Росія не повідомлятиме США про ядерну зброю в Білорусі та випробування ядерних торпед, - МЗС РФ

рябков

Росія не має наміру інформувати США про кількість ядерних боєголовок, які вона розміщує в Білорусі, або про випробування торпеди "Посейдон", здатної нести ядерну зброю.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Рябков заявив, що тема розміщення Кремлем ядерної зброї в Білорусі не стане "предметом будь-якого публічного обговорення чи розкриття" з боку Росії.

Обґрунтуванням такого підходу Рябков послався на те, що США десятиліттями зберігають свою тактичну ядерну зброю на території Європи і нібито "ніколи не наводять точних цифр".

Чиновник також сказав, що Росія не планує інформувати США про випробування ядерних та автономних торпед з ядерною силовою установкою, таких як "Посейдон", оскільки РФ і США не мають договору або механізму перевірки, які таку відкритість передбачають.

Також читайте: У 2022 році Росія витратила на модернізацію ядерного арсеналу $9,6 млрд, - ICAN. ІНФОГРАФІКА

У пропаганді Росії ядерні торпеди згадувалися як зброя, яка нібито здатна "змити" сейсмічною та приливною хвилею цілі прибережні країни. Пропагандистські медіа РФ також повідомляли, що Росія нібито вже зробила перший комплект торпед "Посейдон" для розміщення на атомному підводному човні "Бєлгород".

Автор: 

МЗС рф (976) росія (67301) ядерна зброя (1206) Рябков Сергій (59)
Топ коментарі
+10
Ну то нехай американці нам привезуть ЯЗ і не скажуть кацапам.
23.06.2023 18:16 Відповісти
23.06.2023 18:16 Відповісти
+5
Звіздєц "Бєлглрлду". Цього разу - підводному човну.
23.06.2023 17:58 Відповісти
23.06.2023 17:58 Відповісти
+3
Дуракам закон не писан..
23.06.2023 18:20 Відповісти
23.06.2023 18:20 Відповісти
Звіздєц "Бєлглрлду". Цього разу - підводному човну.
23.06.2023 17:58 Відповісти
23.06.2023 17:58 Відповісти
Скоріше б за курськом!
23.06.2023 19:13 Відповісти
23.06.2023 19:13 Відповісти
Навіяло... Колись була така кацапська (ну як кацапська: сценарій писали євреї, знімали євреї, знімались євреї, ну все як завжди), називалась "дєнь вибаров" Там пам'ятаю один типовий (тобто без мізків) російский генерал говорив: " а давайтє вжарим тарпєдай..."
23.06.2023 18:06 Відповісти
23.06.2023 18:06 Відповісти
А взагалі їх хтось про це питав ? Мені здаеться , що лруга копія " секретного " документа зразу відправляють в Пентагон ...
23.06.2023 18:15 Відповісти
23.06.2023 18:15 Відповісти
Ну то нехай американці нам привезуть ЯЗ і не скажуть кацапам.
23.06.2023 18:16 Відповісти
23.06.2023 18:16 Відповісти
Можна подумать - американці про це самі не довідаються Тільки покажуть пачку доларів - і черга вишикується на повідомлення
Щодо "ядерної торпеди у питать страшно! Де вони її у БРСР випробовувать будуть? На Прип"яті чи Нарочі?
Ядерна торпеда - це щось типу запуску ракети на Байконурі за допомогою факела (Стьоб такий був у радянські часи там Коли молоді солдати приходили то ії "підколювали" з приводу запуску Ті питалися як саме його здійснюють Ну їм і кажали що молоді жереб тягнуть І кому випаде - лізе з факелом і підпалює пальне На здивоване питання: "Так сам же згорить?" звучала відповідь : "Так зате сім"я пенсію отримуватиме - як за полковника!") Так і тут Запустить можна А як потім підводному човну з-під ядерного вибуху виходить? Це ж не літак з швидкістю в сотні кілометрів на годину! А підводний ядерний вибух цунамі спровокує
23.06.2023 18:16 Відповісти
23.06.2023 18:16 Відповісти
Дуракам закон не писан..
23.06.2023 18:20 Відповісти
23.06.2023 18:20 Відповісти
торпеды в беловежской пуще будут испытывать???
23.06.2023 18:21 Відповісти
23.06.2023 18:21 Відповісти
ni, v Pinskix bolotax.
Tokmo bialorusskie krevetki razničtožut, urody, - krevetok žalko.
23.06.2023 23:54 Відповісти
23.06.2023 23:54 Відповісти
Коли рашисти інформують тільки про намір щось випробувати, НАТО вже фіксує підвищений рівень радіації від скрепних радіоактивних уламків чергової вундервафе, яку вітер із сходу несе в Європу.
23.06.2023 18:27 Відповісти
23.06.2023 18:27 Відповісти
кремль пускает очередную волну запугивания Запада ядерным оружием.... Поэтому "ни дня без строчки" о ядерном оружии...
23.06.2023 19:29 Відповісти
23.06.2023 19:29 Відповісти
Русский мир - это когда то, что должно быть прикручено саморезами, привязано шнурком или проволокой. (с) Анджей Дуда

Люди, правду кажуть про москалів!!
23.06.2023 19:41 Відповісти
23.06.2023 19:41 Відповісти
Лапти набивают себе цену но все знают что они отсталое дерьмо.
23.06.2023 20:44 Відповісти
23.06.2023 20:44 Відповісти
no no no, paprošu vas, - jadrionno-jagelnye torpedy ento ne šutka
23.06.2023 23:56 Відповісти
23.06.2023 23:56 Відповісти
Посейдони-Лошарікі
23.06.2023 21:30 Відповісти
23.06.2023 21:30 Відповісти
Во печаль пошла по Пентагону---все остались на работе---хотя уикэнд с утра завтра! Бегают по каЛидорам, дверями хлопая. В ЦРУ тихо---но растерялись сильно.
23.06.2023 22:17 Відповісти
23.06.2023 22:17 Відповісти
 
 