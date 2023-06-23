УКР
Новини
В Україні розпочалися жнива, - Мінагрополітики. ІНФОГРАФІКА

Аграрії Одещини та Миколаївщини розпочали збирання озимого ячменю. Жнива вже проведено на площі 4,8 тис. га при врожайності 26,5 ц/га. Наразі намолочено 12,6 тис. тонн зерна нового врожаю.

Про це повідомляє Мінагрополітики, передає Цензор.НЕТ.

"Лідерами з обмолоту є сільгосптоваровиробники Одещини із показником 4 тис. га. У той же час, за рівнем урожайності попереду аграрії Миколаївщини — 32,0 ц/га.

Сівбу ярих культур в Україні завершено. Всього посіяно 12,75 млн га зернових, зернобобових та олійних культур, а також 213 тис. га цукрового буряку. Зокрема, зернових та зернобобових посіяно 5 млн 672 тис. га, з яких:

ярої пшениці – 280 тис. га;

ярого ячменю – 821,9 тис. га;

гороху – 139,3 тис. га;

вівса – 150,1 тис. га;

кукурудзи – 4 043,5 тис. га;

гречки – 120,7 тис. га;

проса – 51,1 тис. га.

Сівбу соняшнику проведено на площі 5 307,5 тис. га, сої – 1 779,8 тис. га", - йдеться у повідомленні.

В Україні розпочалися жнива, - Мінагрополітики 01

Касапоту будемо косити..
23.06.2023 17:13 Відповісти
Для озимого ячменя 26 ц/га это ***** (
23.06.2023 17:22 Відповісти
Все інше з'їв довгоносик. Хто ж тобі скаже урожайність. А як тоді уникати податків, та як продавати наліво?
23.06.2023 17:36 Відповісти
ооо, повіяло совєтскім союзом та колгоспами...
23.06.2023 17:51 Відповісти
а вже порахували скільки нігерам треба і ірану?
23.06.2023 17:58 Відповісти
зелена шобла все продасть африканським голодранцям, які голосують проти України в оон. а гроші покладе собі в кишеню, інвестори, бл**ь. а ми будемо платити втридорога за хліб восени і взимку. "зробимо їх разом".
23.06.2023 18:08 Відповісти
Покричите погромче..
23.06.2023 19:01 Відповісти
 
 