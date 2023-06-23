УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10282 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
595 9

Для демілітаризації ЗАЕС потрібна участь МАГАТЕ та міжнародної спільноти, - ГУР МО

заес

Необхідна демілітаризація Запорізької АЕС, адже РФ може готувати там провокації, але це залежить від участі МАГАТЕ та міжнародної спільноти.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ. 

"Багато залежить від МАГАТЕ і її керівництва, від міжнародної спільноти, яка все-таки буде чинити тиск на Кремль для того, щоб виконати насамперед базові умови та убезпечити не просто ядерний об'єкт, а убезпечити увесь регіон, де розміщена електростанція", - зазначив він.

Скібіцький додав, у розвідці не виключають, що на ЗАЕС може бути або спланована акція, або інцидент, який призведе до аварії.

"Тому ми чітко виступаємо за те, що вся територія атомної електростанції повинна бути демілітаризована. Звідти повинні бути виведені всі військові підрозділи, озброєння, бойова техніка", - резюмував він.

Читайте: Ситуація на ЗАЕС є "вкрай нестабільною", - глава МАГАТЕ Гроссі

Нагадаємо, нещодавно голова ГУР МО Кирило Буданов повідомляв, що окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС.

МАГАТЕ (765) розвідка (3916) Скібіцький Вадим (297) атака на ЗАЕС (174)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для демілітаризації ЗАЕС, потрібна участь спецпризначенців ЗСУ.
Жодного іншого варіанту не існує.
показати весь коментар
23.06.2023 10:50 Відповісти
Для цього туди треба ''газиків'' напустити-щоб кацапосаранчу потруїти!
показати весь коментар
23.06.2023 10:52 Відповісти
МАГАТЕ на цю проблему поклала ...👈 Не варто на них сподіватися. Якщо проблема існує - треба починати евакуацию населення, готуватися до штурму терористів захопивших станцію, ну і готувати акти "возмєздія" на території кацапстана.👈
показати весь коментар
23.06.2023 10:55 Відповісти
Евакуація , це не з нинішньою владою. Все що вони змогли порада від МОЗ - прийняти душ, мокрі серветки і чекати ..чекати...чекати ...Це як евакуація Маріуполя наприклад , перед 24 лютого 2022р
показати весь коментар
23.06.2023 13:20 Відповісти
Що саме мають зробити МАГАТЕ для вирішення цієї проблеми?
показати весь коментар
23.06.2023 13:48 Відповісти
Квартальний клоун здав ЗАЕС, а тепер це головний біль для всього світу. Зебіли, як вам ваш вибір? Ще не наржалісь?
показати весь коментар
23.06.2023 10:57 Відповісти
Торік навесні рашистський воєнкор сладкоff показав сюжет про збиття наших двох гелікоптерів, які із пораненими поверталися з Маріка.
З двох бортів вижило тільки двоє. Один у дуже тяжкому стані, без свідомості. Другий боєць, наскільки пригадую з його слів - старлей ГУР МО України, кулеметник по правому борту гелікоптера, закінчив Одеську військову академію, розвідка, його батько теж український військовий - десант чи спецназ, точно не пригадую.
Цей Воїн, будучи важко травмованим, весь забинтований, навіть полова, скривавлений, ледь притомний за правилами війни спокійно відповідав питання ворога, будучи оточений кількома до зубів озброєних вурдалаків-рашистів.
Мене вразили очі та погляд Героя - спокійні, впевнені, із лютою ненавистю до окупантів та гордістю за свою професію та Батьківщину, абсолютно не хвилюючись за свою подальшу долю.
З того моменту молився Богові за цього Воїна, за те, щоби зберіг йому життя та повернув додому. Глибока подяка Батькам за Сина-Героя!
Не знаю його долі, але дуже вірю і сподіваюся, що із ним усе гаразд, можливо він вже вдома.
Прошу у вас лише одне - моліться за Воїнів ГУР МО України, допомгайте їм психологічно та по можливості справами.
Якщо є щось неможливе на цій війні, то бійці ГУР виконають це, без варіантів.
Наш ворог просто марить знищити фізично та морально наші найбільш ефективні та результативні бойові підрозділи.
Не ведіться, не поповнюйте лав рашистів-окупантів, не обливайте брудом Гереоїв-бійців ГУР.
Бійці ГУР своє керівництво та керівника не обирали, у них немає такої опції.
Проте Вони обрали шлях Воїна, який без жодних вагань, без перерви на обід, вихідних, свят віддає своє життя та здоровя за Батьківщину - Україну, Святу Матір Героїв, за нас із Вами.
А їхне керівництво спрямовує цих Воїнів на цьому шляху.
Що більша мета, що тяжче змагання - то більші бувають жертви Степан Андрійович БАНДЕРА!
Слава Україні!
показати весь коментар
23.06.2023 11:06 Відповісти
Це ще називається ГУР МО на згадку про ГУР МО, яке було до Вагнегейту при Бурбі.
показати весь коментар
23.06.2023 11:24 Відповісти
"Ми "зелені торгаші" продали Запоріжську АЕС не забезпечивши її безпеку і захист від слова "зовсім" тепер "Багато залежить від МАГАТЕ і її керівництва, від міжнародної спільноти, яка все-таки буде чинити тиск на Кремль для того, щоб виконати насамперед базові умови та убезпечити не просто ядерний об'єкт, а убезпечити увесь регіон, де розміщена електростанція", - зазначив він. (аферисти)
показати весь коментар
23.06.2023 11:40 Відповісти
 
 