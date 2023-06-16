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Новини
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Rheinmetall поставить Україні снаряди для установок Gepard замість Швейцарії

gepard

Концерн Rheinmetall збирається в найближчі кілька тижнів укласти з урядом Німеччини контракт на мільярди і вже в липні поставити в Україну перші 35-мм снаряди для зенітних установок Gepard.

Про це заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

"Німеччина збирається укласти з нами великий рамковий контракт", - сказав він журналістам.

За словами Паппергера, вартість угоди сягне кількох мільярдів євро. Укласти її збираються протягом найближчих півтора місяців.

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Rheinmetall запустила виробничу лінію після того, як Швейцарія відмовилася дозволити експорт 35 мм боєприпасів для Gepard в Україну.

За словами Паппергера, у липні Rheinmetall поставить перші 35-мм снаряди, виготовлені на новій виробничій лінії в Німеччині.

"Уряд замовив 300 тисяч снарядів... Цього року ми обов'язково поставимо від 40 тисяч до 60 тисяч снарядів", - сказав він.

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Протягом усього року Паппергер чекає на оборонні замовлення на "двозначну суму" в мільярдах євро.

"Це, безперечно, буде наш найкращий рік з точки зору прийому замовлень", - сказав він, додавши, що очікує цілої низки угод - з транспортних засобів, боєприпасів, електроніки та радіолокаційних систем.

Автор: 

боєприпаси (2277) зброя (7471) Швейцарія (863) Rheinmetall (120)


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Топ коментарі
+9
Рейнметал не має ні якого відношення до Ф-16.
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16.06.2023 10:09
+8
😁 Уявляю озпач швейцарських виробників зброї! Двозначні суми у мільярдах! Та вони клянуть і швейцарську так звану нейтральність, якої насправді нема (про це окрема розмова), і швейцарських банкірів, які ховають за непогані вілсотки кацапські гроші, і швейцарську владу, яка не здатна швидко і головне - адекватно реагувати на виклики світовій безпеці.
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16.06.2023 10:15
+4
Дякуємо братня Німеччина! Ще би налагодити в України, чи хоча би в Польщі для України, виробництво стволів та снарядів калібру 155 мм, то ціни б Вам не було!
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16.06.2023 10:06
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де ф16?? вы там **** далы. второй год войны а нам только утиль дают
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16.06.2023 10:05 Відповісти
Рейнметал не має ні якого відношення до Ф-16.
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16.06.2023 10:09 Відповісти
Ты дебил?
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16.06.2023 10:38 Відповісти
Швейцарія -дно👎 Ну а для німецьких бариг це "золоте дно".
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16.06.2023 10:06 Відповісти
Дякуємо братня Німеччина! Ще би налагодити в України, чи хоча би в Польщі для України, виробництво стволів та снарядів калібру 155 мм, то ціни б Вам не було!
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16.06.2023 10:06 Відповісти
Для Гепарда 155мм?
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16.06.2023 10:14 Відповісти
777, Ceasar, Archer
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16.06.2023 10:15 Відповісти
+к этому списку FH70,TRF1,Krab,Zuzana2,AS90,M109,Pzh2000...В ВСУ уже много чего есть.
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16.06.2023 10:40 Відповісти
+
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16.06.2023 10:41 Відповісти
Може ще й Богдана, бо у нас із стволами не все ОК - "летять" страшенно
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16.06.2023 10:16 Відповісти
Так, для "Гепарда". І тоді він почне збивати москальську балістику ще на старті
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16.06.2023 10:45 Відповісти
😁 Уявляю озпач швейцарських виробників зброї! Двозначні суми у мільярдах! Та вони клянуть і швейцарську так звану нейтральність, якої насправді нема (про це окрема розмова), і швейцарських банкірів, які ховають за непогані вілсотки кацапські гроші, і швейцарську владу, яка не здатна швидко і головне - адекватно реагувати на виклики світовій безпеці.
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16.06.2023 10:15 Відповісти
Швейцарский разработчик и изготовитель пушки и снаряда с 2009 подразделение все той же Rheinmetall.
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16.06.2023 11:00 Відповісти
Тілки податки платить у федеральний і місцеві б'юджети Швейцарії. І зарплатню - швейцарським громадянам.
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16.06.2023 11:06 Відповісти
Шапіто Гнусавого вимагає ф 16. Це інфа для х.... нехай тремтить.
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16.06.2023 11:26 Відповісти
 
 