Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС, - "Енергоатом"
Другий день поспіль фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС.
Про це йдеться у повідомленні НАЕК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 06:00 23 червня фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 16,60 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - йдеться в повідомленні.
В "Енергоатомі" зазначили, що рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, перебуває на рівні 11,15 м. Останнім час рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.
Нагадаємо, 22 червня НАЕК "Енергоатом" повідомив, що рівень води у ставку-охолоджувачі становить 16,61 м.
І русня в той момент жахне станцію, а світова спільнота така "нє, но немає доказів, що то русня підірвала, може воно само бахнуло без охолодження. Ну прям як гес яка сама розвалилась."