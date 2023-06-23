УКР
Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС, - "Енергоатом"

Другий день поспіль фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС.

Про це йдеться у повідомленні НАЕК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 06:00 23 червня фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 16,60 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" зазначили, що рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, перебуває на рівні 11,15 м. Останнім час рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.

Нагадаємо, 22 червня НАЕК "Енергоатом" повідомив, що рівень води у ставку-охолоджувачі становить 16,61 м.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни хочуть перевести 5-й блок ЗАЕС у "холодний" зупин, - Енергоатом

АЕС (1169) Енергоатом (1656) вода (1196)
Поступово, день за днем, це незначне перетвориться на ЗНАЧНЕ, бо як усім відомо - вода й сама випаровується й використовується та її запаси не можуть бути "нескінченними" без поповнення, але великі "спеціалісти" з МАГАТЕ та його голова виявляється "не розуміють" цієї істини!!!
23.06.2023 12:43 Відповісти
Це я так розумію буде якийсь час "незначне", "незначне", а потім одного дня "******************************************************...."?
І русня в той момент жахне станцію, а світова спільнота така "нє, но немає доказів, що то русня підірвала, може воно само бахнуло без охолодження. Ну прям як гес яка сама розвалилась."
23.06.2023 13:01 Відповісти
Почалось...
23.06.2023 13:30 Відповісти
 
 