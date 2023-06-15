Росіяни хочуть перевести 5-й блок ЗАЕС у "холодний" зупин, - Енергоатом

Український персонал окупованої РФ Запорізької АЕС не може самостійно здійснити переведення блоку 5 у "холодний" зупин, але є певна інформація, що так зване керівництво станції від "Росатома" дасть змогу це зробити.

Про це президент НАК "Енергоатом" Петро Котін сказав журналістам під час відвідування однієї з АЕС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Працівники ЗАЕС можуть теоретично ініціювати переведення блоку №5 у "холодний" зупин, але фізично не можуть цього зробити, тому що ситуацію контролюють рашисти. Так зване керівництво станції поки що не виконує розпорядження ДІЯРУ, але, за нашою інформацією, готується перевести цей блок. Сам "холодний" зупин - це найбезпечніший стан експлуатації енергоблока за будь-яких умов", - сказав Котін.

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Водночас він назвав рішення Держатомрегулювання від 8 червня цього року про переведення в "холодний" зупин останнього з шести енергоблоків ЗАЕС, який перебуває в "гарячому" зупині, логічним після зниження рівня Каховського водосховища внаслідок підриву Каховської ГЕС та втрати можливості підживлювати ставок-охолоджувач ЗАЕС. За його словами, також є сподівання, що місія МАГАТЕ і безпосередньо глава агентства Рафаель Гроссі зможуть переконати окупантів забезпечити переведення блоку в "холодний" зупин.

Міністр енергетики Герман Галущенко зі свого боку зазначив, що ситуація з підривом Каховської ГЕС і зниженням рівня Каховського водосховища була б критичною для ЗАЕС, якби станція працювала.

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"Гроссі знає про цю проблему з непереведенням у "холодний" зупин. Я сподіваюся, він там буде і зможе у відповідний спосіб вплинути. Але наразі це не критично. Нині у мене важливіше питання: як ми будемо її запускати після деокупації. Треба буде шукати рішення, як забезпечити охолодження. Це черговий непростий виклик", - наголосив міністр.