Резніков раніше неодноразово хвалив свого нещодавно заарештованого ексзаступника Шаповалова, - Центр протидії корупції
Міністерство оборони від імені свого очільника Олексій Резнікова неодноразово хвалило колишнього заступника міністра В’ячеслава Шаповалова, який зараз заарештований за підозрою в розкраданні 1 млрд грн на закупівлі зимової форми та бронежилетів.
Про це нагадують в Центрі протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
В ЦПК нагадали, що в січні на тлі "яєчного скандалу" Міноборони дякувало Шаповалову "за командну та ефективну роботу" та сподівалося, що "інформаційні хвилі вщухнуть і буде досягнута справедливість".
"З моменту призначення Шаповалов працював на ділянці з максимальною відповідальністю, де проблеми накопичуватися десятиліттями... Незважаючи на шалений опір, вдалося не тільки налагодити поточну роботу у критичних умовах війни, коли армія збільшилася у рази. Вдалося реалізувати низку реформ", - так відгукувався Резніков про свого заступника.
Читайте на Цензор.НЕТ: Суд арештував ексзаступника міністра оборони Шаповалова на 2 місяці, застава - 402,6 млн грн, - ДБР (оновлено)
Також в ЦПК нагадали, що тоді міністр твердив: "У резервах ЗСУ - чверть мільйона бронежилетів та понад 150 тисяч шоломів. ... На складах сотні тисяч комплектів зимової та літньої форми, інших предметів речового забезпечення". Зараз Шаповалова звинувачують саме в розкраданні коштів на закупівлі бронежилетів.
"Влада показово захищає своїх. Ну збиралися вкрасти у своєї ж армії 6 млрд (лише на кількох контрактах), нічого особливого, хороший же міністр, свій на 100%", - вважають у ЦПК.
Також на Цензор.НЕТ: Недоукомплектування засобами захисту підрозділів ЗСУ на мільярд гривень: повідомлено про підозру ексзаступнику міністра оборони Шаповалову, - Офіс Генпрокурора
астанавітєсь!
не може молода команда так нахабно брехати.
+ Це напевно спланована ворожа диверсія по знищенню українських солдат!? Хіба ці люті вороги не знали, що ці бронежилети смертельно небезпечні...? Якщо їх не посадять на довічно в буцегарню , з конфіскацією всього майна, то грош ціна такі владі...?! Патріоти на всіх рівнях української влади , де ВИ?! Якщо такі виродки і їх покровителі відкупляться краденими грошима, і не будуть покарані, то це велика ганьба, і біда України...!!!
.
"...Незважаючи на шалений опір, вдалося не тільки налагодити розкрадання у критичних умовах війни але й налагодити схематоз".
Юля в політиці спалилась, але діло її живе.
З назвами різних бригад.
Ото здобули...!(
Від найнижчого зе-слуги, до самого ЗЕЛЕНСЬКОГО!
Там неможливо отримати підвіщення, як що не крадеш.
Лучше напишите где недорого купить крепкую веревку и кусок мыла.
Но одно очевидно на 100%. Резников - назначенец, жополиз, "чегоизволите". Все его действия/бездействия, высказывания и заявления - полностью подтверждают эту характеристику. Страшен не "Резников". Страшно от того, сколько таких "Резниковы" в государственных структурах. В воюющей стране ...
@IgorZ_ua
·
https://twitter.com/IgorZ_ua/status/1672176728813322241 39 мин
Джон Сміт про операцію "сдєлаєм їх вмєстє з портновим" на прикладі легендарного генерала Марченка...
А от про різні корупційні закупки, мають контролювати спец органи які протидіють корупції, Рєзніков сам не має змоги таке перевіряти.