Внаслідок обстрілу росіянами Дніпропетровщини поранено людину, - ОВА

Російські військові вчергове обстріляли території Дніпропетровської області. В результаті ворожої атаки поранено чоловіка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Він зазначив: "Безпекова ситуація на Дніпропетровщині станом на 19:30. Ще один мирний мешканець Дніпропетровської області постраждав від обстрілів російських окупантів.

Ворог ударив по Нікополю з важкої артилерії. Поранення отримав місцевий житель. Чоловік 1956 р.н. був обстежений лікарями, діагностували контузію, надали усю необхідну медичну допомогу. Постраждалий знаходиться на амбулаторному лікуванні.

Внаслідок обстрілів пошкоджено 2 приватні житлові будинки, 4 господарські споруди, лінії електропередачі.

В інших громадах день минув спокійно!"

