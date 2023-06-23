Сьогодні набув чинності 11-й пакет санкцій ЄС проти Росії (оновлено)

11-й пакет санкцій ЄС проти Росії за її вторгнення в Україні набув чинності відсьогодні.

Про це у Twitter повідомило МЗС Естонії, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні набув чинності 11-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Ми ще не закінчили. Ми не зупинимось. Ми продовжуватимемо підвищувати вартість війни для агресора, поки Україна не виграє цю війну і Росія зі своїм керівництвом не відповість за свої дії", - йдеться в повідомленні.

На сайті Європейської Ради було оприлюднено зміст пакету обмежень.

"Наші санкції вже мають високу ціну для російської економіки та для спроможності Кремля фінансувати свою агресію. Сьогоднішній пакет збільшує наш тиск на Росію та на воєнну машину Путіна. Перериваючи шляхи для обминання, ми доведемо до максимуму тиск на росію, надалі позбавляючи її ресурсів, яких вона відчайдушно потребує для продовження своєї злочинної війни проти України", - наголосив Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Так, 11-й пакет міститиме механізм протидії обходу обмежень Росією. Планують обмежити продаж та передачу технологій і продуктів подвійного призначення країнам, які допомагають РФ обходити санкції.

Було заборонено транзит через територію Росії більшої кількості товарів та технологій, які можуть сприяти військово-технічному вдосконаленню Росії, товари та технології, придатні для використання в авіаційній чи космічній промисловості, а також реактивне паливо та присадки до палива, що експортуються з ЄС до третіх країн.

"Рада внесла ще 87 суб’єктів до переліку суб’єктів, які безпосередньо підтримують військово-промисловий комплекс Росії у її загарбницькій війні проти України. Вони підлягатимуть суворішим експортним обмеженням щодо товарів і технологій подвійного використання.

До списку входять чотири іранські компанії , які виробляють безпілотні літальні апарати (дрони) і постачають їх у Росію, інші компанії третіх країн, які беруть участь в обході торговельних обмежень, а також деякі російські організації, які займаються розробкою, виробництвом і постачанням електронних компонентів для російської армії і промислового комплексу", - йдеться в повідомленні.

Також розширює список предметів обмеженого використання, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню сектору оборони та безпеки Росії, зокрема: електронні компоненти, напівпровідникові матеріали, обладнання для виробництва та випробувань електронних інтегральних схем, прекурсори для енергетичних матеріалів та прекурсори хімічної зброї, оптичні компоненти , навігаційні прилади, метали, що використовуються в оборонному секторі та морському устаткуванні.

Також було Рада призупинено дії ліцензій на мовлення ще на п’ять ЗМІ: RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook та Katehon.

ЄС поширив заборону на перевезення вантажів до ЄС автомобільним транспортом на причепи та напівпричепи, зареєстровані в Росії, у тому числі під час перевезення вантажними автомобілями, зареєстрованими за межами Росії.

Тимчасову відстрочку, надану Німеччині та Польщі щодо постачання сирої нафти з Росії північною ділянкою нафтопроводу "Дружба", припинено. Проте нафта, що походить із Казахстану чи іншої третьої країни, зможе продовжувати транзит через Росію та імпортуватися до ЄС нафтопроводом "Дружба".

Через різке зростання практики обману з боку суден, що перевозять нафту та нафтопродукти, ЄС вирішив заборонити доступ до портів та шлюзів Євросоюзу будь-яким суднам, які здійснюють перевалку з судна на судно, якщо компетентні органи мають підозри, що судно або порушує заборону на імпорт російської сирої нафти та нафтопродуктів морським шляхом до ЄС, або перевозить російську сиру нафту або нафтопродукти, закуплені за ціною, що перевищує граничну ціну.

Аналогічна заборона застосовуватиметься до судів, коли компетентні органи мають вагомі підстави підозрювати, що вони незаконно втручаються, відключають або іншим чином виводять з ладу свою навігаційну систему при транспортуванні російської нафти та нафтопродуктів, порушуючи міжнародні угоди, правила та стандарти, пише Інтерфакс-Україна.

Також читайте: Економіка РФ під санкціями поступово слабшатиме, якщо партнери будуть більш жорсткими в обмеженнях, - нардеп "Голосу" Рахманін