28% укриттів у Житомирській області непридатні для використання, - ДСНС

У Житомирській області розташовані 3 тисячі 429 захисних споруд, 72% з них - придатні для укриття населення.

Про це повідомив начальник відділу організації заходів цивільного захисту Головного управління ДСНС у Житомирській області Дмитро Гаврилюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"За результатами обстежень встановлено, що 72 відсотки всіх захисних споруд придатні для укриття населення, до них забезпечений цілодобовий доступ. Водночас 28% виявилися непридатними для прийому населення, а вісім відсотків були зачинені без можливості потрапити до них", – йдеться в повідомленні.

Рятувальники спільно з поліцією та представниками місцевої влади проводили обстеження сховищ, протирадіаційних укриттів та найпростіших укриттів.

За словами представника ДСНС, у найпростіших укриттях (підвалах, цокольних приміщеннях будинків) мають бути створені мінімальні умови для переховування людей, в тому числі і під час повітряної тривоги. Але такі умови є не скрізь. Частина укриттів підтоплена ґрунтовими водами, у частині відсутня доступність до них людей з інвалідністю.

"В окремих укриттях потрібно провести косметичний ремонт, навести елементарний порядок, налагодити там вентиляцію, водопостачання, каналізування, електропостачання, створити запас харчів, збільшити кількість місць для сидіння або лежання, влаштувати інтернет-мережі з використанням Wi-Fi", – додав Гаврилюк.

Також не скрізь є таблички із вказівкою, де знаходиться укриття та із зазначенням власника, місця зберігання ключів, контактів людини, у якої ці ключі зберігаються.