Удар по Чонгарському мосту підірве логістику окупантів, - ОК "Південь"

Пошкодження мостів у районі Чонгара підірве логістику російських окупантів.

Про це заявила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Ще за часів, коли формувалося звільнення правого берега, ми говорили, що ми пам'ятаємо про те, що працюємо на визволення України. Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога, руйнуємо те, що потім не дозволить в такому стані ворогу бути проти нас", - пояснила вона.

"Тобто зараз логістика буде підірвана, можливості поповнювати її будуть мінімізовані. І це має вплив не тільки на моральний стан ворога, а і на фізичний, матеріальний", - додала речниця.

Нагадаємо, вранці було завдано удару по Чонгарському мосту в окупованому Криму.

У ГУР МО заявили, що не можуть наразі коментувати інформацію, але зазначили, що "далі буде". Водночас російські загарбники сподіваються відремонтувати міст за кілька тижнів.

