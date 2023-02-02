УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10808 відвідувачів онлайн
Новини
13 707 89

Суд арештував ексзаступника міністра оборони Шаповалова на 2 місяці, застава - 402,6 млн грн, - ДБР (оновлено)

Суд заарештував на 2 місяці ексзаступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДБР.

"Сьогодні, 2 лютого, звільненому заступнику Міністра оборони України, який відповідав за Тилове забезпечення ЗСУ, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. За клопотанням слідчого Бюро, Печерський районний суд м. Києва застосував до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі 402 мільйони 600 тисяч гривен", - йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, йдеться про В'ячеслава Шаповалова.

Суд арештував ексзаступника міністра оборони Шаповалова на 2 місяці, застава - 402,6 млн грн, - ДБР 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Яйця по 17 грн": ДБР затримало підприємців, які привласнювали кошти, виділені на харчування військових. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.

Після скандалу із закупівлями Резніков анонсував реформу харчування в армії.

Повідомлялося, що заступнику міністра оборони Шаповалову дозволили піти у відставку. Також було звільнено заступника директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Богдана Хмельницького.

Також читайте: У дивані ексзаступника міністра оборони Миронюка знайшли майже мільйон доларів, - ЗМІ. ВIДЕО обшуку

Автор: 

арешт (2521) Міноборони (7345) суд (11671)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+38
https://www.facebook.com/leros.geo?__cft__[0]=AZUH69U_eG81yHrJ2n7duzPvs8cAKQoztyrInOJq8d5Qn0XDiRSONXxvXiFLN6v3_GDpnn9yeauQMe71XGELFRSfbAGYPW4YRdPfWjhaPU9pYqsCapFPKTrWCEqD_ZDGEKmJjGQvMu23iVdYgeiFlGFj464sNQo81LKJGPET8Bvmp83uU4ZqIdfqSAhwQTLtudE&__tn__=-UC%2CP-R Geo Leros

https://www.facebook.com/leros.geo/posts/pfbid028TnPcCpboZyXshvL1Amgf54zJTdyWhyXvcny5g5mLNXUy8HDEdxdPxzNxHekUNSjl?__cft__[0]=AZUH69U_eG81yHrJ2n7duzPvs8cAKQoztyrInOJq8d5Qn0XDiRSONXxvXiFLN6v3_GDpnn9yeauQMe71XGELFRSfbAGYPW4YRdPfWjhaPU9pYqsCapFPKTrWCEqD_ZDGEKmJjGQvMu23iVdYgeiFlGFj464sNQo81LKJGPET8Bvmp83uU4ZqIdfqSAhwQTLtudE&__tn__=%2CO%2CP-R 1 мин. ·

Пам'ятаєте, як на минулому тижні відбулось звільнення заступника генпрокурора Олексія Симоненко, який на Новий рік на машині "цигаркового короля" Козловського виїхав відпочити на курорт Марбелья.

Звільнили то звільнили, але інформація про початок перевірки щодо правомірності його дій наразі відсутня.

Враховуючи те, що Симоненко дуже цінний кадр для офісу Зеленського, який для них вирішував питаннях рейдерства та контробанди, та у 2020 році врятував дупу Олега Татарова від арешту у справі Микитася, передавши її від НАБУ до СБУ, щось мені підказує, що Єрмак-Татаров зроблять все, щоб цей персонаж вийшов «сухим з води», без жодних наслідків.

Тому, я звернувся до Офісу Генерального прокурора, НАБУ, НАЗК, щоб на звільненні не закінчилось.

Розумію, що у відповідь буде продовження шоу «95 кварталу», але «тихонько в лес отойти» ми йому не дозволимо.

