УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10293 відвідувача онлайн
Новини Війна
6 351 18

Росіяни заявляють про ракетні удари в окупованих Генічеську та Скадовську

обстріл_лого

Російські окупанти твердять, що по Генічеську та Скадовську на Херсонщині були нанесені ракетні удари.

Про це заявив голова окупаційної "адміністрації" тимчасово захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

Він твердить, що ЗСУ випустили по Геничеську та Скадовську щонайменше чотири ракети Storm Shadow. Інформація про постраждалих та руйнування, за словами Сальдо, уточнюється.

Також читайте: Рашисти завдали ударів по населених пунктах Запорізької області, загинув місцевий житель, - ОВА . ФОТО

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що в Геничеську пролунали щонайменше три вибухи, і над містом підіймаються стовпи чорного диму.

Автор: 

обстріл (30447) Сальдо Володимир (83) Скадовськ (70) Генічеськ (39) Херсонська область (6127)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
а що ж ви хотіли-
літо,спека,
сонячний удар за ударом..
показати весь коментар
23.06.2023 15:43 Відповісти
+12
а ви що хотіли? Щоб ми вас мармаладом закидували??
показати весь коментар
23.06.2023 15:48 Відповісти
+12
показати весь коментар
23.06.2023 15:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а що ж ви хотіли-
літо,спека,
сонячний удар за ударом..
показати весь коментар
23.06.2023 15:43 Відповісти
вони хотіли того шо хотіли.
показати весь коментар
23.06.2023 15:44 Відповісти
Добре, що до об'єкту у Хмельницькій області ракети орків не долетіли вночі!
показати весь коментар
23.06.2023 15:45 Відповісти
свято починається...
показати весь коментар
23.06.2023 15:45 Відповісти
а ви що хотіли? Щоб ми вас мармаладом закидували??
показати весь коментар
23.06.2023 15:48 Відповісти
Отримали привітання від ЗСУ?

Так це нормально. Звикайте.

Бо по Криму ЗСУ ще не починало .
показати весь коментар
23.06.2023 15:48 Відповісти
Якось же потрібно поздоровити окупанта з початком курортного сезону на Арабатській стрілці, заодно і підрихтувати міст, що з'єднує Арабатську стрілку в районі Генічеського залізничного вокзалу з територією Херсонської області,- все буде Чонгар, козломорді 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
23.06.2023 15:48 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2023 15:49 Відповісти
Разумно! И необязательно ждать ночи для ракетных ударов. Днём оркам лучше видно разрушения и лучше планировать побег в рашку.
показати весь коментар
23.06.2023 15:50 Відповісти
І шо?! Ми таке пошті кожен день переживаємо...
показати весь коментар
23.06.2023 15:51 Відповісти
Нормас, якщо шторм шадов випустили, то логічно, що це були важливі об'єкти для козломордих, бажано побільше жертв серед колаборантів та окупантів
показати весь коментар
23.06.2023 15:53 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2023 15:53 Відповісти
расея опять бомбит Украину
показати весь коментар
23.06.2023 16:00 Відповісти
против Storm Shadow нет приема
показати весь коментар
23.06.2023 16:15 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2023 16:31 Відповісти
а шо, цукровою пудрою їх посипати, чи шо?
показати весь коментар
23.06.2023 16:32 Відповісти
"База Росгвардии в Геническе. Украинский ответ на российский ракетный террор не заставил себя ждать. Оккупантам не будет покоя на нашей земле! Уничтожаем рашистов, держим небо!".
показати весь коментар
23.06.2023 17:02 Відповісти
Русня, покажите последствия этих ударов
показати весь коментар
23.06.2023 17:43 Відповісти
 
 