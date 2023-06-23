Росіяни заявляють про ракетні удари в окупованих Генічеську та Скадовську
Російські окупанти твердять, що по Генічеську та Скадовську на Херсонщині були нанесені ракетні удари.
Про це заявив голова окупаційної "адміністрації" тимчасово захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.
Він твердить, що ЗСУ випустили по Геничеську та Скадовську щонайменше чотири ракети Storm Shadow. Інформація про постраждалих та руйнування, за словами Сальдо, уточнюється.
Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що в Геничеську пролунали щонайменше три вибухи, і над містом підіймаються стовпи чорного диму.
