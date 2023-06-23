УКР
П’ять країн закликали генсека ООН розслідувати поставку іранських дронів Росії

шахеди

США, Франція, Велика Британія, Албанія й Україна виступили зі спільною заявою із закликом до генсека ООН провести розслідування військової співпраці Ірану і Росії, зокрема, щодо передачі дронів, у порушення резолюції РБ ООН 2231.

Про це заявила в п’ятницю перед засіданням Радбезу по Україні постійна представниця США Лінда Томас-Грінфілд, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Дії Росії та Ірану порушують Резолюцію 2231 РБ ООН. Ця резолюція забороняє всім країнам, в тому числі постійним членам Радбезу, передавати такі види зброї з Ірану без попереднього схвалення Радою Безпеки. Такого схвалення, звісно, не було", - зазначила Томас-Грінфілд у присутності представників інших чотирьох країн, які ініціювали спільну заяву.

Вона нагадала, що Україна, США, Франція, Британія та інші країни "належним чином повідомили про ці порушення в ООН" і надали ООН додаткову інформацію, а також аналіз.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми закликали Радбез ООН тиснути на Росію для продовження "зернової угоди", - представник США Томас-Грінфілд

"Організація Об’єднаних Націй повинна відповісти на зростаючі заклики міжнародної спільноти та розслідувати ці порушення", - наголосила Томас-Грінфілд.

Вона уточнила, що Резолюція 2231 надає повноваження генеральному секретареві ООН для такого розслідування.

Як повідомлялося, Україна неодноразово демонструвала докази застосування Росією іранських БпЛА по мирних містах. За даними розвідки, Росія не лише закупила в Ірану сотні БпЛА серій Mohajer і Shaheed, але також працює з Тегераном щодо налагодження виробництва цієї зброї в Росії.

І я, теж долучаюсь до цих країн...
показати весь коментар
23.06.2023 20:31 Відповісти
Розслідувати?? А розуміється наче "зам'яти"... все зрозуміло без вас.. і висновки давно зроблені..
показати весь коментар
23.06.2023 20:34 Відповісти
Вони можуть лише відстежувати постачання пшениці в Африку.
показати весь коментар
23.06.2023 20:45 Відповісти
Чомусь мені все більше і більше здається, що ця ********* дуже вигідна деяким країнам конфлікту.
По перше, шмякнувся МЕМ "Друга Армія Світу".
По друге, цій "армії" просто необхідно утилізувати певну кількість алконаселення, що б ніхто бузу не утворив здуру по п'яні.
По третє, іде не аби яке тестування новітньої зброї. Іде тестування оновленої старої зброї. Іде тестування в бойових умовах.
В четвертих, тупо розвалити вкінці кінців алкостан.

...продовжите.
показати весь коментар
23.06.2023 20:47 Відповісти
Плюс утилізація совєцької зброї. А її необхідно замінити. А виробники хто? А хто отримає газові та нафтові ринки Європи? Плюс Україна стане неконкурентноспроможною по всьому, особливо по металу. Плюс Європа отримає море дешевої робочої сили з України, а не лайна із Сирії. Плюс...
показати весь коментар
23.06.2023 20:59 Відповісти
Плюс...рассіяніпічьом!
показати весь коментар
23.06.2023 21:22 Відповісти
генсек буде твердо стояти на своєму-ніякого розслідування не буде
показати весь коментар
24.06.2023 00:50 Відповісти
 
 