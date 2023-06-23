УКР
Однопартієць Шольца Тірзе назвав Росію непереможною та закликав до дипломатії

Колишній президент німецького Бундестагу Вольфганг Тірзе закликає не відмовлятися від політики, спрямованої на пом’якшення і збалансованість у відносинах з Росією.

Про це він написав у гостьовій статті для журналу Publik-Forum, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Політик правлячої Соціал-демократичної партії вважає, що у військовому плані Росія "непереможна". Тому, за його словами, дипломатії необхідно знову віддати належне, щоб гармати замовкли якнайшвидше.

У той же час Тірзе підкреслив, що повинна бути військова солідарність з Україною.

"Президент Росії Володимир Путін - це не те ж саме, що і Росія", - заявив також він.

Також читайте: Лідер правої німецької партії "AfD" Хрупалла порівняв Україну з нацистською Німеччиною

За словами ексспікера, Росія залишається важливою частиною Європи і після Путіна повинна бути частиною перспективи загальноєвропейської архітектури безпеки.

Топ коментарі
+35
консерви, консерви...
23.06.2023 14:48 Відповісти
+31
просто хотiлось би його спитати-а куди подiвався '' непереможний'' радянський союз?
23.06.2023 15:02 Відповісти
+24
Ні, ні-це не зрада…

Це « принципова» позиція муттер Меркель «Путин ферштейн».

Доречі, вона сама, досі не вибачилася та не покаялась за свої 16 років підтримки ху&ла.

Зараз підніметься уся « королевская рать» кацапських холуїв у Неметчині.
23.06.2023 15:00 Відповісти
консерви, консерви...
23.06.2023 14:48 Відповісти
Марення божевільного.
23.06.2023 15:00 Відповісти
просто хотiлось би його спитати-а куди подiвався '' непереможний'' радянський союз?
23.06.2023 15:02 Відповісти
...і непереможний Райх
23.06.2023 16:10 Відповісти
...та Священна Римська імперія....
23.06.2023 17:08 Відповісти
Ні, ні-це не зрада…

Це « принципова» позиція муттер Меркель «Путин ферштейн».

Доречі, вона сама, досі не вибачилася та не покаялась за свої 16 років підтримки ху&ла.

Зараз підніметься уся « королевская рать» кацапських холуїв у Неметчині.
23.06.2023 15:00 Відповісти
хто казав, що це зрада? ви з ким сперечаєтесь?
23.06.2023 15:05 Відповісти
протухлі...
23.06.2023 15:08 Відповісти
З ботулізмом...
23.06.2023 15:15 Відповісти
Так, але ж симптоматично, що навіть консерви ху*лушу вже списують
23.06.2023 15:27 Відповісти
Ні, це ліваки, соціалісти, вони завжди торгували з московиєю, продавали інших під гучні гасла. Вони визнали СРСР у 1933 р., продали Чехословаччину в 1938 р., а тепер намагаються продати Україну
23.06.2023 17:08 Відповісти
кдб всіх крайніх вербує вже 100 років, як лівих, так і правих.
23.06.2023 17:14 Відповісти
Хто вербував Рузвельта, який визнав совдепію і побудував сраліну 500 військових заводів для майбутньої війни?
23.06.2023 17:17 Відповісти
1. я не казав, що вербували всіх.
2. Рузвельт до крайніх течій не відноситься.
3.Будував не Рузвельт, а капіталісти, на кшталт форда, за гроші.
4. не розумію, що ви хочете довести.
23.06.2023 17:23 Відповісти
Байден, Меркель, Макрон, Шольц = усі ліві, социнтерн.
Джонсон, Воллес - це партія Торі, праві, вороги социнтерну.

Тому Джонсон наприкінці 2021 року зламав гру ліваків і проголосив "Жодних перемовин щодо України без участі України"

https://www.bbc.com/russian/news-59590039 Дайджест: "Никаких переговоров по Украине без участия Украины", и что стоит за словами Путина о геноциде в Донбассе - BBC News Русская служба

Социнтерн завжди лицемірно всіх здавав і продавав, починаючи з Рузвельта, який визнав Радянську совдепию і любив сталіна. Він побудував сраліну 500 військових заводів і через це сталася Друга світова війна. Ліві завжди дружили з Московією і торгували з нею. І зараз вони хотіли продати Україну, як Чехословаччину в 1938 р. Обама почав продавати Україну в 2014 р. Але в 1938 р. Чехословаччина не стала чинити опір, а Україна стала. Тільки тому ліваки були змушені давати зброю - інакше люди на наступних виборах викинуть їх у відро для сміття.
23.06.2023 17:43 Відповісти
ну а хто підтримував ліві течії по світу та "раздувал пожар мировой революции"
тут обидва фактори грають. популярна, свіжа теорія та підтримка радянського союзу.

