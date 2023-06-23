УКР
Для успіху контрнаступу Україні потрібно більше авіації і боєприпасів, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що для успішного контрнаступу збройним силам необхідно більше літаків, гелікоптерів та ПЗРК, щоб покінчити із російським домінуванням у повітрі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він заявив в інтерв'ю The Telegraph.

За словами міністра, "викинути Росію з неба" є другим за важливістю викликом після постачання артилерійських боєприпасів. Він закликав до надання такої допомоги.

"Найбільша проблема контрнаступу - це стабільність постачання артилерійських боєприпасів, причому в достатній кількості. І другою найбільшою проблемою контрнаступу є домінування Росії в повітрі", - пояснив Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що нинішній контрнаступ, або потенційний наступний не має розглядатися як вирішальний.

Кулеба також визнав, що якщо його результати на Заході не сприйматимуть як успішні, то голоси тих, хто наполягає на переговорах, "стануть гучнішими".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Головний удар ще попереду, частину резервів ЗСУ буде задіяно пізніше, - Міноборони

Кулеба Дмитро (3605) контрнаступ (437)
+3
Твоя парафія призначати сексологинь та проктологинь на посади послів
показати весь коментар
23.06.2023 13:33 Відповісти
+2
Про обов"язкову явку всіх чоловіків мобілізаційного віку крім Івано-Франківського вже оголосили Оболонський в Києві та Чернігівський ТЦК. Озброїти всіх є чим, Кулєба? Чи знов, як в 41-му, в наступ з однією гвинтівкою на трьох?
показати весь коментар
23.06.2023 13:37 Відповісти
+2
Про обов"язкову явку всіх чоловіків мобілізаційного віку оголосили по вул.Хрещатик м.Київа . Точно так-же дебильно, незаконно в стиле зе )
показати весь коментар
23.06.2023 14:02 Відповісти
Твоя парафія призначати сексологинь та проктологинь на посади послів
показати весь коментар
23.06.2023 13:33 Відповісти
Про обов"язкову явку всіх чоловіків мобілізаційного віку крім Івано-Франківського вже оголосили Оболонський в Києві та Чернігівський ТЦК. Озброїти всіх є чим, Кулєба? Чи знов, як в 41-му, в наступ з однією гвинтівкою на трьох?
показати весь коментар
23.06.2023 13:37 Відповісти
Про обов"язкову явку всіх чоловіків мобілізаційного віку оголосили по вул.Хрещатик м.Київа . Точно так-же дебильно, незаконно в стиле зе )
показати весь коментар
23.06.2023 14:02 Відповісти
Мене турбує, що ці недолугі разпорядження по мобилізаціїї проводять у Києві і Чернигові. Де Боневтік ненавидить мерів, які не з партіїї слуга народу, ненавидить де немає більшості зелених в міськрадах. Ці зелені військові адміністрації хочуть на коліна поставити ті міста, які не покорилися слугам!!! Мера Чернигова Атрошенка прибрали, тепер взялися за Кличка. Мер Івано-франківська , Марцинків теж не з партіїї слуг До речі Марцинків дружив з мером Чернігова, і їздив туди, коли Чернигів був в осаді ,навіть отримав поранення. Зеля хоче поставити громадян цих міст у стойло!
показати весь коментар
23.06.2023 14:20 Відповісти
Солдат, винтовку добудешь в бою...
показати весь коментар
23.06.2023 16:11 Відповісти
Потрібні літаки -- може дадуть -- потім .
показати весь коментар
23.06.2023 13:40 Відповісти
Ще один стратег. Йди за арістовичем.
показати весь коментар
23.06.2023 13:48 Відповісти
В цьому випадку він правий. Фактично всі західні ЗМІ вже визнали наш контрнаступ, м"яко кажучи, не дуже успішним. Офіційний Захід поки що мовчить. Поки що...
показати весь коментар
23.06.2023 13:58 Відповісти
"Офіційний Захід" нарешті надав те, що Залужний просив ще восени (не все). Всі це розуміють, проте продовжують дурнувато кліпати очима та розраховувати на "українське чудо".
Чудес не буває...
показати весь коментар
23.06.2023 14:02 Відповісти
Восени в кацапів ще не було таких укріплень, тому зараз потрібно всього в кілька разів більше. Крім того, для успішного наступу вкрай потрібна авіація, ППО, розвідувальні і ударні дрони та засоби РЕБ. В необмеженій кількості, як і снаряди. Інакше просто безглуздо покладемо тисячі житів наших воїнів...
показати весь коментар
23.06.2023 14:10 Відповісти
Генштаб так не думает. А о чём эти цифры с мая говорят?
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 223330 (+680) осіб ліквідовано,
танків - 4017 (+4) од,
бойових броньованих машин - 7798 (+15) од,
артилерійських систем - 3985 (+44) од,
РСЗВ - 617 (+0) од,
засоби ППО - 379 (+3) од,... Джерело:
показати весь коментар
23.06.2023 14:30 Відповісти
Скільки вам років?
показати весь коментар
23.06.2023 15:00 Відповісти
Є орікс, можете ним послуговуватися, там цифри менші зате реальні і з обох сторін
показати весь коментар
23.06.2023 16:13 Відповісти
Якобо біса почали наступ бе засобів до перемоги, як завжди думали що кацапи просто перелякаються і побіжуть? Просто пацанів поклали, сотні одиниць техніки втратили, захопили 2 села, 47 бригада розбита, 31 розбита. А тепер бігають з повістками по всій Україні.

Ну правильно! Не Кульйобині діти на фронті, і не Стефанчука, і не Данілова, і не Дєрмака, і не Рєзнікова.

Любителі шашликів всраті.
показати весь коментар
23.06.2023 13:56 Відповісти
8 сіл, 105 одиниць з них 43 змогли евакуювати, за розгром 2 бригад не писали західні експерти, схоже на вкид параші.
показати весь коментар
23.06.2023 16:17 Відповісти
Якобо біса почали наступ бе засобів до перемоги, як завжди думали що кацапи просто перелякаються і побіжуть? Просто пацанів поклали, сотні одиниць техніки втратили, захопили 2 села, 47 бригада розбита, 31 розбита. А тепер бігають з повістками по всій Україні.
А вам не спадало на думку,що все так і було заплановано?
Піти у наступ без чисельної переваги на напрямку,щоб покласти людей(хитрий спосіб знищення українців укр.владою),а потім наступ зупинити зі словами,що сил вже нема і треба зупиняти війну,тобто заморожувати,або буде оперативна пауза до слідуючого літа.Ось побачите,так і буде.
показати весь коментар
23.06.2023 16:56 Відповісти
То давайте виміняємо всіх наших міністрів вкупі з найвеличнішим на одну-дві ескадрильї F-16.
Користі буде набагато більше
показати весь коментар
23.06.2023 14:00 Відповісти
От цікаво чи всі ті, хто подає голоса за переговори є російськими агентами, чи є дибіли які ще вірять у те, що з росієй можно про щось домовлятись? У першому випадку це структурована база рашистських агентів, у другому - база клієнтів у псіхушку без права обіймати якись посади від слова зовсім.
показати весь коментар
23.06.2023 14:06 Відповісти
Оооо! Ну накінець починає доходити на 2му році великої війни. Як там УкрОборонПром поживає? Зарплату всі регулярно отримують? Премії?
показати весь коментар
23.06.2023 23:18 Відповісти
 
 