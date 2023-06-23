УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10877 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 186 7

Україна повернула тіла 51 загиблого воїна

зсу,поховання,втрати

В Україну повернено тіла захисників, які загинули у бою з окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"Відбулася репатріація тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути додому тіла 51 оборонця", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Вдалося встановити місце перебування 200 осіб, які зникли безвісти після підриву Каховської ГЕС, - Мінреінтеграції

Автор: 

обмін (1272) Міністерство реінтеграції (500)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вічна Слава полеглим ГЕРОЯМ!!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦😭😭😭
показати весь коментар
23.06.2023 12:30 Відповісти
Героям слава!!
Схиляю голову...
показати весь коментар
23.06.2023 12:30 Відповісти
Божечки...как можно пережить это горе...Царствие небесное украинским героям. И огромное сочувствие близким....
показати весь коментар
23.06.2023 12:32 Відповісти
Вічна Вам Слава та Память!,,та Низький уклін,,,до самої землі,,
показати весь коментар
23.06.2023 12:36 Відповісти
Схиляю голову…….
Рідним та близьким -співчуття
показати весь коментар
23.06.2023 12:48 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2023 12:52 Відповісти
Пусть земля будет пухом. «Sit tibi terra levis»
показати весь коментар
23.06.2023 14:53 Відповісти
 
 