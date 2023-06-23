УКР
США та Албанія скликають Радбез ООН для обговорення підриву Каховської ГЕС та загрози російського теракту на ЗАЕС

оон,радбез

Рада Безпеки ООН збереться 23 червня для обговорення ситуації в Україні, зокрема наслідків підриву Росією Каховської греблі та загрози теракту на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

Засідання відбудеться за ініціативою США та Албанії, від ООН доповідатиме заступниця Генерального секретаря з політичних питань Розмарі Дікарло. Як зазначили в секретаріаті Радбезу, вона надасть оновлену інформацію про безпекову та гуманітарну ситуацію в Україні.

Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (17:00 за Києвом).

Також читайте: Для демілітаризації ЗАЕС потрібна участь МАГАТЕ та міжнародної спільноти, - ГУР МО

Також зазначається, що за даними секретаріату, Росія зі свого боку надіслала запит на проведення наступного тижня окремого засідання для чергового обговорення "західних поставок зброї Україні та їхніх наслідків для дипломатичних зусиль з урегулювання української кризи".

США (24108) Радбез ООН (885) атака на ЗАЕС (174) Каховська ГЕС (573)
Топ коментарі
+7
У червні в Раді Безпеки ООН головує Албанія
23.06.2023 10:58 Відповісти
+5
за даними секретаріату, Росія, зі свого боку, надіслала запит на проведення наступного тижня окремого засідання для чергового обговорення "західних поставок зброї Україні та їхніх наслідків для дипломатичних зусиль з урегулювання української кризи"

"Радбезу ООН нема чим зайнятися?": Албанія висловилася щодо засідань, скликаних Росією

Албанський дипломат : Радбез ООН не може підігравати самозабутній російській пропаганді.

Представник Албанії в ООН розкритикував пропагандистські заяви РФ у Радбезі / фото REUTERS

https://www.unian.ua/russianworld/boyovi-komari-nebenzya-znovu-zagovoriv-pro-biolaboratoriji-12026961.html Росія завантажує Раду безпеки ООН своїми пропагандистськими заявами, жодна з яких не виявляється правдивою.

Про це заявив представник Албанії в ООН на засіданні Радбезу, який скликала РФ.

Представник Албанії зазначив, що це вже четверте або п'яте засідання Ради безпеки ООН, скликане на запит Росії, під час якого жодна з заяв ініціатора засідання не виявляється правдивою. Дипломат наголосив, що результат цих засідань постійно виявляється "нікчемним".
23.06.2023 11:01 Відповісти
+2
ООН висере черговий асуждам-с.
23.06.2023 11:00 Відповісти
Албанія
23.06.2023 10:57 Відповісти
У червні в Раді Безпеки ООН головує Албанія
23.06.2023 10:58 Відповісти
аааа не знав
23.06.2023 11:39 Відповісти
ООН висере черговий асуждам-с.
23.06.2023 11:00 Відповісти
У випадку підриву ЗАЕС трема арештовувати всіх представников Параші в ООН та по вс'му світу, незважаючі на іх діпломатичний статус, бо терористи ні якого діпстатусу не мають. Також арешту підлягають ВСІ діти, родичі, повії ВСІХ представників влади Параші від районого рівня. Приклад був. США с моменту початку війни з Неметчіною та Японіею арештувала майже всіх німців та японців.
23.06.2023 11:00 Відповісти
А що це дасть? Якщо придурки уже усе до вибуху підготували. Якщо вірити спецам,то цей вибух не несе великої шкоди, люди повинні не постраждати. Кацапів за людей не рахувати
23.06.2023 11:03 Відповісти
ООН - безсенсове гівно
23.06.2023 11:01 Відповісти
ООН - імпотентна організація,котрій допоможе лише ПОВНЕ ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ БЕЗ прийняття рашки.
23.06.2023 11:03 Відповісти
яке ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ,-- ********,скоро буде у відкриту казати--********!,,а рада безпеки--буде це хавати!,(,
23.06.2023 11:06 Відповісти
23.06.2023 11:01 Відповісти
Албания враг Сербии, сербы друзья мордору, значит Албания враг мордора
23.06.2023 11:03 Відповісти
дипломатичні зусилля для подолання української кризи..., більш цинічної теми годі було б вигадати, але ж це рашка..., якби не постачання західної зброї, рашка б спокійно всіх незгодних в Україні вбила, для інших побудувала б концтабори, віддала б наших дітей та жінок в рабство своїм нацменшинам, а на руїнах на нашій території збудувала б хаб з продажу зброї, рабів та наркоти..., чудова перспектива...
23.06.2023 11:10 Відповісти
Не знаю чому але Албанія сильно переживає за Ураїну бо також знає ціну свободи, вони добре розуміють що таке тіранія. Респект Албанцям
23.06.2023 11:11 Відповісти
Мабуть, постановлять за кошти ООН терміново завезти до України протигази та інші засоби протирадіаційної безпеки. Щоб українським аграріям можливо було збирати урожай зернових в костюмах хімзахисту. Інакше можуть вимерти цілі африканські країни.
23.06.2023 11:27 Відповісти
Поговорять. І що? Вето від кацапів забрали?
23.06.2023 11:57 Відповісти
А Блазень лика не в*яже?
показати весь коментар
заблукав?
23.06.2023 12:55 Відповісти
ны, окупейшн
23.06.2023 14:07 Відповісти
А сенс? Козломорді знов повний стіл свого вето накладуть. І ще китайці допоможуть.
Поки вбивця має змогу судити самого себе разом з суддями, та ще й має вирішальний голос, суд немає ніякого сенсу.
23.06.2023 12:27 Відповісти
Збирають ''чергову говорильню''
30.06.2023 15:51 Відповісти
 
 