Буду тримати вас у курсі!
показати весь коментар
02.02.2023 15:45
+34
показати весь коментар
02.02.2023 15:48
+25
Эти люди, рискуя жизнями на своих авто, под бомбежками и обстрелами, в прямой видимости вражеских ДРГ, в первые дни вторжения вывезли ракеты с военного завода, которые в МО бросили. Их до сих пор никак не наградили.
показати весь коментар
02.02.2023 16:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Серед всіх судів довіра є лише до ВАКС
показати весь коментар
02.02.2023 15:41 Відповісти
Да ви оптиміст!
показати весь коментар
02.02.2023 15:44 Відповісти
Мне просто интересно, откуда миллионы в нищей стране

Это если хорошо всех утюгом погладить по пузу, можно купить минимум полсотни F35
показати весь коментар
03.02.2023 08:53 Відповісти
Срати хотіли комісари з США і ЄС на ці арешти. Вони приїхали робити своє розслідування, а не по підсказці місцевої банди. І садити, схоже, будуть тих, які зараз садять.
показати весь коментар
02.02.2023 15:58 Відповісти
Садить будут всех
показати весь коментар
02.02.2023 16:15 Відповісти
Не посадять нікого.
Бо нікого на їх місце садовити
показати весь коментар
02.02.2023 16:21 Відповісти
До тих пір поки не лінчують 3-5 суддів і 3-5 прокурорів не повісять на фонарних стовбах нічого у цій країні не зміниться. Так, посадять кілька стрілочників щоб пустити пару і на тому все завершиться. Люди, як ви не розумієте, карати самих себе неможливо, від слова взагалі. Створення видимості покарання - ось чим займаються покидьки при владі. Зеленський або йолуп або в долі. Все.
показати весь коментар
02.02.2023 18:21 Відповісти
чи це не той самий ВАКС, який вчора відпустив кримінально-фінансові гріхи нардепа слуги урода через розкаяння?
показати весь коментар
02.02.2023 15:59 Відповісти
красіва алегорія... хоч і жудка 🤭
показати весь коментар
02.02.2023 18:19 Відповісти
"Більше того, придбані бронежилети не відповідають заявленому класу захисту." А інші злочини...:? А 250 млн.$ які вкрали на початку широкомасштабної війни і вивели в офшори замість закупок зброї тощо, з цим як...?
+ Якшо це правда, то це напевно спланована ворожа диверсія по знищенню українських солдат!? Хіба ці люті вороги не знали, що ці браковані бронежилети, що не закупки зброї смертельно небезпечні...? Якщо їх не посадять на довічно в буцегарню , з конфіскацією всього майна, то грош ціна такі владі...?! Патріоти на всіх рівнях української влади , де ВИ?! Якщо такі виродки і їх покровителі відкупляться краденими грошима,(яка застава ?), і не будуть покарані, то це велика ганьба, і біда України...!!!
показати весь коментар
23.06.2023 13:14 Відповісти
Та звідки ж у сіротінушки такі гроші?
показати весь коментар
02.02.2023 15:43 Відповісти
https://www.facebook.com/leros.geo?__cft__[0]=AZUH69U_eG81yHrJ2n7duzPvs8cAKQoztyrInOJq8d5Qn0XDiRSONXxvXiFLN6v3_GDpnn9yeauQMe71XGELFRSfbAGYPW4YRdPfWjhaPU9pYqsCapFPKTrWCEqD_ZDGEKmJjGQvMu23iVdYgeiFlGFj464sNQo81LKJGPET8Bvmp83uU4ZqIdfqSAhwQTLtudE&__tn__=-UC%2CP-R Geo Leros

https://www.facebook.com/leros.geo/posts/pfbid028TnPcCpboZyXshvL1Amgf54zJTdyWhyXvcny5g5mLNXUy8HDEdxdPxzNxHekUNSjl?__cft__[0]=AZUH69U_eG81yHrJ2n7duzPvs8cAKQoztyrInOJq8d5Qn0XDiRSONXxvXiFLN6v3_GDpnn9yeauQMe71XGELFRSfbAGYPW4YRdPfWjhaPU9pYqsCapFPKTrWCEqD_ZDGEKmJjGQvMu23iVdYgeiFlGFj464sNQo81LKJGPET8Bvmp83uU4ZqIdfqSAhwQTLtudE&__tn__=%2CO%2CP-R 1 мин. ·

Пам'ятаєте, як на минулому тижні відбулось звільнення заступника генпрокурора Олексія Симоненко, який на Новий рік на машині "цигаркового короля" Козловського виїхав відпочити на курорт Марбелья.

