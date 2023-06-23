Росія втричі збільшила повітряні обстріли України, - ООН

У травні кількість російських ракетних обстрілів і атак безпілотників по всій Україні зросла майже втричі.

Про це заявила у п’ятницю на засіданні Ради Безпеки ООН заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

На сьогодні від початку повномасштабної війни Управління Верховного комісара ООН з прав людини зареєструвало 24 862 жертви серед цивільного населення, 9083 мирних жителя загинули, у тому числі 530 дітей, і 15 779 отримали поранення, у тому числі 1086 дітей, зазначила вона.

Загалом відбулося понад тисячу атак на освітні та медичні заклади. Більшість нападів пов'язано із застосуванням важкого озброєння, додала вона.

ЮНЕСКО підтвердила збитки, завдані 260 об'єктам, у тому числі 112 релігійним об'єктам, 22 музеям, 94 будівлям історичного значення, 19 пам'ятникам, 12 бібліотекам та одному архіву, сказала Дікарло.

"ООН продовжує відстежувати порушення прав людини та повідомляти про них, а також підтримувати зусилля щодо притягнення винуватців до відповідальності", – заначила заступниця Генсека.

За її словами, на сьогодні задокументовано 158 випадків сексуального насильства, пов'язаного з війною РФ проти України, "причому більшість з них було скоєно військовослужбовцями російських збройних сил".

Дікарло також висловила занепокоєння у зв’язку з оголошенням про розміщення російської ядерної зброї у Білорусі.

"Оголошене розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі і супровідна риторика ще більше посилили напруженість в регіоні. Ми закликаємо всіх залучених до цього діяти відповідально і відповідно до міжнародних зобов'язань. Ми знову заявляємо, що будь-яка загроза застосування ядерної зброї неприйнятна", – наголосила вона.