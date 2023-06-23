УКР
Внаслідок обстрілу росіянами Дніпропетровщини поранено людину, - ОВА

Російські військові вчергове обстріляли території Дніпропетровської області. В результаті ворожої атаки поранено чоловіка.

Він зазначив: "Безпекова ситуація на Дніпропетровщині станом на 19:30. Ще один мирний мешканець Дніпропетровської області постраждав від обстрілів російських окупантів.

Ворог ударив по Нікополю з важкої артилерії. Поранення отримав місцевий житель. Чоловік 1956 р.н. був обстежений лікарями, діагностували контузію, надали усю необхідну медичну допомогу. Постраждалий знаходиться на амбулаторному лікуванні.

Внаслідок обстрілів пошкоджено 2 приватні житлові будинки, 4 господарські споруди, лінії електропередачі.

В інших громадах день минув спокійно!"

