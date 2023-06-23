ЄС запровадив санкції проти низки російських "воєнкорів"

У санкційний список Євросоюзу потрапили російські так звані "воєнкори".

Про це пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Так, у санкційному переліку фігурують глави Бєлгородської, Воронезької, Магаданської областей, Камчатського, Краснодарського та Ставропольського країв.

"Також туди потрапили Z-воєнкори: Семен Пегов, Олександр Сладков, Андрій Медведєв та Євген Піддубний. Під санкціями опинилися зокрема творець ТГ-каналу "Рыбарь" Михайло Звінчук, низка журналістів ВДТРК, Першого каналу, телеканалу "Звезда" та ще низки російських ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

Також під санкціями тепер "Вагнер-Центр", група компаній з кібербезпеки Positive Technologies, завод ім. Свердлова.

Загалом під санкції ЄС потрапили 71 фізособа та 33 юрособи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні набув чинності 11-й пакет санкцій ЄС проти Росії (оновлено)