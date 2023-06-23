УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10877 відвідувачів онлайн
Новини
4 929 59

Резніков раніше неодноразово хвалив свого нещодавно заарештованого ексзаступника Шаповалова, - Центр протидії корупції

шаповалов,резніков

Міністерство оборони від імені свого очільника Олексій Резнікова неодноразово хвалило колишнього заступника міністра В’ячеслава Шаповалова, який зараз заарештований за підозрою в розкраданні 1 млрд грн на закупівлі зимової форми та бронежилетів.

Про це нагадують в Центрі протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

В ЦПК нагадали, що в січні на тлі "яєчного скандалу" Міноборони дякувало Шаповалову "за командну та ефективну роботу" та сподівалося, що "інформаційні хвилі вщухнуть і буде досягнута справедливість".

"З моменту призначення Шаповалов працював на ділянці з максимальною відповідальністю, де проблеми накопичуватися десятиліттями... Незважаючи на шалений опір, вдалося не тільки налагодити поточну роботу у критичних умовах війни, коли армія збільшилася у рази. Вдалося реалізувати низку реформ", - так відгукувався Резніков про свого заступника.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд арештував ексзаступника міністра оборони Шаповалова на 2 місяці, застава - 402,6 млн грн, - ДБР (оновлено)

Також в ЦПК нагадали, що тоді міністр твердив: "У резервах ЗСУ - чверть мільйона бронежилетів та понад 150 тисяч шоломів. ... На складах сотні тисяч комплектів зимової та літньої форми, інших предметів речового забезпечення". Зараз Шаповалова звинувачують саме в розкраданні коштів на закупівлі бронежилетів.

"Влада показово захищає своїх. Ну збиралися вкрасти у своєї ж армії 6 млрд (лише на кількох контрактах), нічого особливого, хороший же міністр, свій на 100%", - вважають у ЦПК.

Також на Цензор.НЕТ: Недоукомплектування засобами захисту підрозділів ЗСУ на мільярд гривень: повідомлено про підозру ексзаступнику міністра оборони Шаповалову, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

Міноборони (7640) Шаповалов (21) Резніков Олексій (1451) Центр протидії корупції (288)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
та що ж таке відбувається.
астанавітєсь!
не може молода команда так нахабно брехати.
показати весь коментар
23.06.2023 12:45 Відповісти
+14
показати весь коментар
23.06.2023 12:57 Відповісти
+13
Звісно що хвалив, бо ділився мабуть
показати весь коментар
23.06.2023 12:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та що ж таке відбувається.
астанавітєсь!
не може молода команда так нахабно брехати.
показати весь коментар
23.06.2023 12:45 Відповісти
Так они прямо говорят об этом с самого начала Война лишь повод еще более нагло красть.

показати весь коментар
23.06.2023 12:56 Відповісти
"Більше того, придбані бронежилети не відповідають заявленому класу захисту.
+ Це напевно спланована ворожа диверсія по знищенню українських солдат!? Хіба ці люті вороги не знали, що ці бронежилети смертельно небезпечні...? Якщо їх не посадять на довічно в буцегарню , з конфіскацією всього майна, то грош ціна такі владі...?! Патріоти на всіх рівнях української влади , де ВИ?! Якщо такі виродки і їх покровителі відкупляться краденими грошима, і не будуть покарані, то це велика ганьба, і біда України...!!!
показати весь коментар
23.06.2023 13:02 Відповісти
то клятий барига заробляє на війні
показати весь коментар
23.06.2023 13:05 Відповісти
"...де проблеми з розкраданням накопичувались десятиліттями".
.
"...Незважаючи на шалений опір, вдалося не тільки налагодити розкрадання у критичних умовах війни але й налагодити схематоз".
показати весь коментар
23.06.2023 13:07 Відповісти
Звісно що хвалив, бо ділився мабуть
показати весь коментар
23.06.2023 12:45 Відповісти
- Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. (с)
показати весь коментар
23.06.2023 13:26 Відповісти
Так і Резнікова Зеля хвалить -- каже -- такии рішала -- світ ше таких не бачив .
показати весь коментар
23.06.2023 12:47 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2023 12:57 Відповісти
так и Зеленский путина называл умным мужиком. мало ли что чего называло. или обзывало. теперь и под Зеленского надо начинать копать?
показати весь коментар
23.06.2023 12:47 Відповісти
А за это не надо? Тут уже не копать нужно

