Однопартієць Шольца Тірзе назвав Росію непереможною та закликав до дипломатії
Колишній президент німецького Бундестагу Вольфганг Тірзе закликає не відмовлятися від політики, спрямованої на пом’якшення і збалансованість у відносинах з Росією.
Про це він написав у гостьовій статті для журналу Publik-Forum, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Політик правлячої Соціал-демократичної партії вважає, що у військовому плані Росія "непереможна". Тому, за його словами, дипломатії необхідно знову віддати належне, щоб гармати замовкли якнайшвидше.
У той же час Тірзе підкреслив, що повинна бути військова солідарність з Україною.
"Президент Росії Володимир Путін - це не те ж саме, що і Росія", - заявив також він.
За словами ексспікера, Росія залишається важливою частиною Європи і після Путіна повинна бути частиною перспективи загальноєвропейської архітектури безпеки.
Це « принципова» позиція муттер Меркель «Путин ферштейн».
Доречі, вона сама, досі не вибачилася та не покаялась за свої 16 років підтримки ху&ла.
Зараз підніметься уся « королевская рать» кацапських холуїв у Неметчині.
2. Рузвельт до крайніх течій не відноситься.
3.Будував не Рузвельт, а капіталісти, на кшталт форда, за гроші.
4. не розумію, що ви хочете довести.
Джонсон, Воллес - це партія Торі, праві, вороги социнтерну.
Тому Джонсон наприкінці 2021 року зламав гру ліваків і проголосив "Жодних перемовин щодо України без участі України"
https://www.bbc.com/russian/news-59590039 Дайджест: "Никаких переговоров по Украине без участия Украины", и что стоит за словами Путина о геноциде в Донбассе - BBC News Русская служба
Социнтерн завжди лицемірно всіх здавав і продавав, починаючи з Рузвельта, який визнав Радянську совдепию і любив сталіна. Він побудував сраліну 500 військових заводів і через це сталася Друга світова війна. Ліві завжди дружили з Московією і торгували з нею. І зараз вони хотіли продати Україну, як Чехословаччину в 1938 р. Обама почав продавати Україну в 2014 р. Але в 1938 р. Чехословаччина не стала чинити опір, а Україна стала. Тільки тому ліваки були змушені давати зброю - інакше люди на наступних виборах викинуть їх у відро для сміття.
тут обидва фактори грають. популярна, свіжа теорія та підтримка радянського союзу.
ви так сильно спростили такий великий період, починаю вам заздрити)
Правильно! По суті ******* соціалісти - це троцькісти. Тому вони вигодували Китай і Рашку. "Мировую революцію" тепер називають "глобалізмом". І якби Україна здалася, як Чехословаччина в 1938 р., то соціалісти-глобалісти були б безмежно щасливі.
Росія вже 30 років, як не має плутонію, який продала Америці.
Тірзе, Фрунзе, Текумзе - це все з одного ряду ...
--------
Довбень, саме росіяни виростили собі таке *****. Вони один одного вартують - що кацапи, що їхній цар "Гумова Дупа".
p.s. Слабительное назвать "тирзекал".
Ці пацики щось говорили про непереможність третього Рейху, але чим все закінчилось пану Тірзе мабуть невідомо, та і ніхто із союзників не збирався домовлятись, бо тодішня Німеччина була колективним Гітлером, як і ******* Росія є колективним Путіним.
хто її перемагати збирається?
просто викинути звідси - і все!
