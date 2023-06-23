ЄС запровадив санкції проти низки російських "воєнкорів"
У санкційний список Євросоюзу потрапили російські так звані "воєнкори".
Про це пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.
Так, у санкційному переліку фігурують глави Бєлгородської, Воронезької, Магаданської областей, Камчатського, Краснодарського та Ставропольського країв.
"Також туди потрапили Z-воєнкори: Семен Пегов, Олександр Сладков, Андрій Медведєв та Євген Піддубний. Під санкціями опинилися зокрема творець ТГ-каналу "Рыбарь" Михайло Звінчук, низка журналістів ВДТРК, Першого каналу, телеканалу "Звезда" та ще низки російських ЗМІ", - йдеться в повідомленні.
Також під санкціями тепер "Вагнер-Центр", група компаній з кібербезпеки Positive Technologies, завод ім. Свердлова.
Загалом під санкції ЄС потрапили 71 фізособа та 33 юрособи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як щодо Росатома та торгівлі діамантами? Як щодо поставрк газу та нафти Угорщині?
Доречі, поставки з Роісі до Угорщини йдуть через Україну. Щось я не бачу, щоб ЗЄ-влада хоч якось цьому завадила.
Краще групу хороших снайперів.