Надання урядом військової допомоги Україні підштовхує Болгарію до війни, - президент Радев

Президент Болгарії Румен Радев вважає, що масштабна військова допомога Україні втягне Болгарію у війну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Курс нового уряду полягає в тому, щоб підштовхнути Болгарію все ближче до війни. Не лише в наших інтересах, але й в інтересах усієї Європи негайно припинити військові дії і шукати всі можливі шляхи для відновлення діалогу і мирних переговорів", – заявив Радев журналістам/

Міністр оборони Тодор Тагарев заявив цього тижня, що уряд працює над новим пакетом допомоги Україні. Він уточнив, що підтримка буде відповідати "їхнім потребам і нашим можливостям", додавши, що уряд також розглядає можливість приєднання до спільних закупівель боєприпасів з Європейським Союзом.

Зазначається, що болгарський президент, колишній генерал ВПС, який пройшов підготовку в США, роками відбивався від звинувачень політичних суперників у тому, що він займає прокремлівську позицію. Радев виступає проти політики ЄС щодо Росії – і одного разу під час передвиборчих дебатів заявив, що Крим, захоплений Кремлем в України в 2014 році, є "російським".

+20
Ось чергова кацапська канцєрва...
23.06.2023 22:19 Відповісти
+16
Звичайне сцикло.
23.06.2023 22:16 Відповісти
+14
Ах ти ж ****!
23.06.2023 22:15 Відповісти
Ах ти ж ****!
23.06.2023 22:15 Відповісти
Звичайне сцикло.
23.06.2023 22:16 Відповісти
Не сци -- німців же не втягнула .
23.06.2023 22:16 Відповісти
Ще одна підстилка вилізла
23.06.2023 22:19 Відповісти
Ось чергова кацапська канцєрва...
23.06.2023 22:19 Відповісти
******** Тодор Живков?
23.06.2023 23:10 Відповісти
Еще один *******.
Вас втягни в війну, на другий хвилині лапки вгору були б.
23.06.2023 22:19 Відповісти
Віддайте прутіну чорноморське узбережжя для миру. Все одно там живуть свинособаки.
23.06.2023 22:19 Відповісти
Братушки в цим поцом розберуться
23.06.2023 22:20 Відповісти
Чмо!
23.06.2023 22:20 Відповісти
Очередная пророссийская падаль
23.06.2023 22:24 Відповісти
Президент Болгарії радев отримав новий транш з кремля.
23.06.2023 22:24 Відповісти
Трус, підлий трус!
23.06.2023 22:25 Відповісти
А де він був 2 роки чи 5 років тому ?
23.06.2023 22:26 Відповісти
Такі заяви свідчать про відсутність у нього мозку
23.06.2023 22:29 Відповісти
Кацапська ''канцерва'' вибухнула.
23.06.2023 22:29 Відповісти
Болгарія в НАТО і їм боятися нема чого.
23.06.2023 22:32 Відповісти
Україну спіцульно не брали в нату. Договорняк з рфр. Болгарія, зашибісь, яка підходяща для нати
23.06.2023 22:54 Відповісти
Думаєте відсидітися.Суворових багато в кацапії.
23.06.2023 22:33 Відповісти
а он хотел и рыбку съесть и на *** сесть!а так не бывает!
23.06.2023 22:34 Відповісти
У нас АФД прёт ,уже кое-где к власти приходят -это партия чисто рашисская ...пользуются любой оплошностью действующей власти и совершенно грамотно рекламируют себя,а наши дураки во главе с Шольцем не чешутся.
23.06.2023 22:34 Відповісти
Наша послиця-масажистка не допрацьовує. Кулеба - звільняй.
23.06.2023 22:36 Відповісти
Вони обидва бачать там пуйла ...)
23.06.2023 23:04 Відповісти
дурко й не лікується... Болгарія в НАТО й під 5 ст.
23.06.2023 22:41 Відповісти
Орбан смотрит в зеркало и видит радева. СЛАВА УКРАИНЕ!
23.06.2023 22:41 Відповісти
дурень, війна вже від року 2014, як мінімум, забув як склади вам кассапи ліквідували?.. тепер ніхто до вас на курорти не буде їздити!
23.06.2023 22:52 Відповісти
Повилазили російські консерви 🤢🤢🤢
23.06.2023 22:55 Відповісти
Вот ещё один ***********. Сегодня в новостях день европидоров.
23.06.2023 23:00 Відповісти
Черговий пуйловський "викормиш"...ганьба..!
23.06.2023 23:03 Відповісти
Эта консерва никак не угомонится.
23.06.2023 23:03 Відповісти
Всі вони викормиши ферми Якуніна. Яка знаходиться в Греції. Як говорив Ю.Швець, біля пітерського чекіста Якуніна (СВР) ошивається і бізнес партнер самого Дерьмака, а Шарапов тривалий час був управляючий їх фірм.
23.06.2023 23:36 Відповісти
Болгария не президентская республика, а - парламентарная . Правит ею совет министров во главе с премьер-министром. Выбрали новый - 2 недели назад. Он обещает военную поддержку Украине. Большую! Если упадет (есть такая вероятность), "российский агент Радев" может поставить свое правительство (временное - до новых выборов, "служебное", подобное тому, которое управляло Болгарией год с чем-то).
Слава Украине!
23.06.2023 23:38 Відповісти
Унылое чмо.
24.06.2023 01:44 Відповісти
Шмара дирявая.
24.06.2023 02:31 Відповісти
Болгары штампуют для нас боеприпасы на миллиарды, как страна НАТО, а эти разговоры для умиротворения.
25.06.2023 09:51 Відповісти
Я болгарка и мне стьiдно за него!
Слава Украине! Смерть ворогам!
07.07.2023 10:18 Відповісти
 
 