Для демілітаризації ЗАЕС потрібна участь МАГАТЕ та міжнародної спільноти, - ГУР МО
Необхідна демілітаризація Запорізької АЕС, адже РФ може готувати там провокації, але це залежить від участі МАГАТЕ та міжнародної спільноти.
Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.
"Багато залежить від МАГАТЕ і її керівництва, від міжнародної спільноти, яка все-таки буде чинити тиск на Кремль для того, щоб виконати насамперед базові умови та убезпечити не просто ядерний об'єкт, а убезпечити увесь регіон, де розміщена електростанція", - зазначив він.
Скібіцький додав, у розвідці не виключають, що на ЗАЕС може бути або спланована акція, або інцидент, який призведе до аварії.
"Тому ми чітко виступаємо за те, що вся територія атомної електростанції повинна бути демілітаризована. Звідти повинні бути виведені всі військові підрозділи, озброєння, бойова техніка", - резюмував він.
Нагадаємо, нещодавно голова ГУР МО Кирило Буданов повідомляв, що окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС.
Жодного іншого варіанту не існує.
З двох бортів вижило тільки двоє. Один у дуже тяжкому стані, без свідомості. Другий боєць, наскільки пригадую з його слів - старлей ГУР МО України, кулеметник по правому борту гелікоптера, закінчив Одеську військову академію, розвідка, його батько теж український військовий - десант чи спецназ, точно не пригадую.
Цей Воїн, будучи важко травмованим, весь забинтований, навіть полова, скривавлений, ледь притомний за правилами війни спокійно відповідав питання ворога, будучи оточений кількома до зубів озброєних вурдалаків-рашистів.
Мене вразили очі та погляд Героя - спокійні, впевнені, із лютою ненавистю до окупантів та гордістю за свою професію та Батьківщину, абсолютно не хвилюючись за свою подальшу долю.
З того моменту молився Богові за цього Воїна, за те, щоби зберіг йому життя та повернув додому. Глибока подяка Батькам за Сина-Героя!
Не знаю його долі, але дуже вірю і сподіваюся, що із ним усе гаразд, можливо він вже вдома.
Прошу у вас лише одне - моліться за Воїнів ГУР МО України, допомгайте їм психологічно та по можливості справами.
Якщо є щось неможливе на цій війні, то бійці ГУР виконають це, без варіантів.
Наш ворог просто марить знищити фізично та морально наші найбільш ефективні та результативні бойові підрозділи.
Не ведіться, не поповнюйте лав рашистів-окупантів, не обливайте брудом Гереоїв-бійців ГУР.
Бійці ГУР своє керівництво та керівника не обирали, у них немає такої опції.
Проте Вони обрали шлях Воїна, який без жодних вагань, без перерви на обід, вихідних, свят віддає своє життя та здоровя за Батьківщину - Україну, Святу Матір Героїв, за нас із Вами.
А їхне керівництво спрямовує цих Воїнів на цьому шляху.
Що більша мета, що тяжче змагання - то більші бувають жертви Степан Андрійович БАНДЕРА!
Слава Україні!