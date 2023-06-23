УКР
Росія втричі збільшила повітряні обстріли України, - ООН

обстріл

У травні кількість російських ракетних обстрілів і атак безпілотників по всій Україні зросла майже втричі.

Про це заявила у п’ятницю на засіданні Ради Безпеки ООН заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

На сьогодні від початку повномасштабної війни Управління Верховного комісара ООН з прав людини зареєструвало 24 862 жертви серед цивільного населення, 9083 мирних жителя загинули, у тому числі 530 дітей, і 15 779 отримали поранення, у тому числі 1086 дітей, зазначила вона.

Загалом відбулося понад тисячу атак на освітні та медичні заклади. Більшість нападів пов'язано із застосуванням важкого озброєння, додала вона.

ЮНЕСКО підтвердила збитки, завдані 260 об'єктам, у тому числі 112 релігійним об'єктам, 22 музеям, 94 будівлям історичного значення, 19 пам'ятникам, 12 бібліотекам та одному архіву, сказала Дікарло.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російська армія здійснила майже 745 атак на медичні заклади України, - ООН

"ООН продовжує відстежувати порушення прав людини та повідомляти про них, а також підтримувати зусилля щодо притягнення винуватців до відповідальності", – заначила заступниця Генсека.

За її словами, на сьогодні задокументовано 158 випадків сексуального насильства, пов'язаного з війною РФ проти України, "причому більшість з них було скоєно військовослужбовцями російських збройних сил".

Дікарло також висловила занепокоєння у зв’язку з оголошенням про розміщення російської ядерної зброї у Білорусі.

"Оголошене розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі і супровідна риторика ще більше посилили напруженість в регіоні. Ми закликаємо всіх залучених до цього діяти відповідально і відповідно до міжнародних зобов'язань. Ми знову заявляємо, що будь-яка загроза застосування ядерної зброї неприйнятна", – наголосила вона.

+13
Ліга Націй у свій час мала в рази вищий рівень - вони виключили срср за агресію про Фінляндії.
НАвіщо нам така ООН, яка тільки базіканням займається?
23.06.2023 20:16 Відповісти
+7
Ну ми це знаємо, далі шо? Занепокоєння?
23.06.2023 19:59 Відповісти
+7
Санкції посилились у 3-4 рази...
23.06.2023 20:09 Відповісти
Ну ми це знаємо, далі шо? Занепокоєння?
23.06.2023 19:59 Відповісти
Завтра..Сьогодні вже робочий день у них закінчився
23.06.2023 20:03 Відповісти
Ні. Сьогодні вони зайняті зерновою угодою, бо негри, вибачте, афроафриканці дуже кушать хочуть. Спочатку треба накормити всіх до останнього негр...тьху ти... афроафрканців, а потім вже занепокоїтися тим, що вбивають українців. Що важливіше? Панімать нада!
23.06.2023 20:46 Відповісти
Неуважно тему читали: "Дікарло також висловила занепокоєння..." Без постійного словоблудства про "занепокоєність і стурбованість" - ООН стане не ООН.
23.06.2023 20:28 Відповісти
23.06.2023 20:03 Відповісти
Касап так самостверджується.. луплячи ракетами туди, де їх неодмінно зіб'ють..
23.06.2023 20:07 Відповісти
Санкції посилились у 3-4 рази...
23.06.2023 20:09 Відповісти
О! Нарешті ціла ООН нам про це повідомила. Бо ми ж про це навіть і не здогадувались.
23.06.2023 20:10 Відповісти
23.06.2023 20:10 Відповісти
Ліга Націй у свій час мала в рази вищий рівень - вони виключили срср за агресію про Фінляндії.
НАвіщо нам така ООН, яка тільки базіканням займається?
23.06.2023 20:16 Відповісти
А про це хтось питає нашу думку??
23.06.2023 20:27 Відповісти
Ну можно выйти из неё, а толку?
23.06.2023 20:28 Відповісти
А як без бариг з ООНи будуть існувати зернові, аміачні та інші "коридори"? Де, арешті решт, афроаіриканці "харчєваться" будуть?
23.06.2023 20:33 Відповісти
Та не може бути, в них же ракет нема. З прасок та пралок про це казали "ваенные аналитики".
23.06.2023 20:24 Відповісти
з ваенных аналитєгов, красиво вмив руки й сплигнув марк солонін. перейшов з передбачування майбутнього на передбачування й аналітєгу "преданий старины глубокой, делов давно минувших дней" ))
23.06.2023 20:34 Відповісти
Тобто, сподівалися, що русня буде сидіти і нічого не робити??Геть дурними їх вважали?
23.06.2023 20:28 Відповісти
Це нас вони вважають дурними. Розказуючи казки про "ракети закінчились", п"яних чмобіків, які воюють на знятих з постаментів Т-34 і цілими підрозділами побіжать здаватись, як тільки побачать "Леопарди"...
23.06.2023 21:11 Відповісти
Это ещё одно доказательствам, что украинским гавноброхерам(зарабатывателям лайков) верить нельзя.
Когда они рассказывают, что Крым скоро возьмут в блокаду, их слова можно делить на 10.
23.06.2023 20:30 Відповісти
ООН продолжает отслеживать нарушения прав человека и сообщать о них... Бесполезная организация.
23.06.2023 20:56 Відповісти
Украина - страна - основатель ООН, вместе с Белорусью и СССР. Странным боком туда затесалась Рашка, за присутствие которой в ООН вообще никто не голосовал. СССР за Финляндию выгнали из Лиги наций, тут все ок. Америкосы дают визы, руське космонавтов, среди которых военный летчик Федяев, отправляют в космос. Шиза.
23.06.2023 21:01 Відповісти
 
 