На правобережній Херсонщині підтопленими залишаються 3 населених пункти, - ДСНС

На правобережній частині Херсонської області підтопленими через підрив росіянами Каховської ГЕС залишаються 86 у 3 населених пунктах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

"У Херсонській області станом на 09:00 спостерігається поступове зниження рівня води, що нині перебуває на позначці 8 см. З початку доби рівень води знизився на 2 см", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що добу відкачано понад 21,2 тис. тонн води з 68 будинків та підвалів, з початку робіт - 217 тис. тонн води з 767 будинків та підвалів.

Підвезено 26 тонн води, з початку робіт - понад 601 тонну.