Звільнили то звільнили, але інформація про початок перевірки щодо правомірності його дій наразі відсутня.

Враховуючи те, що Симоненко дуже цінний кадр для офісу Зеленського, який для них вирішував питаннях рейдерства та контробанди, та у 2020 році врятував дупу Олега Татарова від арешту у справі Микитася, передавши її від НАБУ до СБУ, щось мені підказує, що Єрмак-Татаров зроблять все, щоб цей персонаж вийшов «сухим з води», без жодних наслідків.

Тому, я звернувся до Офісу Генерального прокурора, НАБУ, НАЗК, щоб на звільненні не закінчилось.

Розумію, що у відповідь буде продовження шоу «95 кварталу», але «тихонько в лес отойти» ми йому не дозволимо.

Буду тримати вас у курсі!
показати весь коментар
02.02.2023 15:45 Відповісти
цапик-відбувайло?
показати весь коментар
02.02.2023 15:45 Відповісти
А кого, кошелек Зеленского трогать - Резникова ? Не смешите Бенины тапочки.
показати весь коментар
02.02.2023 15:47 Відповісти
не для того застава , щоб він щось відбував !!
показати весь коментар
02.02.2023 15:48 Відповісти
зливають все старьё! тільки б дальше не копали. коли така "апірація прикритія", то по чому ж в реалі було яйце за штуку? по 17 за кіло це мабуть дісконтна ціна ))
показати весь коментар
02.02.2023 15:49 Відповісти
...комерц.таємниця...плятььььь
показати весь коментар
02.02.2023 17:51 Відповісти
Гроші вже несуть.
показати весь коментар
02.02.2023 15:46 Відповісти
"Відкупні" застави потрібно прибирати,інакше в буцегарні ми хрін кого побачимо.
показати весь коментар
02.02.2023 15:46 Відповісти
кацапські прізвища.. скрізь... це ж орієнтир на зрадників
показати весь коментар
02.02.2023 15:46 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2023 15:50 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2023 15:48 Відповісти
🤣👍
Чудесная дверь !
И по размерам прохожу …
показати весь коментар
02.02.2023 16:25 Відповісти
це дискредитація по пузовому признаку
показати весь коментар
02.02.2023 17:52 Відповісти
По приїзді в Штати, пішов до церква Сатанату, бо іншої не було, ну як пішов - запросили на поминки однієї подруги доньки. То був перший і останній візит, бо там був, Прости Господи, "батюшка", приблизно вдвічі товстіший за цього на картинці. Такого я ще не бачив ні до, ні після. Дякую за картинки.
показати весь коментар
02.02.2023 17:55 Відповісти
наші корупціонери "боком" пройдуть.....
показати весь коментар
02.02.2023 21:17 Відповісти
Та його не під заставу, а на гілляку.
показати весь коментар
02.02.2023 15:53 Відповісти
завод з виробництва гілляк закрили.. і шо робити
показати весь коментар
02.02.2023 15:55 Відповісти
с какого бодуна ЧИНОВНИКУ в Украине назначают "заставу" в СОТНИ(!) МИЛЛИОНОВ(!) гривен? ОТКУДА у него могут взяться "миллионы" и "миллиарды"??? ПОЧЕМУ в воюющей стране МАРОДЁРУ и ВОРУ самый гуманный суд в мире назначает денежную(!) заставу????
показати весь коментар
02.02.2023 15:59 Відповісти
Правильно, військовий стан значить розстріл
показати весь коментар
02.02.2023 21:03 Відповісти
Волюнтарізмь.
Вам же ясно міністр сказав - що ціни на яйця були в кілограмах.
показати весь коментар
02.02.2023 16:02 Відповісти
в мегагерцах треба
показати весь коментар
02.02.2023 16:19 Відповісти
Якщо в кілограмах, то яйце по 1,3 грн за штуку. Бо 13-15 на кіло йде тих яєць.
показати весь коментар
02.02.2023 16:25 Відповісти
