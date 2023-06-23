Польща пропонує навчати українських пілотів на F-16, - Дуда

Польща запропонувала навчати українських пілотів на F-16, тому що має ці літаки та персонал з досвідом роботи на цих літаках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Польщі Анджей Дуда заявив в інтерв'ю "Еспресо".

"Фактично з самого початку війни ми проводимо навчання українських військових на нашій території. В різних сферах, у тому числі віднедавна і для танкістів, а також в експлуатації САУ "Краб" чи інших сферах. Ми також пропонуємо наші тренування, коли йдеться про літаки F-16. Адже, як ви знаєте, у нас є певний пул літаків F-16, і у нас є пілоти, які вже мають великий досвід роботи на F-16, літали на них у різних місцях, не лише в Польщі.

Тож ми маємо можливість проводити ці навчання. Ми справді запропонували ці тренінги. Вірю, що це сприятиме перемозі України, відсічі аргесору, яким є російська армія", - зазначив польський лідер.

