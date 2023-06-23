Однопартієць Шольца Тірзе назвав Росію непереможною та закликав до дипломатії

Колишній президент німецького Бундестагу Вольфганг Тірзе закликає не відмовлятися від політики, спрямованої на пом’якшення і збалансованість у відносинах з Росією.

Про це він написав у гостьовій статті для журналу Publik-Forum, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Політик правлячої Соціал-демократичної партії вважає, що у військовому плані Росія "непереможна". Тому, за його словами, дипломатії необхідно знову віддати належне, щоб гармати замовкли якнайшвидше.

У той же час Тірзе підкреслив, що повинна бути військова солідарність з Україною.

"Президент Росії Володимир Путін - це не те ж саме, що і Росія", - заявив також він.

За словами ексспікера, Росія залишається важливою частиною Європи і після Путіна повинна бути частиною перспективи загальноєвропейської архітектури безпеки.