Вы что то напутали) Речь шла о 170 за килограмм(или за десяток)))) И резников насчитал 20 штук на килограмм)
показати весь коментар
03.02.2023 02:24 Відповісти
Потрібно в школі - вчитися, а не курити. Це називається - пудрити мозґи. Ну проста ж арифметика: ні так ні так не виходить! 170 гривень за 20 яєць то по 50 грамів яйце. Малесеньке. Такі теж продаються, " від молодих курей"). І тоді таке маленьке яйце коштує ( 170 ділимо на 20) 8 грн 50 коп. Те саме. Нема такої ціни.
показати весь коментар
03.02.2023 11:18 Відповісти
1 кг (1000 грамів) =20 яєць. 1000:20=50 грамів яйце. Менших не буває. За них 170 грн. 170:20= 8 грн 50 коп за яйце. Коли яйце категорії С0 75 грамів коштує 6 грн (не опт, а в супермаркеті).
показати весь коментар
03.02.2023 13:52 Відповісти
Ну это не ко мне, а к Резникову) Я вам озвучил лишь его версию, когда он оправдывался) А я, если честно, то никогда и не знал сколько весят яйца) Вчера ради интереса полез посмотреть) Вернее после вашего первого комента) Бывают и меньше яйца, самое первое))) Оно чуть больше голубиного) Да и по цене я вообще не вкурсе... Во первых в оккупации, тут цены совсем другие, во вторых свои кури, поэтому их не покупаю) А продавать, да меня старший сын самого на яйца разделает за них))) Я постольку поскольку, а ему только подавай)
показати весь коментар
03.02.2023 15:15 Відповісти
Так и я не к вам, а к тем, кто так недолуго виправдовується. Якщо є у вас кури, то ви знаєте толк в яйцях. Домашня курка несе яйце як категорії С0, ще його пишуть "фермерське". Це нормальне крупне яйце по 65 грамів. Дорожчих за 7 гривень не було, зараз такі по 6.20- 6 гривень. Яйця від молодушки (молода курка, що тільки но почала нестися) - маленьке, по 50 грамів може бути. Це на кілограм щоб було 20 штук. Але за таке яйце категорії С2 давати (170:20=8,5) 8 грн 50 коп? А за крупне, яких на кіло (1000 грамів поділити на 65 грамів ) йде 15 штук давати по 11гривень 30 коп? Не люблю, як дурять. А ваш синок, як любить яйця, то на здоров'я, то ж білкова їжа!
показати весь коментар
03.02.2023 20:51 Відповісти
А якби не було публікації журналіста, то і далі були б бровади на єдиному телемарафоні?
показати весь коментар
02.02.2023 16:08 Відповісти
так то іпсо та технічна помилка чи вже ні?Рєзніков?Ау!!Я сі запутав!!!
показати весь коментар
02.02.2023 16:09 Відповісти
А до чого тут Рєзніков?
Застава ж не в КІЛОГРАМАХ ЯЄЦЬ
показати весь коментар
02.02.2023 16:16 Відповісти
Які можуть бути застави за працю на ворога і пониження рівня боєздатності ЗСУ?
показати весь коментар
02.02.2023 16:09 Відповісти
Эти люди, рискуя жизнями на своих авто, под бомбежками и обстрелами, в прямой видимости вражеских ДРГ, в первые дни вторжения вывезли ракеты с военного завода, которые в МО бросили. Их до сих пор никак не наградили.
показати весь коментар
02.02.2023 16:12 Відповісти
Шо то е у зрівнянні що зробила, наприклад, ота кошева (кошерна) свиня.
показати весь коментар
02.02.2023 16:17 Відповісти
То є споріднені речі. Та кошерна свиня є ментальна рідня Тані Чорноввол, а суб'єкти на фото - є суб'єктами на фото.))
показати весь коментар
02.02.2023 19:01 Відповісти
Неформальным лидером этой группы был Виктор Олийнык. До войны - председатель общественной организации и заядлый охотник, а сегодня - командир взвода снайперов ВСУ.

