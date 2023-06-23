По всій території України оголошували повітряну тривогу ввечері 23 червня
Ввечері 23 червня по всій території України оголошували повітряну тривогу.
За попередньою інформацією було зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К в рф.
Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!
И носители Калибров в море.
За інформацією удар було завдано з тилового боку, тобто завдано військовими МО рф, - прігожин.
прігожин повідомив, що вагнера готують відповідь.
Спостерігаємо далі👀
прігожин кричить про помсту мінобороні.
Спостерігаємо 👀
Тим часом, міноборони рф заперечують про удари по тилових таборах ПВК Вагнер.
Спостерігаємо за клоунадою, але всерйоз не сприймаємо