США та Албанія скликають Радбез ООН для обговорення підриву Каховської ГЕС та загрози російського теракту на ЗАЕС

Рада Безпеки ООН збереться 23 червня для обговорення ситуації в Україні, зокрема наслідків підриву Росією Каховської греблі та загрози теракту на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Засідання відбудеться за ініціативою США та Албанії, від ООН доповідатиме заступниця Генерального секретаря з політичних питань Розмарі Дікарло. Як зазначили в секретаріаті Радбезу, вона надасть оновлену інформацію про безпекову та гуманітарну ситуацію в Україні.

Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (17:00 за Києвом).

Також зазначається, що за даними секретаріату, Росія зі свого боку надіслала запит на проведення наступного тижня окремого засідання для чергового обговорення "західних поставок зброї Україні та їхніх наслідків для дипломатичних зусиль з урегулювання української кризи".