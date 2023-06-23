УКР
Ситуація з безпекою на Запорізькій АЕС вкрай нестабільна, - заступниця генсека ООН

Війна країни-агресора Росії проти України загострилася і стає все "мінливішою й непередбачуванішою". Про це заявила заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло на засіданні Радбезу ООН щодо України 23 червня.

Стенограму її брифінгу опублікувала пресслужба ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

Вона наголосила, що величезні несприятливі наслідки виникли після підриву греблі Каховської ГЕС у Херсонській області.

"І далі зростає занепокоєння, що паводкові води можуть перемістити наземні міни на раніше очищені території, що ще більше поставить під загрозу життя людей. Пошкоджені каналізаційні системи й відсутність чистої води підвищують ризик захворювань, які передаються через воду", – сказала Дікарло.

Вона зазначила, що затоплення сільськогосподарських угідь є ще одним ударом по і без того постраждалому сектору сільського господарства й виробництва харчових продуктів.

Заступниця секретаря ООН також повідомила, що країна-агресор Росія не пускає членів організації на окуповану частину затопленої території Херсонської області.

"ООН і далі домагатиметься необхідного доступу. Ми закликаємо російську владу діяти відповідно до своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права й гарантувати безпечний і безперешкодний доступ до всіх районів, які цього потребують. Не можна відмовляти в допомозі людям, яким вона потрібна", – сказала заступниця генсека ООН.

Вона додала, що зараз загострилася ситуація навколо Запорізької атомної електростанції.

"Ситуація з безпекою на станції вкрай нестабільна. Будь-яка загроза заводу та іншій чутливій інфраструктурі небезпечна й неприйнятна", – сказала вона.

"І далі зростає занепокоєння"
--------------------
Це якесь слово-паразит вже, як і ООН
показати весь коментар
23.06.2023 21:34 Відповісти
Прокинулося... вона нестабільна з 4 березня 2022 року
показати весь коментар
23.06.2023 21:36 Відповісти
Ну так почухай свою сраку и вырази «глубочайшую озабоченность»!
показати весь коментар
23.06.2023 22:00 Відповісти
Не страшно вже, якось
показати весь коментар
23.06.2023 22:04 Відповісти
А ці продажні повії з оон продовжують клеїти дурня. В одному вони праві: ЗАЕС замінована орками та у будь який момент може бути зруйнована (так, як і дамба Каховської ГЕС).
"Ми закликаємо російську владу діяти відповідно до своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права..." Вони закликають! Блть, ну, це вже ні разу не смішно!
показати весь коментар
23.06.2023 22:05 Відповісти
 
 