показати весь коментар
23.06.2023 18:00 Відповісти
"ну а хто підтримував ліві течії по світу та "раздувал пожар мировой революции"

Правильно! По суті ******* соціалісти - це троцькісти. Тому вони вигодували Китай і Рашку. "Мировую революцію" тепер називають "глобалізмом". І якби Україна здалася, як Чехословаччина в 1938 р., то соціалісти-глобалісти були б безмежно щасливі.
23.06.2023 18:38 Відповісти
Немає гіршого ворога чим людина з лівацькою ідеологією
23.06.2023 21:20 Відповісти
В реале сталина и комуняк в США никогда не любили, даже ненавидели и по сей день. А заводы в совок поставляли и монтировали итд по причине жуткой депрессии накануне в стране. Это и спасло Америку. А на 2 мировой ещё и заработали неслыханно. А потом дав деньги Европе, быстро востановили покупательную способность европейцев. Ну а что покупали европейцы в 50-70гг 20 века, так ясно, всё почти американское. Тут просто всё---его величество бабло! Кстати всё верно. Ведь налоги то тоже летели в бюджет сумасшедшие. Так работает свободный рынок. Классика жанра.
23.06.2023 22:39 Відповісти
бат твенті бакс іс алвайс твенті бакс ...
23.06.2023 14:50 Відповісти
Адольф теж був непереможний--от би хтось так цього гівнюха спитав
23.06.2023 14:50 Відповісти
і політику помьякшання щодо гітлеру теж проводили
23.06.2023 14:53 Відповісти
Берлин чей?... а "можем павтарить" только у низкорослого свербит?... он не отделим от нынешней хрюсии, он ее творец, она его вдохновитеь...
23.06.2023 14:51 Відповісти
"Росія непереможна" ? Це ***** так сказало ?
Росія вже 30 років, як не має плутонію, який продала Америці.
Тірзе, Фрунзе, Текумзе - це все з одного ряду ...
23.06.2023 14:53 Відповісти
"Президент Росії Володимир Путін - це не те ж саме, що і Росія", - заявив також він.
--------
Довбень, саме росіяни виростили собі таке *****. Вони один одного вартують - що кацапи, що їхній цар "Гумова Дупа".
23.06.2023 14:54 Відповісти
Ще одна "консерва" вибухнула, розбризкуючи навкруги кацапське лайно.
23.06.2023 14:55 Відповісти
Интересно, почему каждый, кто симпатизирует т.н. "россии" - своим внешним видом вызывает комбинацию тошнотворной тоски и рыгательного рефлекса?
p.s. Слабительное назвать "тирзекал".
23.06.2023 14:55 Відповісти
Тому, що як казав слуга сера Генрі - Беррімор : "Підараси, Сер".
23.06.2023 14:59 Відповісти
дивлюсь на Тірзе й розумію, для нього і йомуподібним чмоням, денацифікація після ІІ Світової виявилась звичайною кастрацією... ( мій кастрований кіт, відносно горобців і мишей поводить себе так, як Трізе відносно кацапів)
23.06.2023 15:00 Відповісти
23.06.2023 15:02 Відповісти
Німецька, політична хвойда.
23.06.2023 15:04 Відповісти
Пану Тірзе варто почитати виступи Гітлера і Геббельса в 44-45 роках ( вільний доступ до речі ).
Ці пацики щось говорили про непереможність третього Рейху, але чим все закінчилось пану Тірзе мабуть невідомо, та і ніхто із союзників не збирався домовлятись, бо тодішня Німеччина була колективним Гітлером, як і ******* Росія є колективним Путіним.
23.06.2023 15:04 Відповісти
еще один *********... "от Мацквы до британских морей". Какая тухлая консерва
23.06.2023 15:06 Відповісти
Такая непобедимая, что уже давно маленькой Чечне дань платит
23.06.2023 15:07 Відповісти
дурне - воно і в Німеччині дурне
хто її перемагати збирається?
просто викинути звідси - і все!
23.06.2023 15:07 Відповісти
Тірзе друг і поплічник шрьодера? чи зависник його посаді в кацапів?
23.06.2023 15:09 Відповісти
Якщо "непереможна", нехай віддадуть їм 1/3 Дойчланд з Берліном.
23.06.2023 15:14 Відповісти
ймовірно це нащадок резидентів Судоплатова 4 управління НКВС ...***** його відкопав і спантеличив на подвиг...
23.06.2023 15:24 Відповісти
У них один папа или одна мама?
23.06.2023 15:28 Відповісти
Тирзе похож на Шария в старости.
23.06.2023 16:05 Відповісти
А японцы в 1905 об этом не знали.
23.06.2023 15:34 Відповісти
с террористами не договариваются их уничтожают