«В начале четвертого утра, 24 февраля, мне позвонили из моего охотхозяйства, которое находится возле белорусской границы, и сообщили, что в нашу сторону идет большая колонна длиной около 30 километров. А потом ракеты полетели на Житомир, - вспоминает Виктор. - Мне звонили отовсюду - сообщали о движении врага. Я звонил знакомым в СБУ, передавал полученную информацию. Вечером пришел в горраду поделиться имеющейся информацией. Там были мэр города Сергей Сухомлин, Геннадий Зубко, Павел Климкин, Сергей Пашинский. Как я потом узнал, они приехали решать логистические вопросы.

Пашинский сообщил, что на военном заводе за Малином находится большое количество украинских ракет. Туда заходили наши спецслужбы, чтоб вывезти часть вооружения, был бой с российской ДРГ. Потом все вышли оттуда - образовалась «серая зона». Ракеты остались на месте.

Так как я знаю все те места - мы там охотимся, сказал, что могу организовать вывоз оружия. Мэр Житомира Сергей Сухомлин сказал, что сможет выделить один грузовик. А я организовал фуру - мой товарищ Сережа Шевченко живет в 15 километрах от завода, и у него две собственных фуры. Звоню, говорю: «Нужна твоя помощь». Получил ответ: «Машины на ходу».

Я поговорил с друзьями, сказал, что надо вывезти ракеты. Получил ответ: «Мы готовы». Оружие у нас свое - охотничье, но нарезное. Вооружаемся. Выдвигаемся. Позвонил одному из руководителей областного СБУ, попросил помочь заехать в «серую зону» и на территорию военного завода. Нам дали в помощь офицера СБУ - он знал все пароли.

Мы доехали до завода, обошли все кругом - было тихо и страшно. У нас военного опыта никакого, хотя стрелять умеем - все же охотники, но это не охота, а война! Зашли на территорию - никого. Гробовая тишина. Все двери нараспашку. Позвонили водителям: «Можете заезжать - чисто».

Приехала кладовщица завода (ее предупредили), с ней еще двое местных грузчиков. Загрузились «Стугнами» и «Корсарами» - больше тысячи штук, и тут началась бомбежка. Мы - по машинам и даем по газам…

Вторая ходка прошла ровно, если не считать того, что на блокпостах нас категорически не хотели пропускать.

Попросили сделать еще одну, третью, ходку, чтоб все ПТРК забрать. А в нашей группе всего пять человек осталось: кто-то семьи вывозит, кто-то не может по другим причинам… Вызвался бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Он говорит: «Давайте, я поеду». Я говорю: «Поехали!» И подколол: «Не испугаешься?»

Приезжаем на завод. Никого. Грузимся. И когда оставалось догрузить два последних поддона (штук 60 ракет) снова началась бомбежка. А мы продолжаем погрузку - страха уже нет. Загрузили фуру, бус и джип, поехали.

…Мы на джипе шли вторыми в колонне. Выехали на трассу. Ждем фуру - нет ее. И тут в сторону взорванного моста у «Варшавки» проезжает бус - банковский броневик. А это ведь «серая зона», до нашего блокпоста - 12 километров. Я спрашиваю по рации у Валеры Маковеева, который шел на моем бусе перед нами: «Вам попадался навстречу зеленый бус?» Он говорит, что не попадался. Я понял - не наши люди. Говорю, надо разворачиваться и выяснять, где наша фура. Напарник спокойно так говорит: «Давай-ка я сяду за руль, а ты возьми оружие. Ты лучше стреляешь, я лучше вожу - пусть каждый занимается своим делом».

Едем в сторону завода. Слышу: «С левой стороны движение». Поворачиваюсь, бежит группа людей с белыми повязками на рукавах и пытается нас окружить. Я даю команду: «На завод!» Подъезжаем, а там Сережа свою фуру кантует, пытается выехать. Я ему: «Серега, бегом отсюда!» Едем по лесу и на пересечении лесных дорог едва разминулись с этим зеленым бусом. Вижу в нем двух чуваков. Кладу карабин на плечо Климкину и веду их на прицеле. Кричу: «Газу!». Сереге по рации: «Газу!» Серега прижимает этот бус к обочине, и мы выезжаем на трассу.

