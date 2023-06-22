УКР
Удар по Чонгарському мосту підірве логістику окупантів, - ОК "Південь"

Пошкодження мостів у районі Чонгара підірве логістику російських окупантів.

Про це заявила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Ще за часів, коли формувалося звільнення правого берега, ми говорили, що ми пам'ятаємо про те, що працюємо на визволення України. Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога, руйнуємо те, що потім не дозволить в такому стані ворогу бути проти нас", - пояснила вона.

"Тобто зараз логістика буде підірвана, можливості поповнювати її будуть мінімізовані. І це має вплив не тільки на моральний стан ворога, а і на фізичний, матеріальний", - додала речниця.

Нагадаємо, вранці було завдано удару по Чонгарському мосту в окупованому Криму.

У ГУР МО заявили, що не можуть наразі коментувати інформацію, але зазначили, що "далі буде". Водночас російські загарбники сподіваються відремонтувати міст за кілька тижнів.

Також читайте: Підрив "Кримського титану" рашистами може зачепити Туреччину, Румунію та Молдову, - ОК "Південь"

+19
Ця новина мала бути 24.02.2022
22.06.2023 17:04 Відповісти
+14
Кажуть вся логістика п###рів на півдні тепер у зоні вогневого ураження ЗСУ
І це був тільки удар по мосту, навіть не повне руйнування. А тепер уявимо, якщо б рік тому було повністю підірвано сполучення з Кримом...
22.06.2023 17:08 Відповісти
+10
Я так бачу, що коли ЗСУ дійдуть до азова, то довго і методично будуть виносити все війскове, що там присутнє. Тим більш вже з'являться ракети від Боінга, які кацапню і в печерах дістануть.
А кримський міст зруйнувати-це питання честі і справедливості
22.06.2023 17:15 Відповісти
Ця новина мала бути 24.02.2022
22.06.2023 17:04 Відповісти
безперечно....
>>Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога, руйнуємо те, що потім не дозволить в такому стані ворогу бути проти нас -
ага, зруйнували плани ворога, що з жахом чекаємо підриву ЗАЕС
22.06.2023 18:02 Відповісти
" Повреждение " - это что ?? - перила ? асфальт ? опоры ? плиты ? или что ?? Вопрос - какое состояние моста ??
22.06.2023 19:16 Відповісти
Підірве -- але там є ше дорога .
показати весь коментар
Якщо ви маєте на увазі Армянськ, то там капець як збільшується відстань для логістики
показати весь коментар
Для бешеноі собаки 100 км не крюк .
показати весь коментар
Більша відстань=більше часу+більше затрат. Така ось формула вийшла)))
показати весь коментар
Дві шосейних заасфальтованих дороги: Армянськ - Нова Каховка (через Чаплинку) та Армянськ - Олешки (через Каланчак).
Проте у напрямку Новоолексіївки, Мелітополя, Бердянська, Чонгара ці дороги не ведуть.
Польові дороги від Чаплинки до Новотроїцького вздовх Сиваша - для військової техніки не варіант або у разі їхнього використання збільшиться майже у тричі час логістики. Наразі самі кацапи ще й продовжують мінувати ці дороги та місцевість вздовж них.
За таких обставин кацапи техніку, БК та особовий склад тягатимуть з Армянська у напрямку Нової Каховки, а потім вже через Роздільне та Червоний Перекоп - на Мелітополь. Гак дуууже великий. Плюс у нас є чим сюди добивати. А навколо степ та видно дууууже далеко.
Залізнична колія Армянськ - Вадим (Червоний Чабан) - виключно для логістики у напрямку Нової Каховки та Олешек. На схід - без варіантів.
Викликають запитання автомобільний та залізничний мости через Північно-Кримський канал при вїзді до Армянську зі сторони Титану (Чаплинки). Зарах ці мости за рахунок пришвидшення через них логістики кацапів почнруть сильно втомлюватися.
Storm Shadow, darling, не забувайте будь ласка про ці два мости.
Тоді у кацапів на північ з Армянська залишится один автошлях - до Олешок, а також залізнична колія через Перекоп (до ст.Вадим).
Варіант звичайно проїхати грунтовками з траси Армянськ-Херсон (Каланчак) до Кримського Титану через Вадим (Червноний Чабан). Однак грунтовки там не дуже. Дуже хочу вірити, що Storm Shadow за ці дороги в курсі.
А тоді у кацапів один шлях - на байдарки та по Північно-Кримському каналу, поки ще не пересох.
Слава ЗСУ!
22.06.2023 17:35 Відповісти
Підскажіть, а де залізничне сполучення проходить з Криму?
показати весь коментар
Два залізничні шляхи: Армянськ - Херсон (через Вадим, до речі в Армянську дуууже гарний залізничний міст, який ображається, що про нього забули) та через Чонгар, але там вже пасуться наші смаколики
показати весь коментар
Ось-ось. Залізничне сполучення розірвать би і їм кабзда. Війни виграє логістика, а в Криму її нема. Впевнений, що наш ГШ знає на багато більше ніж ми
