Із деокупованих П’ятихаток евакуювали ще 7 осіб, - ОВА
Із деокупованих П’ятихаток на Запоріжжі евакуювали 7 осіб.
Про це заявив глава ОВА Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У П’ятихатках наразі проводяться стабілізаційні заходи. Ворог б'є по населеному пункту і там залишаються цивільні люди. Вчора, майже вночі, вдалося вивезти на більш безпечну територію ще 7 людей", - сказав він.
Раніше повідослялось, що 19 червня з села українським військовим вдалось евакуювати родину з 6 осіб, двоє з яких - діти.
Люди розповідали, що в окупації жили понад рік, ховалися в погребі. Діти продовжували весь цей час навчатися дистанційно в українській школі. Із села виходили пішки. За 40 хвилин пройшли 5 км.
