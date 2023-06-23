Резніков раніше неодноразово хвалив свого нещодавно заарештованого ексзаступника Шаповалова, - Центр протидії корупції

Міністерство оборони від імені свого очільника Олексій Резнікова неодноразово хвалило колишнього заступника міністра В’ячеслава Шаповалова, який зараз заарештований за підозрою в розкраданні 1 млрд грн на закупівлі зимової форми та бронежилетів.

Про це нагадують в Центрі протидії корупції,

В ЦПК нагадали, що в січні на тлі "яєчного скандалу" Міноборони дякувало Шаповалову "за командну та ефективну роботу" та сподівалося, що "інформаційні хвилі вщухнуть і буде досягнута справедливість".

"З моменту призначення Шаповалов працював на ділянці з максимальною відповідальністю, де проблеми накопичуватися десятиліттями... Незважаючи на шалений опір, вдалося не тільки налагодити поточну роботу у критичних умовах війни, коли армія збільшилася у рази. Вдалося реалізувати низку реформ", - так відгукувався Резніков про свого заступника.

Також в ЦПК нагадали, що тоді міністр твердив: "У резервах ЗСУ - чверть мільйона бронежилетів та понад 150 тисяч шоломів. ... На складах сотні тисяч комплектів зимової та літньої форми, інших предметів речового забезпечення". Зараз Шаповалова звинувачують саме в розкраданні коштів на закупівлі бронежилетів.

"Влада показово захищає своїх. Ну збиралися вкрасти у своєї ж армії 6 млрд (лише на кількох контрактах), нічого особливого, хороший же міністр, свій на 100%", - вважають у ЦПК.

