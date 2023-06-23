Україна повернула тіла 51 загиблого воїна

В Україну повернено тіла захисників, які загинули у бою з окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"Відбулася репатріація тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути додому тіла 51 оборонця", - йдеться в повідомленні.

