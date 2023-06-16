Rheinmetall поставить Україні снаряди для установок Gepard замість Швейцарії

Концерн Rheinmetall збирається в найближчі кілька тижнів укласти з урядом Німеччини контракт на мільярди і вже в липні поставити в Україну перші 35-мм снаряди для зенітних установок Gepard.

Про це заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

"Німеччина збирається укласти з нами великий рамковий контракт", - сказав він журналістам.

За словами Паппергера, вартість угоди сягне кількох мільярдів євро. Укласти її збираються протягом найближчих півтора місяців.

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Rheinmetall запустила виробничу лінію після того, як Швейцарія відмовилася дозволити експорт 35 мм боєприпасів для Gepard в Україну.

За словами Паппергера, у липні Rheinmetall поставить перші 35-мм снаряди, виготовлені на новій виробничій лінії в Німеччині.

"Уряд замовив 300 тисяч снарядів... Цього року ми обов'язково поставимо від 40 тисяч до 60 тисяч снарядів", - сказав він.

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Протягом усього року Паппергер чекає на оборонні замовлення на "двозначну суму" в мільярдах євро.

"Це, безперечно, буде наш найкращий рік з точки зору прийому замовлень", - сказав він, додавши, що очікує цілої низки угод - з транспортних засобів, боєприпасів, електроніки та радіолокаційних систем.