Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС, - "Енергоатом"

Другий день поспіль фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС.

Про це йдеться у повідомленні НАЕК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 06:00 23 червня фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 16,60 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" зазначили, що рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, перебуває на рівні 11,15 м. Останнім час рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.

Нагадаємо, 22 червня НАЕК "Енергоатом" повідомив, що рівень води у ставку-охолоджувачі становить 16,61 м.

