Суд арештував ексзаступника міністра оборони Шаповалова на 2 місяці, застава - 402,6 млн грн, - ДБР (оновлено)
Суд заарештував на 2 місяці ексзаступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДБР.
"Сьогодні, 2 лютого, звільненому заступнику Міністра оборони України, який відповідав за Тилове забезпечення ЗСУ, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. За клопотанням слідчого Бюро, Печерський районний суд м. Києва застосував до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі 402 мільйони 600 тисяч гривен", - йдеться в повідомленні.
За даними ЗМІ, йдеться про В'ячеслава Шаповалова.
Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.
Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.
Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.
Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.
Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.
НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.
Після скандалу із закупівлями Резніков анонсував реформу харчування в армії.
Повідомлялося, що заступнику міністра оборони Шаповалову дозволили піти у відставку. Також було звільнено заступника директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Богдана Хмельницького.
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Это если хорошо всех утюгом погладить по пузу, можно купить минимум полсотни F35
Бо нікого на їх місце садовити
+ Якшо це правда, то це напевно спланована ворожа диверсія по знищенню українських солдат!? Хіба ці люті вороги не знали, що ці браковані бронежилети, що не закупки зброї смертельно небезпечні...? Якщо їх не посадять на довічно в буцегарню , з конфіскацією всього майна, то грош ціна такі владі...?! Патріоти на всіх рівнях української влади , де ВИ?! Якщо такі виродки і їх покровителі відкупляться краденими грошима,(яка застава ?), і не будуть покарані, то це велика ганьба, і біда України...!!!
https://www.facebook.com/leros.geo/posts/pfbid028TnPcCpboZyXshvL1Amgf54zJTdyWhyXvcny5g5mLNXUy8HDEdxdPxzNxHekUNSjl?__cft__[0]=AZUH69U_eG81yHrJ2n7duzPvs8cAKQoztyrInOJq8d5Qn0XDiRSONXxvXiFLN6v3_GDpnn9yeauQMe71XGELFRSfbAGYPW4YRdPfWjhaPU9pYqsCapFPKTrWCEqD_ZDGEKmJjGQvMu23iVdYgeiFlGFj464sNQo81LKJGPET8Bvmp83uU4ZqIdfqSAhwQTLtudE&__tn__=%2CO%2CP-R 1 мин. ·
Пам'ятаєте, як на минулому тижні відбулось звільнення заступника генпрокурора Олексія Симоненко, який на Новий рік на машині "цигаркового короля" Козловського виїхав відпочити на курорт Марбелья.
Звільнили то звільнили, але інформація про початок перевірки щодо правомірності його дій наразі відсутня.
Враховуючи те, що Симоненко дуже цінний кадр для офісу Зеленського, який для них вирішував питаннях рейдерства та контробанди, та у 2020 році врятував дупу Олега Татарова від арешту у справі Микитася, передавши її від НАБУ до СБУ, щось мені підказує, що Єрмак-Татаров зроблять все, щоб цей персонаж вийшов «сухим з води», без жодних наслідків.
Тому, я звернувся до Офісу Генерального прокурора, НАБУ, НАЗК, щоб на звільненні не закінчилось.
Розумію, що у відповідь буде продовження шоу «95 кварталу», але «тихонько в лес отойти» ми йому не дозволимо.
Буду тримати вас у курсі!
Чудесная дверь !
И по размерам прохожу …
Вам же ясно міністр сказав - що ціни на яйця були в кілограмах.
Застава ж не в КІЛОГРАМАХ ЯЄЦЬ
«В начале четвертого утра, 24 февраля, мне позвонили из моего охотхозяйства, которое находится возле белорусской границы, и сообщили, что в нашу сторону идет большая колонна длиной около 30 километров. А потом ракеты полетели на Житомир, - вспоминает Виктор. - Мне звонили отовсюду - сообщали о движении врага. Я звонил знакомым в СБУ, передавал полученную информацию. Вечером пришел в горраду поделиться имеющейся информацией. Там были мэр города Сергей Сухомлин, Геннадий Зубко, Павел Климкин, Сергей Пашинский. Как я потом узнал, они приехали решать логистические вопросы.
Пашинский сообщил, что на военном заводе за Малином находится большое количество украинских ракет. Туда заходили наши спецслужбы, чтоб вывезти часть вооружения, был бой с российской ДРГ. Потом все вышли оттуда - образовалась «серая зона». Ракеты остались на месте.
Так как я знаю все те места - мы там охотимся, сказал, что могу организовать вывоз оружия. Мэр Житомира Сергей Сухомлин сказал, что сможет выделить один грузовик. А я организовал фуру - мой товарищ Сережа Шевченко живет в 15 километрах от завода, и у него две собственных фуры. Звоню, говорю: «Нужна твоя помощь». Получил ответ: «Машины на ходу».
