ЄС запровадив санкції проти низки російських "воєнкорів"

пегов

У санкційний список Євросоюзу потрапили російські так звані "воєнкори".

Про це пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Так, у санкційному переліку фігурують глави Бєлгородської, Воронезької, Магаданської областей, Камчатського, Краснодарського та Ставропольського країв.

"Також туди потрапили Z-воєнкори: Семен Пегов, Олександр Сладков, Андрій Медведєв та Євген Піддубний. Під санкціями опинилися зокрема творець ТГ-каналу "Рыбарь" Михайло Звінчук, низка журналістів ВДТРК, Першого каналу, телеканалу "Звезда" та ще низки російських ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

Також під санкціями тепер "Вагнер-Центр", група компаній з кібербезпеки Positive Technologies, завод ім. Свердлова.

Загалом під санкції ЄС потрапили 71 фізособа та 33 юрособи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні набув чинності 11-й пакет санкцій ЄС проти Росії (оновлено)

пропаганда (2850) санкції (12582) Євросоюз (14016)
Топ коментарі
+7
Санкції проти папуг. Можна ще ввести санкції проти дизайнерів сайтів. Дуже потужно.

Як щодо Росатома та торгівлі діамантами? Як щодо поставрк газу та нафти Угорщині?

Доречі, поставки з Роісі до Угорщини йдуть через Україну. Щось я не бачу, щоб ЗЄ-влада хоч якось цьому завадила.
23.06.2023 15:26 Відповісти
+3
Не треба санкцій.
Краще групу хороших снайперів.
23.06.2023 16:02 Відповісти
+2
Очень мощно...
23.06.2023 16:19 Відповісти
толку.. вони на рупіях існують
23.06.2023 15:23 Відповісти
Санкції проти папуг. Можна ще ввести санкції проти дизайнерів сайтів. Дуже потужно.

Як щодо Росатома та торгівлі діамантами? Як щодо поставрк газу та нафти Угорщині?

Доречі, поставки з Роісі до Угорщини йдуть через Україну. Щось я не бачу, щоб ЗЄ-влада хоч якось цьому завадила.
23.06.2023 15:26 Відповісти
ще б у нас заборонили доморощених ,так званих воєнкорів отих Світанів-Жданових..кіздаболів ютюбовських
23.06.2023 15:31 Відповісти
навіщо забороняти, а свобода слова?
23.06.2023 15:36 Відповісти
включіть тоді на ,тєлємарафоні -скабєєву салавьйова.кісєльова..--це теж свобода слова.нє всьо так адназначна?
23.06.2023 15:59 Відповісти
Не треба санкцій.
Краще групу хороших снайперів.
23.06.2023 16:02 Відповісти
тому ж ублюдочному пєгову ногу відірвало.. і воно і далі воєнкорить. краще би голову йому тоді відірвало. світ чистішим став би.
23.06.2023 16:14 Відповісти
Телемарафон на черзі
23.06.2023 16:16 Відповісти
Очень мощно...
23.06.2023 16:19 Відповісти
Самая лучшая санкция, она и единственная так это вырыть котлован, загнать всю эту свору в яму и облить бензином, говорят что если что-то горит то это привлекательное зрелище
23.06.2023 16:52 Відповісти
Там нет лиц. Есть юрхари и физрыла
23.06.2023 19:05 Відповісти
 
 