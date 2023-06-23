УКР
Rheinmetall планує поставити Україні ще 20 БМП Marder цього літа

Німецький виробник зброї Rheinmetall поставить Україні 20 бойових машин піхоти Marder.

Про це інформує німецьке видання Welt, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Замовлення компанія підтвердила у п'ятницю в Дюссельдорфі. За техніку, яка перебувала на складах Бундесверу, заплатить уряд Німеччини.

Це означатиме, що Україна отримає загалом 60 Marder: 40 від Rheinmetall і 20 зі складів Бундесверу.

Rheinmetall пропонує ще 60 машин піхоти. Виконання замовлення вже ведеться на заводах в Унтерлюсі (Нижня Саксонія) і Касселі (Гессен). З цих 60, за словами компанії, до 10 можуть бути завершені щомісяця.

Окремо від прямих постачань Україні, Греція також отримає 40 Marder від Rheinmetall цього літа. Це частина так званого кругового обміну, в рамках якого країни НАТО передають Україні іншу військову техніку радянського виробництва.

Нам треба 220, сьгодні
23.06.2023 13:07 Відповісти
Дякуємо!
23.06.2023 13:20 Відповісти
Україні потрібно мільйон дронів, бронітехніко тоді не буде потрібна.
Перед наступом на позицію руских запускаєш 200-500 дронів, вибиваєш всю їх техніку і піхоту і спокійно йдеш в наступ і там вже підчищаєш остатки.
23.06.2023 13:50 Відповісти
ты чйортов гений, те треба назначит фельджеберем генералом-адмиралом!!!
23.06.2023 14:32 Відповісти
Итого выйдет 60 Marder немецких, 124 Bradleys американских, 50 CV9040Cs шведских и где-то там маячат 200 польских Rosomaks. Приличное число БМП набирается западного типа... Жалко опоздали на год, но лучше поздно, чем никогда.
23.06.2023 14:35 Відповісти
Дякуемо.

Але, виглядає це як старі моделі- виглядає як розробка 60-80 років.

Навіщо німцям , Зараз , вироблять на заводі старе озброєння?
Для « третьих краін» Афріка, Греція, Україна…)?
Чому не нове? *******? Воно ж е.

Тому зрозуміло, що складів іде до України старе озброєння, а з конвенту требо поставляти нове. Гроші заплачені.

Кількість поставок та терміни теж як завжди- потроху, у майбутньому…
23.06.2023 14:54 Відповісти
Відносно старі німецько-американські бмп/бтр ні в чому не поступаються навіть новим російським і в дечому перевершують їх у ттх
23.06.2023 16:23 Відповісти
 
 