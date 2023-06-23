УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9704 відвідувача онлайн
Новини
2 779 23

Про Головнокомандуючого ЗСУ Залужного вийде книга

людмила,валерій,залужний,долгоновська

Колишня радниця Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного Людмила Долгоновська пише книжку про "генерала з теплої сталі", як вона назвала Залужного. За її словами, це будуть її спостереження за Головнокомандувачем великої країни під час великої війни. Залужний погодив написання такої книги.

Про це Долгоновська повідомила в інтерв’ю виданню "Новинарня", передає Цензор.НЕТ.

"Він спочатку сказав: "Нема тобі чим зайнятися. Краще поспи". Але потім: "Добре, пиши". Думаю, в майбутньому Валерій Федорович буде такою "рок-зіркою" всіх військових академій світу. Це колосальний досвід. І це такий набір його особистих якостей, які дозволяють бути тим, ким він є. Справді цілісною особистістю", - розповідає Долгоновська.

За її словами, Залужний – беззаперечний авторитет для іноземних колег. До нього ставляться із захватом. А в його особі – і до всіх Збройних сил України. А в житті він дуже добра і сором’язлива людина.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Залужний - дуже скромна людина, - експіарниця Генштабу Долгоновська. ВIДЕО

"Валерій Федорович насправді добрий, відкритий, приязний, із класним почуттям гумору. Людина, яка підтримує, довіряє, дає багато можливостей для роботи, багато свободи, і водночас це означає багато відповідальності. Але не дай Бог підвести… Неохоче дає коментарі чи спілкується з пресою. "Ну, будь ласка, ви – історична фігура". – "Я просто роблю свою роботу". Він страшенно скромний, хоч і дуже популярний", - розповідає колишня радниця Залужного.

Вона також ділиться спогадами про Залужного у перші дні повномасштабного російського вторгнення.

"Він діяв дуже впевнено, доповіді заслуховував, накази віддавав дуже чітко. Не було ніякої розгубленості, надлишкових емоцій. Пам’ятаю, надвечір принесли чай у великому термосі і бутерброди. Вони машинально брали, навіть не повертаючи голову. Не відволікалися ні на що. Перші три доби він узагалі не спав. Потім вони почали чергувати: він, Шаптала (начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала. - Прим. ред.) і Мойсюк (Євген Мойсюк – заступник Головкома), поки хтось на пару годин "виключався", - згадує Людмила.

За її словами, Залужний завжди каже, що не слід недооцінювати ворога, і водночас - що ворога треба знищувати. До планування операцій підходить із холодною головою, без ненависті і люті, і прораховує все так, щоб зберегти якомога більше життів наших військових.

"Це залізо, яке не гнеться, загартоване. Сталь. Але це залізо не холодне, а тепле. Він – людина високого інтелекту. У нього з усіх питань є позиція – з питань розвитку ЗСУ, щодо безпеки України в цілому. Запити по зброї обґрунтовані з великим розумінням пріоритетності, аргументів, чому, як ми це застосуємо. Аналіз військових операцій з точки зору майбутнього військової науки", - наголошує ексрадниця Головкома.

Людмила Довгоновська працювала радницею зі стратегічних комунікацій Валерія Залужного з моменту його призначення Головнокомандувачем ЗСУ в липні 2021 року до 1 березня 2023 року.

Автор: 

книги (453) Залужний Валерій (733)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Бубочка місця не знайде від заздрості
показати весь коментар
23.06.2023 16:59 Відповісти
+14
Генерал Валерій Залужний буде наступним Президентом України
показати весь коментар
23.06.2023 16:57 Відповісти
+13
Генерал Ейзенхауер, після другої світової війни, був двічі президентом Америки - одним з найкращих... згадалось.
показати весь коментар
23.06.2023 17:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Генерал Валерій Залужний буде наступним Президентом України
показати весь коментар
23.06.2023 16:57 Відповісти
Генерал Ейзенхауер, після другої світової війни, був двічі президентом Америки - одним з найкращих... згадалось.
показати весь коментар
23.06.2023 17:00 Відповісти
А Черчіля, який на піку популярності вирішив провести перевибори, британці прокатили. Розумний народ. Любили за рішучість під час війни, але не простили спробу популізму.
показати весь коментар
23.06.2023 17:04 Відповісти
але потім всеодно обрали
показати весь коментар
30.06.2023 13:44 Відповісти
Як би ж то! Але зелень вгризеться так, що хрен виколупаєш.
показати весь коментар
23.06.2023 17:26 Відповісти
Те, що написано вище - факт. Крапка
показати весь коментар
23.06.2023 17:28 Відповісти
Дай Бог, хто ж проти, крім упоротих на всю башку зебаранів.
показати весь коментар
23.06.2023 19:15 Відповісти
Бубочка місця не знайде від заздрості
показати весь коментар
23.06.2023 16:59 Відповісти
Яка радість
показати весь коментар
23.06.2023 17:00 Відповісти
Відро "Барбовалу" терміново в покої презедента!
показати весь коментар
23.06.2023 17:02 Відповісти
главное не забыть упомянуть зеленского в книге! и его заслуги (зеленского) в становлении ВАЛЕРИЯ ЗАЛУЖНОГО, как генерала! а то редсовет под началом безуглой может не пропустить книгу в печать.
показати весь коментар
23.06.2023 17:03 Відповісти
Зеленский лично читал Залужному курс военного искусства
показати весь коментар
23.06.2023 17:23 Відповісти
вот и увидим за кого больше читают!
показати весь коментар
23.06.2023 17:04 Відповісти
Чекаємо!
показати весь коментар
23.06.2023 17:07 Відповісти
Десь у куточку ОП на колінках у Єрмака заплакав маленький ЗЄ. 😁
показати весь коментар
23.06.2023 17:07 Відповісти
Интересно,выйдет книга "Как мы за три дня про@ли Херсонскую и Запорожскую области"? Щас.
показати весь коментар
23.06.2023 17:10 Відповісти
Про це абдрістовіч напише
показати весь коментар
23.06.2023 17:20 Відповісти
Ох ти йо...! Як так, не про *********! Сьогодні в опі буде істерика
показати весь коментар
23.06.2023 17:19 Відповісти
Це наша відповідь Земберлену ! Про Зенаполеона73-го пише книжон Дімка Биков хароший єврецап .
показати весь коментар
23.06.2023 17:30 Відповісти
Дайте людині справу зробити. Писаки хочуть грошей заробити поки ситуація дозволяє. Зараз ще вилізуть пам'ятника поставити. Іспанський сором!
показати весь коментар
23.06.2023 18:19 Відповісти
та не може буть. ми ж іще місячні зеленського не дочитали.
показати весь коментар
23.06.2023 18:30 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2023 19:12 Відповісти
 
 