23.06.2023 15:34 Відповісти
І скільки таких гидот ходить по Землі!
23.06.2023 15:39 Відповісти
Однопартянец Шмальца
23.06.2023 15:39 Відповісти
как то так, вы держитесь, самолетов нет
23.06.2023 15:39 Відповісти
ниже все об армии РФ
23.06.2023 15:45 Відповісти
НОВОСТИ МИРА

https://korrespondent.net/world/russia/4601047-kak-nachalas-y-komu-vyhodna-voina-prozrenye-pryhozhyna

https://korrespondent.net/world/russia/4601047-kak-nachalas-y-komu-vyhodna-voina-prozrenye-pryhozhyna СЮЖЕТКак началась и кому выгодна война. "Прозрение" Пригожина
23.06.2023 15:44 Відповісти
Дивуюсь вмінню наших змі - розповсюджувати маячню різних забугорних політичних лузерів .
23.06.2023 15:55 Відповісти
а ты почитай выше ,он почти правду говорит
23.06.2023 16:00 Відповісти
Хай це п*дрило п*здує нах*й!
23.06.2023 16:02 Відповісти
і еті люді клеймять Україну корупцією. Наша корупція вилікується законами, а їхня проституція?
23.06.2023 16:17 Відповісти
Законами які приймають корупціонери корупція не лікується. Зовсім.
23.06.2023 16:19 Відповісти
так. Але не думаю, що нічого не поміняється після війни. Величезна частина терпимих до рускомірскіх скоробагатьків виїхала (сподіваюсь назавжди), потихеньку виборець навчиться думати не животом, а головою
23.06.2023 16:27 Відповісти
Дуже сумніваюсь. 300 років кацапи трахали Україну в хвіст і в гриву. Підніміть голову і гляньте в урядові кабінети - В Кабміні лише 15,5% етнічних українців. Подивіться на призначення зелених - кацап, жид або якісь арахамії з гогілашвілями. Формування особистості закінчується до 10 років і та маса уже сформованих дорослих навіть не усвідомлює що отруєна кацапським спадком і буду продовжувати "рєшалово" годуючи корупціонерів. І це велика проблема! В той час як Україна воює багатії сидять за кордоном і отримують прибуток з підприємств якими володіють. І вони повернуться. Всі. І будуть вихвалятися що вони були "воїнами економічного фронту" та "наповнювали бюджет податками" і тільки завдяки їм ми перемогли. А ті хто вціліє і повернеться з війни в розруху буде думати "лише животом" і де знайти жінку бо більшість біженок не повернуться з Європи. Зелені почвари вже готують нас до навали дешевої робочої сили з найбідніших країн. На фоні цих напівдиких нечупар навіть ватна королєвська з рабіновічєм і бойко будуть виглядати "своїми в дошку"... А от думати головою українці не вміють. За 300 років нас таки навчили не думати і "зелені гівно" на Печерських пагорбах є вагомим свідченням дурості українців...
23.06.2023 22:59 Відповісти
Короче в германской политике ******* на *******.... Вот что значит разваленные комсомолкой спецслужбы и армия.
23.06.2023 16:24 Відповісти
80 лет в этом году, выходец из ГДР, дедушка уже в истории
Весной 2005 года он возглавил делегацию к мавзолею https://de.wikipedia.org/wiki/Volksrepublik_China китайского https://de.wikipedia.org/wiki/Diktatur диктатора https://de.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong Мао Цзэдуна
23.06.2023 16:42 Відповісти
23.06.2023 16:46 Відповісти
В какой-то пакости я этого товарища уже видел...
https://images.cnscdn.com/images/6/e/0/0/6e001d031cb152793920c081b9084a4e/original.jpg
23.06.2023 16:56 Відповісти
Ой дурак. Не понимает,что срани будет больше в Европе. Какая сбалансированность с голой задницой и свинюшником при таких громаднейших природных богатствах.
23.06.2023 17:16 Відповісти
"Штазівська" консерва вілізла нагору ,він і меркельша є вихідцями з гдр , а ймовірно є давнім агентом "Штазі" .
23.06.2023 17:24 Відповісти
Зрозуміло, зрозуміло: має бути нескінченний "горщик кашки".
23.06.2023 17:44 Відповісти
получив білу ладу від фашистів і став прихильником кацапів
23.06.2023 18:36 Відповісти
 
 