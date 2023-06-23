Україна повернула тіла 51 загиблого воїна
В Україну повернено тіла захисників, які загинули у бою з окупантами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.
"Відбулася репатріація тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути додому тіла 51 оборонця", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Схиляю голову...
Рідним та близьким -співчуття