Агресія Росії проти України
По всій території України оголошували повітряну тривогу ввечері 23 червня

тривога,повітряна

Ввечері 23 червня по всій території України оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією було зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К в рф.

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!

У Києві та ряді областей оголошували повітряну тривогу

ППО (3481) повітряна тривога (964)
+3
до манды там,спектакль с вагинерами и оленеводами поинтересней будет
23.06.2023 21:50 Відповісти
+3
Завдано ракетного удару по таборах ПВК Вагнер. Багато жертв.

За інформацією удар було завдано з тилового боку, тобто завдано військовими МО рф, - прігожин.

прігожин повідомив, що вагнера готують відповідь.

Спостерігаємо далі👀
23.06.2023 21:51 Відповісти
+1
за кожний зліт того міга повинна бути відплата
23.06.2023 21:46 Відповісти
за кожний зліт того міга повинна бути відплата
23.06.2023 21:46 Відповісти
до манды там,спектакль с вагинерами и оленеводами поинтересней будет
23.06.2023 21:50 Відповісти
Невже дійшли до групових дуелєй?
23.06.2023 21:51 Відповісти
Вагнерів менше -- задавлять .
23.06.2023 21:52 Відповісти
10 Ту-95МС з Мурманську летять на позиції для запуску ракет також...вночі буде гучно...
23.06.2023 21:51 Відповісти
******* про 10 ту,6)меньше фуфлыжных тг каналов читайте по авиации только ник.ванек самый точный)
23.06.2023 22:02 Відповісти
Увидим через несколько часов. Шахеды вроде как тоже готовятся запускать сегоня на ночь.
И носители Калибров в море.
23.06.2023 22:06 Відповісти
они всегда в море+ шахеды почти каждый вечер,ничего нового,обычные будни,главное чтобы без баллистики
23.06.2023 22:18 Відповісти
Все еще "*******"? Цензор уже тоже подтверждает.
23.06.2023 22:48 Відповісти
росія на межі спроби військового перевороту, - гіркін-стрєлков

прігожин кричить про помсту мінобороні.

Спостерігаємо 👀
23.06.2023 21:52 Відповісти
шойгу как баба сбєжал с Ростова, єта тварь будєт астановлєна, - прігожин.

Тим часом, міноборони рф заперечують про удари по тилових таборах ПВК Вагнер.

Спостерігаємо за клоунадою, але всерйоз не сприймаємо
23.06.2023 21:55 Відповісти
Відволікаючий цирк
23.06.2023 22:03 Відповісти
 
 