показати весь коментар
У самому Криму логістика поки що є - авто та залізнична, а також Кримський міст працює на повну.
Згоден із Вами повністю за ГШ.
Божого захисту, наснаги, терпінння та вдачі Головнокомандувачу ЗСУ, Генштабу ЗСУ та кожному бійцю ЗСУ!
22.06.2023 18:21 Відповісти
Ще би не забували за Філатовку та "жирних" руснявих у ній
показати весь коментар
Кажуть вся логістика п###рів на півдні тепер у зоні вогневого ураження ЗСУ
І це був тільки удар по мосту, навіть не повне руйнування. А тепер уявимо, якщо б рік тому було повністю підірвано сполучення з Кримом...
22.06.2023 17:08 Відповісти
Не дуже то й підірвали. На пару днів роботи.
22.06.2023 17:08 Відповісти
Так ЗСУ ще всерйоз і не починали. Пристрілка тільки була...
показати весь коментар
Влуплять ще, а потім ще... Антоновський все ж таки перестали використовувати. Хоча били хаймарсами і він потужніший від цього
показати весь коментар
понадобится - нанесут и 10 и 20 ударов по мосту. и не по нему одному. пока это скорее пристрелка.
показати весь коментар
Невже думаєш що москалі покажуть весь маштаб пошкоджень? Та вони 5 Штромів збили, і офіційно одну пробоїну показали.
показати весь коментар
То скорше всього били GLSDB, там бойова частина менша, а в Storm Shadow 500 кг, така б ракета знесла весь міст або його частину к чортам.
показати весь коментар
Вогневий контроль, показали москалям що він є.
показати весь коментар
а ЗСУ як будуть на Крим заходити? чи не логічніше саме Кримський міст вжарити?
показати весь коментар
"У мене немає часу думати стратегічно. Я часто думаю тактично в інтересах України", - наголосив Зеленський.
показати весь коментар
Думаю что этот вопрос, не только у вас возникает. Значит в штабе есть его решение, просто мы на данный момент этого не знаем.
показати весь коментар
Я так бачу, що коли ЗСУ дійдуть до азова, то довго і методично будуть виносити все війскове, що там присутнє. Тим більш вже з'являться ракети від Боінга, які кацапню і в печерах дістануть.
А кримський міст зруйнувати-це питання честі і справедливості
22.06.2023 17:15 Відповісти
Особисто для мене, якщо кримський самострой буде демонтовано ракетним ударом, то це буде моє особисте маленьке свято. Я навіть відсвяткую цю подію чарочкою. )
показати весь коментар
Мости все рівно підриваються при відступі, якщо немає агентури у найвищому керівництві.
показати весь коментар
про захід в Крим можна буде почати думати потім, коли власне вже будемо стояти під Кримом!!! а ось проблему постачання мосКАЛями ***********, техніки і м'яса в тому числі і через цей міст треба вирішувати було ЩЕ ВЧОРА!
показати весь коментар
Скоро ЗСУ повторно вдарять, то була пристрілка!
показати весь коментар
А кремль - на черзі? Чи за особливі видатні відзнаки - поза чергою?
показати весь коментар
похоже на ХАЙМЕРС , воронки такие же как и на Антоновском
показати весь коментар
Та небольшая дырка в мосту, это ни о чем. Мост рабочий.
И этот мост нужно долбать дальше, а лучше долбать крымский мост, но видимо, пока что нечем.
показати весь коментар
и не одна дырка
показати весь коментар
показати весь коментар
тю а як же казки найвеличнішого що той міст надовго росіян не стримав би? "Війна у вас в головах", казав найвеличніший шут гороховий. "Я вам обіцяю що 2022 рік буде спокійним", казала сволота. І взагалі розмінував ті проходи через крим...

За це треба відповідати.
показати весь коментар
продолжение следует
показати весь коментар
Згоден з вами!І це ж на виході з Криму і далі мости були розміновані. Хто з ОПУ міг дати злочинну вказівку розмінувати?Влада Зеленського розслідувати злочин не бажає,бо сама,виходить, винна.
показати весь коментар
Якщо вони залишуться при владі, ми так і не з'ясуємо хто саме давав вказівки. Кінців не знайдемо вже ніколи.
показати весь коментар
показати весь коментар
Этого мало.

Эта дырка для перемещения военной техники ничего не значит. Нужно дальше долбать. А лучше по крымскому
показати весь коментар
бетон поврежден ,танк провалится
показати весь коментар
Не провалится там ничего.

Можно ездить. Накрывается дырка чем то надежным, типа понтона и едет. Нужно разружить пару несущих конструкций, тогда уже не поездят. Но в тоже время, если вводить войска в Крым. Вообщем наверное есть какой то план, так что посмотрим, что дальше
показати весь коментар
разорвана арматура пролета на длине полотна около пяти метров. Значит на этом участке полтно пролёта не сможет держать вес 40-50 тонн. Можно положить секцию какого-нибудь МТУ-90, но это до первого прилёта.
показати весь коментар
