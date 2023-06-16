Rheinmetall поставить Україні снаряди для установок Gepard замість Швейцарії
Концерн Rheinmetall збирається в найближчі кілька тижнів укласти з урядом Німеччини контракт на мільярди і вже в липні поставити в Україну перші 35-мм снаряди для зенітних установок Gepard.
Про це заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
"Німеччина збирається укласти з нами великий рамковий контракт", - сказав він журналістам.
За словами Паппергера, вартість угоди сягне кількох мільярдів євро. Укласти її збираються протягом найближчих півтора місяців.
Rheinmetall запустила виробничу лінію після того, як Швейцарія відмовилася дозволити експорт 35 мм боєприпасів для Gepard в Україну.
За словами Паппергера, у липні Rheinmetall поставить перші 35-мм снаряди, виготовлені на новій виробничій лінії в Німеччині.
"Уряд замовив 300 тисяч снарядів... Цього року ми обов'язково поставимо від 40 тисяч до 60 тисяч снарядів", - сказав він.
Протягом усього року Паппергер чекає на оборонні замовлення на "двозначну суму" в мільярдах євро.
"Це, безперечно, буде наш найкращий рік з точки зору прийому замовлень", - сказав він, додавши, що очікує цілої низки угод - з транспортних засобів, боєприпасів, електроніки та радіолокаційних систем.
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