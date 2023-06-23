УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10678 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
472 4

IFC допоможе коштами для оновлення флоту Українського Дунайського пароплавства

ifc

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) і Українське Дунайське пароплавство підписали спільну Угоду щодо залучення інвестицій для відновлення флоту.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

Угоду підписали в рамках Міжнародної конференції з відновлення України.

"Головна мета домовленостей - мобілізувати приватні інвестиції для модернізації та розширення флоту ключового українського перевізника на Дунаї. Міжнародна фінансова корпорація також сприятиме впровадженню європейських стандартів корпоративної політики, комплаєнсу та фінансової прозорості. Оновлення флоту Українського Дунайського пароплавства дозволить розширити можливості логістичної екосистеми Дунаю", - йдеться у пресслужбі Міністерства.

Читайте також: IFC обговорить у грудні пакет підтримки України у розмірі $2 млрд

У міністерстві додали, що наразі Дунайський кластер - важлива складова світової продовольчої безпеки та економічної інтеграції України з ЄС, оскільки є ефективним альтернативним шляхом для вантажообігу в умовах блокування основних морських шляхів.

"Після повномасштабного вторгнення Росії УДП перебудувало бізнес-модель, впровадило реформи щодо прозорого та ефективного управління. Підприємство запустило нові напрямки діяльності, реалізувало низку інвестиційних проєктів, розпочало будівництво та модернізацію флоту.

Вперше за історію існування Українське Дунайське пароплавство отримало прибуток від діяльності, в результаті чого в 2022 році держбюджет отримав рекордні дивіденди - понад 146 млн грн. Трансформація підприємства відкрила можливість для залучення інвестицій та стратегічної взаємодії з міжнародними партнерами", - резюмували в Мінінфраструктури.

Як зазначає міністерство, Українське Дунайське пароплавство (УДП) - приватне акціонерне товариство (ПрАТ), яке належить державі.

Читайте також: ООН та Швейцарія запустили програму відновлення українських земель, постраждалих від російської агресії

Автор: 

угода (704) IFC (45) УДП (42) відновлення (651)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
простите, а как там дела с падением глубин на Дунае? Дноуглубление каждый год проводится?

Сколько денег было закопано там, это жесть. Гирло Швидке это просто памятник коррупции минтранса. Туда сколько денег ни дай, все украдется. Сначала надо антикорр-реформу закончить и чтобы суды работали нормально, а потом что-то выделять.
показати весь коментар
23.06.2023 12:34 Відповісти
"Як зазначає міністерство, Українське Дунайське пароплавство (УДП) - приватне акціонерне товариство (ПрАТ), яке належить державі". Привактне, але державне? Як це розуміти???
показати весь коментар
23.06.2023 12:34 Відповісти
Якщо відсоток акцій цього підприємства що належать державі перевищує 51, то воно може вважатись саме державним!
показати весь коментар
23.06.2023 12:46 Відповісти
Будь яке фінансування оновлення флоту є довгостроковим і не призведе до миттєвих змін на краще, тож і ефект від цього треба буде чекати роками. Новина непогана, але дієва лише у перспективі!!!
показати весь коментар
23.06.2023 12:47 Відповісти
 
 