Саратовський депутат відправив чужу чотирирічну дитину на війну. ВIДЕО

Депутат обласної думи Олександр Янкович опублікував відео, на якому дитині якийсь "Аймак" урочисто вручив військовий квиток і шеврон, а мати дитини змушувала хлопчика вимовляти: "Хочу в армію, в 98-й полк, служитиму вірою та правдою".

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

