Для демілітаризації ЗАЕС потрібна участь МАГАТЕ та міжнародної спільноти, - ГУР МО

Необхідна демілітаризація Запорізької АЕС, адже РФ може готувати там провокації, але це залежить від участі МАГАТЕ та міжнародної спільноти.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

"Багато залежить від МАГАТЕ і її керівництва, від міжнародної спільноти, яка все-таки буде чинити тиск на Кремль для того, щоб виконати насамперед базові умови та убезпечити не просто ядерний об'єкт, а убезпечити увесь регіон, де розміщена електростанція", - зазначив він.

Скібіцький додав, у розвідці не виключають, що на ЗАЕС може бути або спланована акція, або інцидент, який призведе до аварії.

"Тому ми чітко виступаємо за те, що вся територія атомної електростанції повинна бути демілітаризована. Звідти повинні бути виведені всі військові підрозділи, озброєння, бойова техніка", - резюмував він.

Читайте: Ситуація на ЗАЕС є "вкрай нестабільною", - глава МАГАТЕ Гроссі

Нагадаємо, нещодавно голова ГУР МО Кирило Буданов повідомляв, що окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС.