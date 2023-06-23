МАГАТЕ направить спеціальну місію для допомоги Херсонщині, - Гроссі

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило попередні домовленості про спрямування в Україну спеціальної місії для надання допомоги в Херсонській області внаслідок підриву Каховської ГЕС.

про це повідомляє Міненерго за результатами зустрічі міністра енергетики Германа Галущенка та очільника МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"Сторони підтвердили домовленості про спрямування в Україну місії для надання допомоги в рамках програми "Місія МАГАТЕ з підтримки та допомоги в Херсонській області" (ІСАМКО). У її межах планується візит місії до постраждалих районів для оцінки нагальних потреб, а також розроблення довгострокового плану дій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що багаторічний досвід МАГАТЕ буде корисним не лише у ліквідації безпосередніх наслідків підриву дамби, але і в довгостроковому відновленні у сферах охорони здоров'я людини, безпеки харчових продуктів і питної води, здоров'я тварин, управління ґрунтами та водними ресурсами, а також в оцінці стану критично важливих об'єктів інфраструктури.

Коїм того, під час зустрічі сторони обговорили результати поїздки місії МАГАТЕ на окуповану ЗАЕС та поточну ситуацію на станції після підриву дамби Каховської ГЕС.

Галущенко висловив очікування щодо повної і всеохопної оцінки місією ситуації на станції, зокрема стану обладнання та систем управління ядерним об'єктом.

"Це надважливо, враховуючи можливі загрози, на які звертає увагу військове на політичне керівництво України, зокрема щодо намірів росіян здійснити терористичний акт на станції", - наголосив Галущенко.

