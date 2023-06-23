IFC допоможе коштами для оновлення флоту Українського Дунайського пароплавства

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) і Українське Дунайське пароплавство підписали спільну Угоду щодо залучення інвестицій для відновлення флоту.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

Угоду підписали в рамках Міжнародної конференції з відновлення України.

"Головна мета домовленостей - мобілізувати приватні інвестиції для модернізації та розширення флоту ключового українського перевізника на Дунаї. Міжнародна фінансова корпорація також сприятиме впровадженню європейських стандартів корпоративної політики, комплаєнсу та фінансової прозорості. Оновлення флоту Українського Дунайського пароплавства дозволить розширити можливості логістичної екосистеми Дунаю", - йдеться у пресслужбі Міністерства.

У міністерстві додали, що наразі Дунайський кластер - важлива складова світової продовольчої безпеки та економічної інтеграції України з ЄС, оскільки є ефективним альтернативним шляхом для вантажообігу в умовах блокування основних морських шляхів.

"Після повномасштабного вторгнення Росії УДП перебудувало бізнес-модель, впровадило реформи щодо прозорого та ефективного управління. Підприємство запустило нові напрямки діяльності, реалізувало низку інвестиційних проєктів, розпочало будівництво та модернізацію флоту.

Вперше за історію існування Українське Дунайське пароплавство отримало прибуток від діяльності, в результаті чого в 2022 році держбюджет отримав рекордні дивіденди - понад 146 млн грн. Трансформація підприємства відкрила можливість для залучення інвестицій та стратегічної взаємодії з міжнародними партнерами", - резюмували в Мінінфраструктури.

Як зазначає міністерство, Українське Дунайське пароплавство (УДП) - приватне акціонерне товариство (ПрАТ), яке належить державі.

