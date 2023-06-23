Із деокупованих П’ятихаток евакуювали ще 7 осіб, - ОВА

Із деокупованих П’ятихаток на Запоріжжі евакуювали 7 осіб.

Про це заявив глава ОВА Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У П’ятихатках наразі проводяться стабілізаційні заходи. Ворог б'є по населеному пункту і там залишаються цивільні люди. Вчора, майже вночі, вдалося вивезти на більш безпечну територію ще 7 людей", - сказав він.

Раніше повідослялось, що 19 червня з села українським військовим вдалось евакуювати родину з 6 осіб, двоє з яких - діти.

Люди розповідали, що в окупації жили понад рік, ховалися в погребі. Діти продовжували весь цей час навчатися дистанційно в українській школі. Із села виходили пішки. За 40 хвилин пройшли 5 км.

