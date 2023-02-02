Суд арештував ексзаступника міністра оборони Шаповалова на 2 місяці, застава - 402,6 млн грн, - ДБР (оновлено)

Суд заарештував на 2 місяці ексзаступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДБР.

"Сьогодні, 2 лютого, звільненому заступнику Міністра оборони України, який відповідав за Тилове забезпечення ЗСУ, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. За клопотанням слідчого Бюро, Печерський районний суд м. Києва застосував до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі 402 мільйони 600 тисяч гривен", - йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, йдеться про В'ячеслава Шаповалова.

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Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.

Після скандалу із закупівлями Резніков анонсував реформу харчування в армії.

Повідомлялося, що заступнику міністра оборони Шаповалову дозволили піти у відставку. Також було звільнено заступника директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Богдана Хмельницького.

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