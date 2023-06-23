ЄС погодив збільшення виробництва боєприпасів до 1 мільйона на рік
Посли держав-членів Євросоюзу погодили збільшення виробництва боєприпасів до 1 мільйона на рік.
Про це повідомляє твіттер Шведского головування в Раді ЄС, передає Цензор.НЕТ.
Постійні представники держав-членів Європейського союзу узгодили проєкт регламенту "Акт на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP). Цей документ передбачає виробництво до 1 мільйона боєприпасів щорічно.
Регламент ASAP сприятиме збільшенню виробничих потужностей снарядів ЄС та кращій підтримці збройних сил України та держав-членів ЄС з боку оборонної промисловості.
(якщо китайці прийдуть до тями). а якщо не прийдуть то краще для нати увійти на повних парах, щоб при потребі і 2 і 3 мільйони на рік видавати