показати весь коментар
23.06.2023 13:01 Відповісти
Ну, с учётом того, что масса закупок ведомство резникова, проводит через фирмы-прокладки одного ЗЕлёного абхаза из Параши, по двойной а порой и тройной цене, это всё не удивительно. Наши западные доноры об этом уже говорят в открытую, прямо в наглую и одновременно тупую ЗЕлёную харю.
показати весь коментар
23.06.2023 12:47 Відповісти
Рєзніков - юрист Юлії Капітельман-Тимошенко.
Юля в політиці спалилась, але діло її живе.
показати весь коментар
23.06.2023 12:49 Відповісти
Вона злякалась тоді що ми Крим невіддамо ! яка б зараз війна була коли Крим наш ?
показати весь коментар
23.06.2023 12:52 Відповісти
Зе бакланова теж вихвалював , зрадників ця влада обожнює бо оманські договорняки і шашлики потрібно виконувати
показати весь коментар
23.06.2023 12:50 Відповісти
Той давав йому частині відкату !
показати весь коментар
23.06.2023 12:50 Відповісти
В ЗСУ дивізій НЕМАЄ! Так що "штірліц бил за полшага от провала"... Все зрозумів, "петр петров"?
показати весь коментар
23.06.2023 12:57 Відповісти
а что тогда по радио рекламируют и на дорожных щитах Вступай до дивизий наступу? читать между срок надо или думать головой которой у Вас нет
показати весь коментар
23.06.2023 13:15 Відповісти
Ще один доказ того, що ти є московитський троль, тому як ображати інших, - "фішка" московитів! БОЖЕ, до чого ви ЖАЛЮГІДНІ, московити! П.С. Не знаю, на яких "дорожних щитах" в Україні ти розгледів "інфу" про "дивизии наступу", - може це було, насправді, в "БНР"? Хлоп, якщо хочеш і далі "ср@ти" на українських пабліках від імені начебто "гражданіна" України, тоді вивчи, нарешті, українську МОВУ! Тому як від спілкування вашим "язиком" Патріоти Неньки вже давно відмовились, а "пересічні" громадяни це поступово роблять у мільйонних кількостях...
показати весь коментар
23.06.2023 13:26 Відповісти
"Гвардія наступу"
З назвами різних бригад.
показати весь коментар
23.06.2023 13:47 Відповісти
точно. перепутал. память не в п.......ду
показати весь коментар
23.06.2023 14:11 Відповісти
говорю на 4 языках. не дивизия а гвардия наступу. перепутал
показати весь коментар
23.06.2023 14:12 Відповісти
я если я вам напишу что делаю решение что твою украинскую бестолковку закрыть от дронов и ракет, как Вы на это ответите?
показати весь коментар
23.06.2023 14:13 Відповісти
Красти! -гарна команда...
показати весь коментар
23.06.2023 12:52 Відповісти
ні, він мав своєму поплічнику, який йому відкати заносить, морду набити
показати весь коментар
23.06.2023 12:54 Відповісти
"Ты меня уважаешь, - я тебя уважаю. Значит, мы с тобою - уважаемые люди!" (с)
показати весь коментар
23.06.2023 12:59 Відповісти
Поки кращі гинуть на фронті- шапіто нещадно краде в тилу і бреше...
Ото здобули...!(
показати весь коментар
23.06.2023 13:00 Відповісти
Гнати з України орду коломойських зещурів.
показати весь коментар
23.06.2023 13:02 Відповісти
Надо выбрать какого-то слесаря ЖЭКа наугад. Образование у него (некупленное среднее)как и Зеленского, а дене на адвоката нет. Поэтому его повесить проще будет!
показати весь коментар
23.06.2023 13:10 Відповісти
Лучше у нас закопать - черноземы будут лучше!
показати весь коментар
23.06.2023 13:06 Відповісти
При таком раскладе, в нормальных странах, пишут рапорта и уходят в отставку, а этот подонок и дальше будет мародерствовать на пацанах, которые гибнут на фронте, что бы такая мразь и дальше жила в свое удовольствие и процветала.
показати весь коментар
23.06.2023 13:03 Відповісти
свої своїх і випустять, і прикриють, і попередять, бо всі свої, всі однієї крові, однієї касти, одного харчового ланцюжка.. ДНО
показати весь коментар
23.06.2023 13:03 Відповісти
Вони всі крадіїх, абсолютно ВСІ!!!
Від найнижчого зе-слуги, до самого ЗЕЛЕНСЬКОГО!
Там неможливо отримати підвіщення, як що не крадеш.
показати весь коментар
23.06.2023 13:04 Відповісти
Ну вот на фига об этом писать - только давление поднимаете и увеличиваете потребление валерьянки на душу населения!

