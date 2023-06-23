УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10975 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
411 3

28% укриттів у Житомирській області непридатні для використання, - ДСНС

укриття

У Житомирській області розташовані  3 тисячі 429 захисних споруд, 72% з них - придатні для укриття населення.

Про це повідомив начальник відділу організації заходів цивільного захисту Головного управління ДСНС у Житомирській області Дмитро Гаврилюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"За результатами обстежень встановлено, що 72 відсотки всіх захисних споруд придатні для укриття населення, до них забезпечений цілодобовий доступ. Водночас 28% виявилися непридатними для прийому населення, а вісім відсотків були зачинені без можливості потрапити до них", – йдеться в повідомленні. 

Рятувальники спільно з поліцією та представниками місцевої влади проводили обстеження сховищ, протирадіаційних укриттів та найпростіших укриттів.

За словами представника ДСНС, у найпростіших укриттях (підвалах, цокольних приміщеннях будинків) мають бути створені мінімальні умови для переховування людей, в тому числі і під час повітряної тривоги. Але такі умови є не скрізь. Частина укриттів підтоплена ґрунтовими водами, у частині відсутня доступність до них людей з інвалідністю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Близько 63 тис. укриттів перевірили в Україні, 24% - непридатні для використання, - МВС

"В окремих укриттях потрібно провести косметичний ремонт, навести елементарний порядок, налагодити там вентиляцію, водопостачання, каналізування, електропостачання, створити запас харчів, збільшити кількість місць для сидіння або лежання, влаштувати інтернет-мережі з використанням Wi-Fi", – додав Гаврилюк.

Також не скрізь є таблички із вказівкою, де знаходиться укриття та із зазначенням власника, місця зберігання ключів, контактів людини, у якої ці ключі зберігаються.

Автор: 

ДСНС (5251) укриття (323) Житомирська область (1305)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так и Зеленский не годен для своей должности, причем в 100% размере от самого Зеленского.
ПЫСЫ: и куда это Кличко запропастился? Тут бомбоубежища пропадают, а его нет...
показати весь коментар
23.06.2023 13:39 Відповісти
Барабанів немає, овочі нема чим нарізати і жодної електричної сковорідки за 700000 грн. От що мають робити люди в укритті без цих "критично важливих" речей?
показати весь коментар
23.06.2023 13:59 Відповісти
Вся эта херня и мышинная возня, вокруг бомбоубежищ- укрытий очень мне напоминает многолетнюю борьбу с выполнением по всей УКраине пандусов и подъёмников для лиц с ограниченной возможностью.....уже 30 лет как Украина приняла этот закон, по настоянию ЕС , а пандусы и подъёмники до сих пор выполнены не везде и не по проектам , а многие выполнены с грубейшими нарушениями...Зато деньги везде на местах освоили нужные подрядчики... А по отчётам и статистике у нас всё нормально , Всё выполнено, во всех регионах и по всей УКраине!!... НЕТ !!..Всё же есть отдельные пандусы, в крупных городах это вообще архитектурные шедевры., как и бомбоубежища...Но на 50 % это коммунистическая, еврейская , наглая ложь....
показати весь коментар
23.06.2023 14:09 Відповісти
 
 