УКР
744 10

Польща пропонує навчати українських пілотів на F-16, - Дуда

дуда

Польща запропонувала навчати українських пілотів на F-16, тому що має ці літаки та персонал з досвідом роботи на цих літаках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Польщі Анджей Дуда заявив в інтерв'ю "Еспресо".

"Фактично з самого початку війни ми проводимо навчання українських військових на нашій території. В різних сферах, у тому числі віднедавна і для танкістів, а також в експлуатації САУ "Краб" чи інших сферах. Ми також пропонуємо наші тренування, коли йдеться про літаки F-16. Адже, як ви знаєте, у нас є певний пул літаків F-16, і у нас є пілоти, які вже мають великий досвід роботи на F-16, літали на них у різних місцях, не лише в Польщі.

Тож ми маємо можливість проводити ці навчання. Ми справді запропонували ці тренінги. Вірю, що це сприятиме перемозі України, відсічі аргесору, яким є російська армія", - зазначив польський лідер.

Читайте: Перші F-16 можуть прибути до України за шість-сім місяців, - Зеленський

Автор: 

Польща (8759) Дуда Анджей (804) F16 F-16 (698)
Топ коментарі
+3
Подяка дружній Польщі! Хай рашисти відчувають, що безліч українських пілотів навчається, або вже навчилися бойовому застосуванню платформи F-16 в центрах підготовки країн НАТО, які мають ці літаки на озброєнні.
23.06.2023 12:43 Відповісти
23.06.2023 12:43 Відповісти
+2
В Україні немає стільки пілотів скільки є охочих країн навчати наших льотчиків😁
Нідерланди, Данія, Британія... і це не повний перелік країн.
23.06.2023 12:28 Відповісти
23.06.2023 12:28 Відповісти
+1
Bardzo Dzenkuemo Luba Polska!
Україна та Польща сестри навіки, щоб і як там не було! Україна добре памятає, що зробила Польща для України з першого моменту війни! Кацапи Польщу реально ненавидять
Слава Україні! Слава Польщі!
23.06.2023 12:34 Відповісти
23.06.2023 12:34 Відповісти