Лучше напишите где недорого купить крепкую веревку и кусок мыла.
показати весь коментар
23.06.2023 13:04 Відповісти
......можна ВЛАДІ ТА ЗЕЛЕНОБОБАМ за коментарі приписувати що завгодно.....АЛЕ як би влада ...депутати..всякі пропрезидентські радники...та члени всього уряду не діяли як будто останній день при владі та самі не розповсюджували корупцію через схеми та заборони уряду через постанови то не булоб корупції і крадівництва небулоб схем через які бойко та ахметов отримують гроші з бюджету...капіталізм нетакий і єс і нато нетакі...але люди над якими уряд та можновладці через подвійні стандарти можна але не всім ...уже президенту невірять..і все більше схиляються до думки що непереможний поставлений олегархами ..як в вій час і казала тимошенко....і де відповідальність мерів крадіїв гуманітарки ..схематозників через крим..відповідальність .друга баканова...та тимошенка схематозника ..а верх.рада перетворилась в злочинне угруповання по прийнятю законів а уряд постанов...ЖАХ...АЛЕ ВСІХ ТЕЛЬ-АВІВ НЕПРИЙМЕ....
показати весь коментар
23.06.2023 13:06 Відповісти
"Заступники" министров нужны для того, что бы нести за министров ответственность. В народе это называется: "козел отпущения".
показати весь коментар
23.06.2023 13:07 Відповісти
Цей чел член команди Віті Ростовського, був процентовщиком в ДУСІ по ремонтах (навіть замом шустрив) і вся ******* Віті основний масив мародерів. Зараз в заготконтору АРМА навіть помічника Гарбузова "ставлять" Видать будуть продавати "взад". за долю малую. А посадка можливо тому що не віддав львіную долю дуету грінпоців.
показати весь коментар
23.06.2023 13:07 Відповісти
Хлєбали ж з одного котьєлка
показати весь коментар
23.06.2023 13:08 Відповісти
Звісна річ, буде хвалити, бо мав від спільника великі гроші на власну кишеню.
показати весь коментар
23.06.2023 13:08 Відповісти
Кто-то может сказать, что "Резников - идиот". Кто-то скажет, что "в доле". Возможно. Но это требует доказательств.
Но одно очевидно на 100%. Резников - назначенец, жополиз, "чегоизволите". Все его действия/бездействия, высказывания и заявления - полностью подтверждают эту характеристику. Страшен не "Резников". Страшно от того, сколько таких "Резниковы" в государственных структурах. В воюющей стране ...
показати весь коментар
23.06.2023 13:09 Відповісти
А чим адвокат-крадій такий цінний для влади? МО украло грошей на мільярди. Армії недоотримала від цього багато зброїв, ***********, що привело до гибелі тисяч наших воїнів. А яйцеголовий сидить на посаді. В Києві біля зачиненого укриття загинуло троє людей і Боневтік уже висновки робить. Хтось може це пояснити?
показати весь коментар
23.06.2023 13:12 Відповісти
Этот Резников своим поведением и гримассами показывает, что он тут временно, я ничего не знаю.
показати весь коментар
23.06.2023 13:14 Відповісти
просто він справно й регулярно засівав кубометри шоломів на кілограми йайєць рєзнікова )
показати весь коментар
23.06.2023 13:14 Відповісти
Злодій злодія кладе і ще захищає
показати весь коментар
23.06.2023 13:18 Відповісти
Хвалив... бо той залазив в дупу без мила, показував поточні результати, тайно гутуючись до великого хапка... спробуй таких гнид ідентифікувати до злочину...це практично неможливо.
показати весь коментар
23.06.2023 13:32 Відповісти
Igor Zubkov ✙

@IgorZ_ua

·

https://twitter.com/IgorZ_ua/status/1672176728813322241 39 мин

Джон Сміт про операцію "сдєлаєм їх вмєстє з портновим" на прикладі легендарного генерала Марченка...

показати весь коментар
23.06.2023 13:36 Відповісти
Рєзнікова давно дупа пече. Кожен день чекає, що Єрмак його змінить як обісраний памперс на новенький.
показати весь коментар
23.06.2023 13:47 Відповісти
ворон ворону око не виклює
показати весь коментар
23.06.2023 14:02 Відповісти
Вместе воровали и поэтому и защищает друга -подельник и вора...
показати весь коментар
23.06.2023 14:14 Відповісти
Мародер хвалив мародера. Що ж тут дивного?
показати весь коментар
23.06.2023 14:18 Відповісти
Рєзніков хороший дипломат, а от як міністр оборони він не контролює ситуацію.
А от про різні корупційні закупки, мають контролювати спец органи які протидіють корупції, Рєзніков сам не має змоги таке перевіряти.
показати весь коментар
23.06.2023 14:22 Відповісти
Ніколи родичів та друзів не потрібно брати до себе на роботу, це аксіома, постулат.
показати весь коментар
23.06.2023 14:24 Відповісти
резникоков - типичный успешный адвокат левоохоронной системы Украины, подельник пещерного правосудия, достойный преемник мертвечука, тоже когда-то адвоката, сексота-КГБшника
показати весь коментар
23.06.2023 14:41 Відповісти
Давайте будемо чесними . рєзніков--типовий під#р#с, котрий або сам обкрадає вояків на фронті, або заплющує очі на те, що його колеги по роботі та партіі це роблять. У нормальному суспільстві при нормальній владі під час війни за такі речі просто у кращому разі стріляли, а в гіршому--вішали. І це, вважаю, справедливо. У такий тяжкий для Краіни час кожен свідомий украінець тягнеться з усих сил фронту допомогти, а зелено-синя погань з наглою посмішкою на морді обкрадає нашу перемогу.
показати весь коментар
23.06.2023 15:11 Відповісти
А чому дивуватися: всі ті зелено-сині покидьки однакові. Якшо Гео Лерос не такий, то він бігом і втік подалі від тієі вигрібноі ями під назвою "партія слуга (невідомо чийого) народу".
показати весь коментар
23.06.2023 15:01 Відповісти
 
 