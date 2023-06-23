П’ять країн закликали генсека ООН розслідувати поставку іранських дронів Росії

США, Франція, Велика Британія, Албанія й Україна виступили зі спільною заявою із закликом до генсека ООН провести розслідування військової співпраці Ірану і Росії, зокрема, щодо передачі дронів, у порушення резолюції РБ ООН 2231.

Про це заявила в п’ятницю перед засіданням Радбезу по Україні постійна представниця США Лінда Томас-Грінфілд, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Дії Росії та Ірану порушують Резолюцію 2231 РБ ООН. Ця резолюція забороняє всім країнам, в тому числі постійним членам Радбезу, передавати такі види зброї з Ірану без попереднього схвалення Радою Безпеки. Такого схвалення, звісно, не було", - зазначила Томас-Грінфілд у присутності представників інших чотирьох країн, які ініціювали спільну заяву.

Вона нагадала, що Україна, США, Франція, Британія та інші країни "належним чином повідомили про ці порушення в ООН" і надали ООН додаткову інформацію, а також аналіз.

"Організація Об’єднаних Націй повинна відповісти на зростаючі заклики міжнародної спільноти та розслідувати ці порушення", - наголосила Томас-Грінфілд.

Вона уточнила, що Резолюція 2231 надає повноваження генеральному секретареві ООН для такого розслідування.

Як повідомлялося, Україна неодноразово демонструвала докази застосування Росією іранських БпЛА по мирних містах. За даними розвідки, Росія не лише закупила в Ірану сотні БпЛА серій Mohajer і Shaheed, але також працює з Тегераном щодо налагодження виробництва цієї зброї в Росії.