:27 Відповісти
в часи СРСР керівництво КДБ проводило медичні досліди над людьми, а примати з болот Заліся виявились дуже підходящім матеріалом, ось тепер ми наблюдаємо наслідки тих експериментів.
показати весь коментар
22.08.2023 23:08 Відповісти
Наверное продуктовый набор получила.
показати весь коментар
22.06.2023 22:30 Відповісти
Не розумію навіщо знімати такий абсурд, але самка кацапа тики вражає тваринним оптимізмом.
показати весь коментар
22.06.2023 22:55 Відповісти
Вот она - личинка орка! Бодай не зріс!
показати весь коментар
22.06.2023 22:55 Відповісти
Блин, как грустно...
Скоро у свиносучек будут требовать БПЛА за гробовые и детей, как мясо...
Но, выгребная яма-404, она и есть выгребная яма-404... =)
показати весь коментар
22.06.2023 22:55 Відповісти
*****.
показати весь коментар
22.06.2023 23:09 Відповісти
Просто підари ******
показати весь коментар
22.06.2023 23:21 Відповісти
"Пред тобой, товарищ маршал,
Мы пройдём военным маршем.
Приезжай к нам в ленинград,
В тридцать первый детский сад."
показати весь коментар
22.06.2023 23:33 Відповісти
ZОМБОСТАН
показати весь коментар
23.06.2023 00:46 Відповісти
Два билета в цирк и пару пачек пельменей обеспечено! Вот пруха!
Клич Слава риоссии и тот ******** у Украины.Ничего своего.
показати весь коментар
23.06.2023 06:46 Відповісти
А кирпич об голову ему уже разбили??
показати весь коментар
23.06.2023 08:04 Відповісти
мальчику еще нет, а взрослым разбивали, и не раз
показати весь коментар
23.06.2023 10:22 Відповісти
Личинка грелку надуть не может - сейчас тренируется на презеках, которые кацапы сэкономили на нем ...
показати весь коментар
23.06.2023 13:38 Відповісти
😂👍
показати весь коментар
22.08.2023 23:10 Відповісти
ТОЛЬКО ПАПЫ СКОРО НЕ БУДЕТ !!!
показати весь коментар
01.11.2023 20:03 Відповісти
 
 