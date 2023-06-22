Удар по Чонгарському мосту підірве логістику окупантів, - ОК "Південь"
Пошкодження мостів у районі Чонгара підірве логістику російських окупантів.
Про це заявила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Ще за часів, коли формувалося звільнення правого берега, ми говорили, що ми пам'ятаємо про те, що працюємо на визволення України. Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога, руйнуємо те, що потім не дозволить в такому стані ворогу бути проти нас", - пояснила вона.
"Тобто зараз логістика буде підірвана, можливості поповнювати її будуть мінімізовані. І це має вплив не тільки на моральний стан ворога, а і на фізичний, матеріальний", - додала речниця.
Нагадаємо, вранці було завдано удару по Чонгарському мосту в окупованому Криму.
У ГУР МО заявили, що не можуть наразі коментувати інформацію, але зазначили, що "далі буде". Водночас російські загарбники сподіваються відремонтувати міст за кілька тижнів.
>>Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога, руйнуємо те, що потім не дозволить в такому стані ворогу бути проти нас -
ага, зруйнували плани ворога, що з жахом чекаємо підриву ЗАЕС
Проте у напрямку Новоолексіївки, Мелітополя, Бердянська, Чонгара ці дороги не ведуть.
Польові дороги від Чаплинки до Новотроїцького вздовх Сиваша - для військової техніки не варіант або у разі їхнього використання збільшиться майже у тричі час логістики. Наразі самі кацапи ще й продовжують мінувати ці дороги та місцевість вздовж них.
За таких обставин кацапи техніку, БК та особовий склад тягатимуть з Армянська у напрямку Нової Каховки, а потім вже через Роздільне та Червоний Перекоп - на Мелітополь. Гак дуууже великий. Плюс у нас є чим сюди добивати. А навколо степ та видно дууууже далеко.
Залізнична колія Армянськ - Вадим (Червоний Чабан) - виключно для логістики у напрямку Нової Каховки та Олешек. На схід - без варіантів.
Викликають запитання автомобільний та залізничний мости через Північно-Кримський канал при вїзді до Армянську зі сторони Титану (Чаплинки). Зарах ці мости за рахунок пришвидшення через них логістики кацапів почнруть сильно втомлюватися.
Storm Shadow, darling, не забувайте будь ласка про ці два мости.
Тоді у кацапів на північ з Армянська залишится один автошлях - до Олешок, а також залізнична колія через Перекоп (до ст.Вадим).
Варіант звичайно проїхати грунтовками з траси Армянськ-Херсон (Каланчак) до Кримського Титану через Вадим (Червноний Чабан). Однак грунтовки там не дуже. Дуже хочу вірити, що Storm Shadow за ці дороги в курсі.
А тоді у кацапів один шлях - на байдарки та по Північно-Кримському каналу, поки ще не пересох.
Слава ЗСУ!
Згоден із Вами повністю за ГШ.
Божого захисту, наснаги, терпінння та вдачі Головнокомандувачу ЗСУ, Генштабу ЗСУ та кожному бійцю ЗСУ!
І це був тільки удар по мосту, навіть не повне руйнування. А тепер уявимо, якщо б рік тому було повністю підірвано сполучення з Кримом...
А кримський міст зруйнувати-це питання честі і справедливості
И этот мост нужно долбать дальше, а лучше долбать крымский мост, но видимо, пока что нечем.
За це треба відповідати.
Эта дырка для перемещения военной техники ничего не значит. Нужно дальше долбать. А лучше по крымскому
Можно ездить. Накрывается дырка чем то надежным, типа понтона и едет. Нужно разружить пару несущих конструкций, тогда уже не поездят. Но в тоже время, если вводить войска в Крым. Вообщем наверное есть какой то план, так что посмотрим, что дальше