Виктор также вспомнил еще один эпизод: когда грузили очередную партию ракет, примчался какой-то генерал и стал кричать, что здесь зона его ответственности. Тут прилетели две вражеские ракеты и взорвались одна справа, другая слева от цеха. Генерала - как ветром сдуло. Двое полицейских, сопровождавших его, остались помогать грузить ракеты и обеспечивать охрану - молодцы ребята!

Спрашиваем у Виктора: «Наградили?»

Отвечает: «Нет пока, но обещали».
показати весь коментар
02.02.2023 16:17 Відповісти
Павел Климкин был водителем в этой группе героев, спасших ракеты. И до сих пор молчал - не то, что Коля Тищенко на ужгородском и таиландском фронте.
показати весь коментар
02.02.2023 16:24 Відповісти
Дякую за цю публікацію. Такі історії треба розповсюджувати, щоб Країна знала споїх справжніх Героїв.
показати весь коментар
02.02.2023 18:02 Відповісти
А вони що Лисий чи пікалов?
показати весь коментар
02.02.2023 16:19 Відповісти
Слава Героям.................Дайте им стой заставы сто миллионов гривен..
показати весь коментар
02.02.2023 16:23 Відповісти
на них папочку пока не завели??
показати весь коментар
02.02.2023 17:00 Відповісти
ну они же не яйца вывозили .
показати весь коментар
02.02.2023 18:56 Відповісти
Мены цікаво, а хто їх призначав, щось не чую про таких. Тобто, у такому випадку, Боневтік I мае нести одноособову відповідальність. Хочь він і так мае, як керівник, але стае незрозуміло удкіль ота пліснява взялася. Сам прийшов, сів за стіл й почав "керувати"?
показати весь коментар
02.02.2023 16:15 Відповісти
Резніков і Зе - чисті як діаманти
показати весь коментар
02.02.2023 16:17 Відповісти
и кто же был его шефом?
показати весь коментар
02.02.2023 16:24 Відповісти
Ща другой диван откроют и завтра будет дома))
показати весь коментар
02.02.2023 16:30 Відповісти
Говорят, що головний по закупкам Шарапов, якого Ермак вивів з під удару

https://www.youtube.com/channel/UC9qQKmqYQ3j1G4RnsR40Qig
показати весь коментар
02.02.2023 16:47 Відповісти
Люди добрі и не дуже. Скажіть мені це вже так званий синдром Свинарчука, чи ні. Може вже прийшов час міняти віслюка на доброго коня.
показати весь коментар
02.02.2023 16:49 Відповісти
За мародерство всього лиш застава? Тобто, крадіть стільки, щоб вистачило на заставу!
показати весь коментар
02.02.2023 16:56 Відповісти
Він вже накрав...тому і під заставу.
показати весь коментар
02.02.2023 17:54 Відповісти
Яка ще застава. Судьи ********.
показати весь коментар
02.02.2023 17:00 Відповісти
Резніков був не в "курсі"дій свого підлеглого. Звичайно віримо!
показати весь коментар
02.02.2023 17:21 Відповісти
Он работал будивнычым (начальником прорабов) в управлении делами вити Ростовского. Обычный шулер средней руки, (процентовки, завышения обьемов ....) Для этого и взяли замом, зарабатывать для Арафулии и других греков из ОПы. Помните, как Арахулия организовывал против Пороха, там даже какой то из Арестовичей (белорус, прибившийся к Билецкому) танцевал на капоте. Тогда Марченку тоже дали 400 лямов. Арахулия делает вид, что он за справедливость и здесь вовсе "не при делах". "Тебя посодют" легендарная фраза из "Берегись автомобиля". У Арахулии все впереди.
показати весь коментар
02.02.2023 17:36 Відповісти
Усе это фэсэбэшная подстава латентнай кансервай амирикосов, а вы яйца, яйца. ПС. Яйца то премия за подставу.
показати весь коментар
02.02.2023 17:45 Відповісти
а без залога ну ніяк?навіть міліард, порушив маеш сидіти до суда або після
показати весь коментар
02.02.2023 17:51 Відповісти
А РЕЗНІКОВА ВЖЕ РОСЗТРІЛЯЛИ?
показати весь коментар
02.02.2023 17:53 Відповісти
А за шо? Він же адвокат.
показати весь коментар
02.02.2023 18:22 Відповісти
Зеленський не на жарт розійшовся. Якби ж то надовше вистачило цього азарту, чи що воно там, за лаштунками - не важливо. Головне побільше саджати і викривати, як мінімум - трохи боятимуться
показати весь коментар
02.02.2023 18:17 Відповісти
Розійшовся він, коли дозволяв красти в українців. А зараз шкуру свою рятує.
показати весь коментар
02.02.2023 18:27 Відповісти
На 2 місяці - лохи проковтнуть! А начальника нічого не знав!
показати весь коментар
02.02.2023 18:22 Відповісти
А через два місяці про нього всі забудуть.
показати весь коментар
02.02.2023 18:25 Відповісти
А під вибори згадають, отак воно, малята.)
показати весь коментар
02.02.2023 19:05 Відповісти
Знайшли ''стрілочника'' аби тільки від ''чотириокого'' підозру відвести!
показати весь коментар
02.02.2023 18:32 Відповісти
Яка може бути застава для корупціонерів?
показати весь коментар
02.02.2023 18:33 Відповісти
Нє, ну, тобі ж вже навіть суму назвали, чи чекаєш, хто заставу внесе?))
показати весь коментар
02.02.2023 19:13 Відповісти
Підозрюваний заявив: "А как же я харчєватса буду?")))
показати весь коментар
02.02.2023 18:40 Відповісти
И ДБР и СБУ лишь бы не НАБУ или САП, идет операция спасти рядового яйцемена Резникова, не посадят Шаповалова его дело разломят
показати весь коментар
02.02.2023 19:32 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn

https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Герман Аксьом:
Кожного разу, коли намагаюсь з'ясувати куди подівся той чи інший інфотерорист з каналів мураева і медведчука - втік в росію чи ліквідований - кожного разу виявляється, що він спокійно працює на зеленому марафоні і дякує "андрію борисовичу ермаку" за щасливе дитинство.
Бородач:
Як згадаю, скількох корупціонерів за 4 роки посадили після обшуків.
А як покарали фсбшних щурів у рясах. ****, аж гордість бере! Наш дуче! Їбаш їх, Вова.
krtmn:
Сегодняшние увольнения, обыски и подозрения - не более, чем брызги от мощной струи "божьей росы" в глаза украинчикам и американцам Цин:
Правосуддя на марші. Усе узурповано. Суддя залишив рішення відсторонити мера Чернігова на рік. А в мера Полтави все чудово. КиївМіськБудда:
Вони боролися з Ковідом - зникли маски і антисептик
Вони намагалися закінчити війну - почалося повномасштабне вторгнення Вони обіцяли конкурси на посади і боротьбу з корупцією - їхні куми почали красти мільйонами, а система їх покриває
Думаю, скоро з продажу зникнуть яйця
показати весь коментар
02.02.2023 19:59 Відповісти
Рєзніков - клоун. Яйця в нього в кілограмах, картопля мабуть в квадратих метрах.
показати весь коментар
02.02.2023 20:46 Відповісти
С общака покроют залог)Надо следить кто заплатит, того под стражу,а первого расстрелять)
показати весь коментар
02.02.2023 21:43 Відповісти
тільки "в 2-3 рази" завищені ціни??? ну це взагалі ще по-людськи і цілком нормально! в сша, наприклад, фірми купують носки для солдат по 20 центів за пару в якомусь китаї чи в'єтнамі і продають пентагону по ДВАЦЯТЬ ДОЛАРІВ за пару і ніхто нікого не садить в тюрму, і всі задоволені.... а що в мосКАЛів в закупах для армії твориться, то взагалі ніхто не знає, там також напевно сотні і тисячі %%% навару!

і при цьому всьому і сша, і мосКАЛі ще умудряються воювати і красти чужі землі і людей.... не те що Україна.... СУМ-ПЕЧАЛЬ!!!
показати весь коментар
03.02.2023 04:13 Відповісти
 
 