Rheinmetall планує поставити Україні ще 20 БМП Marder цього літа

Німецький виробник зброї Rheinmetall поставить Україні 20 бойових машин піхоти Marder.

Про це інформує німецьке видання Welt, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Замовлення компанія підтвердила у п'ятницю в Дюссельдорфі. За техніку, яка перебувала на складах Бундесверу, заплатить уряд Німеччини.

Це означатиме, що Україна отримає загалом 60 Marder: 40 від Rheinmetall і 20 зі складів Бундесверу.

Rheinmetall пропонує ще 60 машин піхоти. Виконання замовлення вже ведеться на заводах в Унтерлюсі (Нижня Саксонія) і Касселі (Гессен). З цих 60, за словами компанії, до 10 можуть бути завершені щомісяця.

Окремо від прямих постачань Україні, Греція також отримає 40 Marder від Rheinmetall цього літа. Це частина так званого кругового обміну, в рамках якого країни НАТО передають Україні іншу військову техніку радянського виробництва.

