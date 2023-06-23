Росія не повідомлятиме США про ядерну зброю в Білорусі та випробування ядерних торпед, - МЗС РФ
Росія не має наміру інформувати США про кількість ядерних боєголовок, які вона розміщує в Білорусі, або про випробування торпеди "Посейдон", здатної нести ядерну зброю.
Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Рябков заявив, що тема розміщення Кремлем ядерної зброї в Білорусі не стане "предметом будь-якого публічного обговорення чи розкриття" з боку Росії.
Обґрунтуванням такого підходу Рябков послався на те, що США десятиліттями зберігають свою тактичну ядерну зброю на території Європи і нібито "ніколи не наводять точних цифр".
Чиновник також сказав, що Росія не планує інформувати США про випробування ядерних та автономних торпед з ядерною силовою установкою, таких як "Посейдон", оскільки РФ і США не мають договору або механізму перевірки, які таку відкритість передбачають.
У пропаганді Росії ядерні торпеди згадувалися як зброя, яка нібито здатна "змити" сейсмічною та приливною хвилею цілі прибережні країни. Пропагандистські медіа РФ також повідомляли, що Росія нібито вже зробила перший комплект торпед "Посейдон" для розміщення на атомному підводному човні "Бєлгород".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щодо "ядерної торпеди у питать страшно! Де вони її у БРСР випробовувать будуть? На Прип"яті чи Нарочі?
Ядерна торпеда - це щось типу запуску ракети на Байконурі за допомогою факела (Стьоб такий був у радянські часи там Коли молоді солдати приходили то ії "підколювали" з приводу запуску Ті питалися як саме його здійснюють Ну їм і кажали що молоді жереб тягнуть І кому випаде - лізе з факелом і підпалює пальне На здивоване питання: "Так сам же згорить?" звучала відповідь : "Так зате сім"я пенсію отримуватиме - як за полковника!") Так і тут Запустить можна А як потім підводному човну з-під ядерного вибуху виходить? Це ж не літак з швидкістю в сотні кілометрів на годину! А підводний ядерний вибух цунамі спровокує
Tokmo bialorusskie krevetki razničtožut, urody, - krevetok žalko.
Люди, правду кажуть про москалів!!