США та Албанія скликають Радбез ООН для обговорення підриву Каховської ГЕС та загрози російського теракту на ЗАЕС
Рада Безпеки ООН збереться 23 червня для обговорення ситуації в Україні, зокрема наслідків підриву Росією Каховської греблі та загрози теракту на Запорізькій АЕС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Засідання відбудеться за ініціативою США та Албанії, від ООН доповідатиме заступниця Генерального секретаря з політичних питань Розмарі Дікарло. Як зазначили в секретаріаті Радбезу, вона надасть оновлену інформацію про безпекову та гуманітарну ситуацію в Україні.
Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (17:00 за Києвом).
Також зазначається, що за даними секретаріату, Росія зі свого боку надіслала запит на проведення наступного тижня окремого засідання для чергового обговорення "західних поставок зброї Україні та їхніх наслідків для дипломатичних зусиль з урегулювання української кризи".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Радбезу ООН нема чим зайнятися?": Албанія висловилася щодо засідань, скликаних Росією
https://www.unian.ua/editor/katerina-chernovol
19:41, 30.10.22
2 хв. 12236
viber://forward?text=https://www.unian.ua/politics/albaniya-rozkritikuvala-rosiysku-propagandu-na-zasidanni-radbezu-oon-video-12029100.html https://telegram.me/share/url?url=https://www.unian.ua/politics/albaniya-rozkritikuvala-rosiysku-propagandu-na-zasidanni-radbezu-oon-video-12029100.html http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.unian.ua/politics/albaniya-rozkritikuvala-rosiysku-propagandu-na-zasidanni-radbezu-oon-video-12029100.html https://twitter.com/share?&url=https://www.unian.ua/politics/albaniya-rozkritikuvala-rosiysku-propagandu-na-zasidanni-radbezu-oon-video-12029100.html&text="%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83
Албанський дипломат : Радбез ООН не може підігравати самозабутній російській пропаганді.
Представник Албанії в ООН розкритикував пропагандистські заяви РФ у Радбезі / фото REUTERS
https://www.unian.ua/russianworld/boyovi-komari-nebenzya-znovu-zagovoriv-pro-biolaboratoriji-12026961.html Росія завантажує Раду безпеки ООН своїми пропагандистськими заявами, жодна з яких не виявляється правдивою.
Про це заявив представник Албанії в ООН на засіданні Радбезу, який скликала РФ.
Представник Албанії зазначив, що це вже четверте або п'яте засідання Ради безпеки ООН, скликане на запит Росії, під час якого жодна з заяв ініціатора засідання не виявляється правдивою. Дипломат наголосив, що результат цих засідань постійно виявляється "нікчемним".
Поки вбивця має змогу судити самого себе разом з суддями, та ще й має вирішальний голос, суд немає ніякого сенсу.