Я поговорил с друзьями, сказал, что надо вывезти ракеты. Получил ответ: «Мы готовы». Оружие у нас свое - охотничье, но нарезное. Вооружаемся. Выдвигаемся. Позвонил одному из руководителей областного СБУ, попросил помочь заехать в «серую зону» и на территорию военного завода. Нам дали в помощь офицера СБУ - он знал все пароли.
Мы доехали до завода, обошли все кругом - было тихо и страшно. У нас военного опыта никакого, хотя стрелять умеем - все же охотники, но это не охота, а война! Зашли на территорию - никого. Гробовая тишина. Все двери нараспашку. Позвонили водителям: «Можете заезжать - чисто».
Приехала кладовщица завода (ее предупредили), с ней еще двое местных грузчиков. Загрузились «Стугнами» и «Корсарами» - больше тысячи штук, и тут началась бомбежка. Мы - по машинам и даем по газам…
Вторая ходка прошла ровно, если не считать того, что на блокпостах нас категорически не хотели пропускать.
Попросили сделать еще одну, третью, ходку, чтоб все ПТРК забрать. А в нашей группе всего пять человек осталось: кто-то семьи вывозит, кто-то не может по другим причинам… Вызвался бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Он говорит: «Давайте, я поеду». Я говорю: «Поехали!» И подколол: «Не испугаешься?»
Приезжаем на завод. Никого. Грузимся. И когда оставалось догрузить два последних поддона (штук 60 ракет) снова началась бомбежка. А мы продолжаем погрузку - страха уже нет. Загрузили фуру, бус и джип, поехали.
…Мы на джипе шли вторыми в колонне. Выехали на трассу. Ждем фуру - нет ее. И тут в сторону взорванного моста у «Варшавки» проезжает бус - банковский броневик. А это ведь «серая зона», до нашего блокпоста - 12 километров. Я спрашиваю по рации у Валеры Маковеева, который шел на моем бусе перед нами: «Вам попадался навстречу зеленый бус?» Он говорит, что не попадался. Я понял - не наши люди. Говорю, надо разворачиваться и выяснять, где наша фура. Напарник спокойно так говорит: «Давай-ка я сяду за руль, а ты возьми оружие. Ты лучше стреляешь, я лучше вожу - пусть каждый занимается своим делом».
Едем в сторону завода. Слышу: «С левой стороны движение». Поворачиваюсь, бежит группа людей с белыми повязками на рукавах и пытается нас окружить. Я даю команду: «На завод!» Подъезжаем, а там Сережа свою фуру кантует, пытается выехать. Я ему: «Серега, бегом отсюда!» Едем по лесу и на пересечении лесных дорог едва разминулись с этим зеленым бусом. Вижу в нем двух чуваков. Кладу карабин на плечо Климкину и веду их на прицеле. Кричу: «Газу!». Сереге по рации: «Газу!» Серега прижимает этот бус к обочине, и мы выезжаем на трассу.
Виктор также вспомнил еще один эпизод: когда грузили очередную партию ракет, примчался какой-то генерал и стал кричать, что здесь зона его ответственности. Тут прилетели две вражеские ракеты и взорвались одна справа, другая слева от цеха. Генерала - как ветром сдуло. Двое полицейских, сопровождавших его, остались помогать грузить ракеты и обеспечивать охрану - молодцы ребята!
Спрашиваем у Виктора: «Наградили?»
Отвечает: «Нет пока, но обещали».
https://www.youtube.com/channel/UC9qQKmqYQ3j1G4RnsR40Qig
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
Герман Аксьом:
Кожного разу, коли намагаюсь з'ясувати куди подівся той чи інший інфотерорист з каналів мураева і медведчука - втік в росію чи ліквідований - кожного разу виявляється, що він спокійно працює на зеленому марафоні і дякує "андрію борисовичу ермаку" за щасливе дитинство.
Бородач:
Як згадаю, скількох корупціонерів за 4 роки посадили після обшуків.
А як покарали фсбшних щурів у рясах. ****, аж гордість бере! Наш дуче! Їбаш їх, Вова.
krtmn:
Сегодняшние увольнения, обыски и подозрения - не более, чем брызги от мощной струи "божьей росы" в глаза украинчикам и американцам Цин:
Правосуддя на марші. Усе узурповано. Суддя залишив рішення відсторонити мера Чернігова на рік. А в мера Полтави все чудово. КиївМіськБудда:
Вони боролися з Ковідом - зникли маски і антисептик
Вони намагалися закінчити війну - почалося повномасштабне вторгнення Вони обіцяли конкурси на посади і боротьбу з корупцією - їхні куми почали красти мільйонами, а система їх покриває
Думаю, скоро з продажу зникнуть яйця
і при цьому всьому і сша, і мосКАЛі ще умудряються воювати і красти чужі землі і людей.... не те що Україна.... СУМ-ПЕЧАЛЬ!!!