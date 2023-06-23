Про Головнокомандуючого ЗСУ Залужного вийде книга

Колишня радниця Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного Людмила Долгоновська пише книжку про "генерала з теплої сталі", як вона назвала Залужного. За її словами, це будуть її спостереження за Головнокомандувачем великої країни під час великої війни. Залужний погодив написання такої книги.

Про це Долгоновська повідомила в інтерв’ю виданню "Новинарня", передає Цензор.НЕТ.

"Він спочатку сказав: "Нема тобі чим зайнятися. Краще поспи". Але потім: "Добре, пиши". Думаю, в майбутньому Валерій Федорович буде такою "рок-зіркою" всіх військових академій світу. Це колосальний досвід. І це такий набір його особистих якостей, які дозволяють бути тим, ким він є. Справді цілісною особистістю", - розповідає Долгоновська.

За її словами, Залужний – беззаперечний авторитет для іноземних колег. До нього ставляться із захватом. А в його особі – і до всіх Збройних сил України. А в житті він дуже добра і сором’язлива людина.

"Валерій Федорович насправді добрий, відкритий, приязний, із класним почуттям гумору. Людина, яка підтримує, довіряє, дає багато можливостей для роботи, багато свободи, і водночас це означає багато відповідальності. Але не дай Бог підвести… Неохоче дає коментарі чи спілкується з пресою. "Ну, будь ласка, ви – історична фігура". – "Я просто роблю свою роботу". Він страшенно скромний, хоч і дуже популярний", - розповідає колишня радниця Залужного.

Вона також ділиться спогадами про Залужного у перші дні повномасштабного російського вторгнення.

"Він діяв дуже впевнено, доповіді заслуховував, накази віддавав дуже чітко. Не було ніякої розгубленості, надлишкових емоцій. Пам’ятаю, надвечір принесли чай у великому термосі і бутерброди. Вони машинально брали, навіть не повертаючи голову. Не відволікалися ні на що. Перші три доби він узагалі не спав. Потім вони почали чергувати: він, Шаптала (начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала. - Прим. ред.) і Мойсюк (Євген Мойсюк – заступник Головкома), поки хтось на пару годин "виключався", - згадує Людмила.

За її словами, Залужний завжди каже, що не слід недооцінювати ворога, і водночас - що ворога треба знищувати. До планування операцій підходить із холодною головою, без ненависті і люті, і прораховує все так, щоб зберегти якомога більше життів наших військових.

"Це залізо, яке не гнеться, загартоване. Сталь. Але це залізо не холодне, а тепле. Він – людина високого інтелекту. У нього з усіх питань є позиція – з питань розвитку ЗСУ, щодо безпеки України в цілому. Запити по зброї обґрунтовані з великим розумінням пріоритетності, аргументів, чому, як ми це застосуємо. Аналіз військових операцій з точки зору майбутнього військової науки", - наголошує ексрадниця Головкома.

Людмила Довгоновська працювала радницею зі стратегічних комунікацій Валерія Залужного з моменту його призначення Головнокомандувачем ЗСУ в липні 2021 року до 1 березня 2023 року.