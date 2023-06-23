Ситуація з безпекою на Запорізькій АЕС вкрай нестабільна, - заступниця генсека ООН

Війна країни-агресора Росії проти України загострилася і стає все "мінливішою й непередбачуванішою". Про це заявила заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло на засіданні Радбезу ООН щодо України 23 червня.

передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

Вона наголосила, що величезні несприятливі наслідки виникли після підриву греблі Каховської ГЕС у Херсонській області.



"І далі зростає занепокоєння, що паводкові води можуть перемістити наземні міни на раніше очищені території, що ще більше поставить під загрозу життя людей. Пошкоджені каналізаційні системи й відсутність чистої води підвищують ризик захворювань, які передаються через воду", – сказала Дікарло.



Вона зазначила, що затоплення сільськогосподарських угідь є ще одним ударом по і без того постраждалому сектору сільського господарства й виробництва харчових продуктів.

Заступниця секретаря ООН також повідомила, що країна-агресор Росія не пускає членів організації на окуповану частину затопленої території Херсонської області.



"ООН і далі домагатиметься необхідного доступу. Ми закликаємо російську владу діяти відповідно до своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права й гарантувати безпечний і безперешкодний доступ до всіх районів, які цього потребують. Не можна відмовляти в допомозі людям, яким вона потрібна", – сказала заступниця генсека ООН.



Вона додала, що зараз загострилася ситуація навколо Запорізької атомної електростанції.



"Ситуація з безпекою на станції вкрай нестабільна. Будь-яка загроза заводу та іншій чутливій інфраструктурі небезпечна й неприйнятна", – сказала вона.