Для успіху контрнаступу Україні потрібно більше авіації і боєприпасів, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що для успішного контрнаступу збройним силам необхідно більше літаків, гелікоптерів та ПЗРК, щоб покінчити із російським домінуванням у повітрі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він заявив в інтерв'ю The Telegraph.
За словами міністра, "викинути Росію з неба" є другим за важливістю викликом після постачання артилерійських боєприпасів. Він закликав до надання такої допомоги.
"Найбільша проблема контрнаступу - це стабільність постачання артилерійських боєприпасів, причому в достатній кількості. І другою найбільшою проблемою контрнаступу є домінування Росії в повітрі", - пояснив Кулеба.
Глава МЗС наголосив, що нинішній контрнаступ, або потенційний наступний не має розглядатися як вирішальний.
Кулеба також визнав, що якщо його результати на Заході не сприйматимуть як успішні, то голоси тих, хто наполягає на переговорах, "стануть гучнішими".
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 223330 (+680) осіб ліквідовано,
танків - 4017 (+4) од,
бойових броньованих машин - 7798 (+15) од,
артилерійських систем - 3985 (+44) од,
РСЗВ - 617 (+0) од,
засоби ППО - 379 (+3) од,... Джерело:
