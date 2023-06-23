Надання урядом військової допомоги Україні підштовхує Болгарію до війни, - президент Радев

Президент Болгарії Румен Радев вважає, що масштабна військова допомога Україні втягне Болгарію у війну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Курс нового уряду полягає в тому, щоб підштовхнути Болгарію все ближче до війни. Не лише в наших інтересах, але й в інтересах усієї Європи негайно припинити військові дії і шукати всі можливі шляхи для відновлення діалогу і мирних переговорів", – заявив Радев журналістам/

Міністр оборони Тодор Тагарев заявив цього тижня, що уряд працює над новим пакетом допомоги Україні. Він уточнив, що підтримка буде відповідати "їхнім потребам і нашим можливостям", додавши, що уряд також розглядає можливість приєднання до спільних закупівель боєприпасів з Європейським Союзом.

Зазначається, що болгарський президент, колишній генерал ВПС, який пройшов підготовку в США, роками відбивався від звинувачень політичних суперників у тому, що він займає прокремлівську позицію. Радев виступає проти політики ЄС щодо Росії – і одного разу під час передвиборчих дебатів заявив, що Крим, захоплений Кремлем в України в 2014 році, є "російським".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Болгарія проти санкцій щодо ядерної енергетики РФ, – президент Радев