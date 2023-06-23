В Україні розпочалися жнива, - Мінагрополітики. ІНФОГРАФІКА

Аграрії Одещини та Миколаївщини розпочали збирання озимого ячменю. Жнива вже проведено на площі 4,8 тис. га при врожайності 26,5 ц/га. Наразі намолочено 12,6 тис. тонн зерна нового врожаю.

Про це повідомляє Мінагрополітики, передає Цензор.НЕТ.

"Лідерами з обмолоту є сільгосптоваровиробники Одещини із показником 4 тис. га. У той же час, за рівнем урожайності попереду аграрії Миколаївщини — 32,0 ц/га.

Сівбу ярих культур в Україні завершено. Всього посіяно 12,75 млн га зернових, зернобобових та олійних культур, а також 213 тис. га цукрового буряку. Зокрема, зернових та зернобобових посіяно 5 млн 672 тис. га, з яких:

ярої пшениці – 280 тис. га;

ярого ячменю – 821,9 тис. га;

гороху – 139,3 тис. га;

вівса – 150,1 тис. га;

кукурудзи – 4 043,5 тис. га;

гречки – 120,7 тис. га;

проса – 51,1 тис. га.

Сівбу соняшнику проведено на площі 5 307,5 тис. га, сої – 1 779,8 тис. га", - йдеться у повідомленні.